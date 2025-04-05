¡Ú½ÀÆ»Á´ÆüËÜÁªÈ´ÂÎ½ÅÊÌ¡Û°¤Éô°ìÆó»°¤¬¥Ñ¥ê¸ÞÎØ°ÊÍè8¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢Àï¤Ç½éÀïÆÍÇË¡¡°¤Éô»í¤â½éÀï¤Ï²÷¾¡
¡¡¡þ½ÀÆ»Á´ÆüËÜÁªÈ´ÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢Âè1Æü¡Ê2025Ç¯4·î5Æü¡¡Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê6·î¡¢¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¡Ë¤ÎÂåÉ½Áª¹Í¤ò·ó¤Í¤Æ¡¢ÁªÈ´¤µ¤ì¤¿³Æ³¬µé8¿Í¤ÎÀº±Ô¤ÇÁè¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò66¥¥íµé¤Ë¡¢¸ÞÎØ2Ï¢ÇÆ²¦¼Ô¤Î°¤Éô°ìÆó»°¡Ê27¡á¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ°ÊÍèÌó8¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿½éÀï¤Ç¡¢ºòÇ¯¹ÖÆ»´ÛÇÕ3°Ì¤ÎÃæÅç¿ðµ®¡Ê22¡á¶å½£ÅÅÎÏ¡Ë¤ò²¼¤·¤¿¡£³«»Ï¤«¤é1Ê¬È¾¡¢Î¾¼Ô¤Ë»ØÆ³¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ë°¤Éô¤¬µ»¤òÏ¢È¯¡£±¦¤«¤é¤ÎÆâ¸Ô¤ÇÍ¸ú¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¼è¤ê¾Ã¤·¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤¹¤°¤Ë±¦¤«¤é¤ÎÂÎÍî¤È¤·¤ÇÍ¸ú¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÃæÅç¤â´ØÀáµ»¤Ê¤É¤Ç±þÀï¡£°¤Éô¤Ï¤ä¤ä¼éÀª¤Ë²ó¤Ã¤Æ»ØÆ³¤ò¤â¤¦°ì¤Ä¼è¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÍ¥Àª¾¡¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷»Ò52¥¥íµé¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î°¤Éô»í¡Ê24¡á¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£½éÀï¤Ï¡¢ºòÇ¯À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Í¥¾¡¤ÎÂç°æºÌÏ¡¡Ê¼¢²ì¡¦Èæ±Ã»³¹â3Ç¯¡Ë¤ò²¼¤·¤¿¡£³«»Ï16ÉÃ¤Ç±¦¤«¤é¾®³°³Ý¤±¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æµ»¤¢¤ê¡£2Ê¬¸å¤Ë¤Ï¾®³°´¢¤ê¤ÇÍ¸ú¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¼è¤ê¡¢Í¥Àª¾¡¤Á¤Ç½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£