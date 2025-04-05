ÃæµïÀµ¹¡ÖÀË½ÎÏ¡×Èï³²¤Î¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¤¬¸ì¤Ã¤¿³ëÆ£¤ÎÆü¡¹¡Ö»ä¤Ï¤³¤Î»ö·ï¤Î¤³¤È¤ò±£¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤±¤É¡¢ÈðëîÃæ½ý¤µ¤ì¡¢¤µ¤²¤¹¤Þ¤ì¡Ä¡×
¡Ò¡ÖÁêÃÌÀè¤Î¿Í¤¬¤ß¤ó¤Ê¥»¥¯¥Ï¥é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÈÉé¤ÎÏ¢º¿¡É¤Ï7Ç¯Á°¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÄÊ¸½Õ¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡ÈÈ¿Ä®Íý»á¤Î¼ÒÆâ¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È»ö°Æ¡É¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡Ö¶ÈÌ³¤Î±äÄ¹Àþ¾å¡×¤Çµ¯¤¤¿¡ÖÀË½ÎÏ¤Ë¤è¤ë½ÅÂç¤Ê¿Í¸¢¿¯³²¡×¡£Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬Ç§Äê¤·¤¿Ãæµï¤ÈÊÔÀ®´´ÉôA»á¤Îºá¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ë¤â¤Î¤«¡£ºòÇ¯12·î1Æü¤Î¼èºà¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é121Æü¡£¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¼èºàÈÉ¤¬ÄÏ¤ó¤ÀÁ´¿¿Áê¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡Ú²èÁü¡Û¸ý¸µ¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤éÅÅÏÃ¤ò¡ÄÃæµïÀµ¹¤Î¡È¸±¤·¤¤É½¾ð¡É
ÃæµïÀµ¹¡¡©Ê¸éº½Õ½©
¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×µ¼Ô¤¬½é¤á¤Æ¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼X»Ò¤µ¤ó¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î1Æü¸á¸å2»þ²á¤®¤Î¤³¤È¡£¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÈà½÷¤ÏÌÜ¿¼¤ËÈï¤Ã¤¿Ë¹»Ò¤Î¤Ä¤Ð¤ò¾¯¤·¾å¤²¡¢¸ÀÍÕ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÎÌ¤Íè¤ò¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤òÄÙ¤·¤Æ¤Þ¤Ç¡È²Ã³²¼Ô¡É¤ËÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¬¤»¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ê¤ã¼Ò²ñÅª¤Ê½èÈ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¤¤¢¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡È²Ã³²¼Ô¡É¤ä¡ÊÊÔÀ®´´Éô¤Î¡ËA¤µ¤ó¤¬ÌÜ¤ËÉÕ¤¤¤¿¤È¤¡¢¤½¤ì¤Ç¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤·¡Ä¡Ä¡×
¡¡2023Ç¯6·î2Æü¡£Èà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤ò°ÅÅ¾¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µSMAP¤ÎÃæµïÀµ¹¡Ê52¡Ë¤Ë¤è¤ë°Õ¤Ë±è¤ï¤Ê¤¤ÀÅª¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤ÏÃæµï¤ò½ª»Ï¡È²Ã³²¼Ô¡É¤È¸Æ¤Ó¡¢ÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í´Ö¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡Ä¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶È³¦¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£¸þ¤³¤¦¤ÏÈÖÁÈ¤òºî¤ëÂ¦¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ëÂ¦¤À¤«¤é»ä¤¿¤Á¤ËµñÈÝ¸¢¤Ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤Ø¤ÎÀÜÂÔ¤Ë¡Ë¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¤½¤ì¤¬µö¤µ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡×
¡¡ºÇ½é¤Î¼èºà¤«¤é4¥«·î¡£¥Õ¥¸¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÏÌó2¥«·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÄ´ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢1¤Ä¤Î·ëÏÀ¤òÆ³¤½Ð¤·¤¿¡£
¡ÒÎ¾¼Ô¤Î¸¢ÎÏ³Êº¹¡¢CX¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤È¼Ò°÷¤È¤Î²ñ¿©¤ò¤á¤°¤ë¶ÈÌ³¼ÂÂÖ¤Ê¤É¤«¤é¡¢ËÜ»ö°Æ¤Ï¡¢CX¤Î¡Ö¶ÈÌ³¤Î±äÄ¹Àþ¾å¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÀË½ÎÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡Ó¡ÊÄ´ººÊó¹ð½ñ¡Ë
Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ãæµï¤Î¡Ö±³¡×
¡¡º£Ç¯2·î¡¢Âè»°¼Ô°Ñ¤ÎÄ´ºº¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ëÃæ¡¢X»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×µ¼Ô¤Ë³ëÆ£¤ÎÆü¡¹¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÅö½é¡¢»ä¤Ï¤³¤Î»ö·ï¤Î¤³¤È¤ò±£¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£À¤´Ö¤Ë¡ÈÈï³²¼Ô¡É¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¡¢ÈðëîÃæ½ý¤µ¤ì¡¢ÊÎ¤Þ¤ì¡Ä¡Ä¡£»ä¤Î¤³¤È¤ò¡Ø¤â¤È¤â¤È¥á¥ó¥Ø¥é¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¤«¡ØÀº¿ÀÅª¤ËÉÔ°ÂÄê¤À¤«¤é±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤È¤ä¤ë¤»¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£»ä¤Ë¤Ï±³¤ò¤Ä¤¯¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×
¡¡Âè»°¼Ô°Ñ¤¬¸øÉ½¤·¤¿394Ëç¤ËµÚ¤ÖÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ï¡¢Á´ÌÌÅª¤ËÈà½÷¤Î¼çÄ¥¤Ë±è¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæµï¤¬½Å¤Í¤¿±³¤Î¿ô¡¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Òº£ÈÕ¡¢¤´ÈÓ¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡Ó
¡¡Á´¤Æ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï»ö·ïÅöÆü¡¢Ãæµï¤¬X»Ò¤µ¤ó¤ËÁ÷¿®¤·¤¿°ìÄÌ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½ÕÅÅ»ÒÈÇ¡×¤ª¤è¤Ó4·î3Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢X»Ò¤µ¤ó¤ÎÆùÀ¼¤Ë²Ã¤¨¡¢Ãæµï¤Î±³¤Î¿ô¡¹¤äÆü»Þµ×»á¤ÎÂ¦¶á´´Éô¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢È¿Ä®Íý»á¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÌäÂê¤Ê¤ÉÃæµï¥Õ¥¸ÌäÂê¤ÎÁ´¿¿Áê¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯4·î10Æü¹æ¡Ë