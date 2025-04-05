º£±Ê¾ºÂÀ¤¬»ß¤á¤¿¡¡1»î¹çÊ¿¶Ñ5.1ÆÀÅÀ¤Ç³«Ëë7Ï¢¾¡¤Î²÷¿Ê·â¤ò¸«¤»¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¤òÀ©°µ¡¡8²óÅÓÃæ1¼ºÅÀ¤Ç2¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤ë
¡þMLB ¥«¥Ö¥¹3¡¼1¥Ñ¥É¥ì¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¢¥ê¥°¥ì¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É)
¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤¬³«Ëë7Ï¢¾¡Ãæ¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÈÂÐÀï¡£ÂÇÀþ¤òÀ©°µ¤·Ï¢¾¡µÏ¿¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÌµÇÔ¤Îº£±ÊÅê¼ê¤Ï1²ó¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë¾å¡¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£2²óÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤ÎÄ¹ÂÇ¤òµö¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢PCA¤³¤È¥Ô¡¼¥È¡¦¥¯¥í¥¦¡á¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°Áª¼ê¤¬¥Õ¥§¥ó¥¹·ãÆÍ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤Çº£±ÊÅê¼ê¤Î¹¥Åê¤ò¸å²¡¤·¡£
3²ó¡¢2¥¢¥¦¥È¤«¤é¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥Þ¥ë¥É¥Ê¥ÉÁª¼ê¤Ë½éµå¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ÎÄ¾µå¤òÂÇ¤ÁÊÖ¤µ¤ì¡¢¥ì¥Õ¥È¤ØÈïÃÆ¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë1ÅÀ¤âµö¤µ¤Ì°µ´¬¤ÎÅêµå¡£
³«Ëë7Ï¢¾¡Ãæ¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï1»î¹çÊ¿¶Ñ5.1ÆÀÅÀ¤ÈÂÇ·â¹¥Ä´¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£±ÊÅê¼ê¤Ï7²ó1/3¡¢91µå¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ4¡¢ÈïËÜÎÝÂÇ1¡¢Ã¥»°¿¶4¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤òÈäÏª¡£¸åÂ³¤âÅÀ¤òÍ¿¤¨¤º¡¢¾¡Íø¡£º£±ÊÅê¼ê¤Ë2¾¡ÌÜ¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£