¡ÚMLB¡Û¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬¡Ö7»î¹ç´ü´Ö¡×»Ë¾å½é¤ÎÌÔÂÇ·ÑÂ³¡¢6Àï6È¯¤ÇÁá¤¯¤âÎ¾¥êー¥°2´§²¦¡¡ÊÆ¥Çー¥¿²ñ¼Ò¤¬ÃíÌÜ
¥ä¥ó¥ー¥¹¤Î¥¢ー¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏPNC¥Ñー¥¯¤Ç¤Î¥Ñ¥¤¥ìー¥ÄÀï¤Ë¡Ö2ÈÖ±¦Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£7²óÉ½¤ËÃæ·ø¤Ø¤Îº£µ¨6¹æ¥¢ー¥Á¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï5ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¡¢Ä¾¶á6»î¹ç¤Ç6È¯¤ÈÎÌ»º¥âー¥É¡£ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀ¤ÇÁá¤¯¤âÎ¾¥êー¥°2´§²¦¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥á¥¸¥ãーÄÌ»»1000»î¹çÌÜ¤Î½Ð¾ì¤òÃ£À®¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡¢ÌÔÂÇ¤òÂ³¤±¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÎµÏ¿¤ËÃíÌÜ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÄÌ»»1000»î¹çÌÜ¡¢¥ëー¥¹¤ËÊÂ¤Ö¡Ö321ËÜÎÝÂÇ¡×
³«Ëë¤«¤éÂÇ·â¹¥Ä´¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï¡¢3·î29Æü¡ÊÆ±30Æü¡Ë¤Ë1»î¹ç3ËÜÎÝÂÇ8ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¡£ÍâÆü¤Ë¤â°ìÈ¯¤òÊü¤Á¡¢3Æü¡ÊÆ±4Æü¡Ë¤Ë¤Ï5¹æËÜÎÝÂÇ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤Î6¹æËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¡¢17ÂÇÅÀ¤È¤È¤â¤ËÎ¾¥êー¥°¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
ÊÆ¥Çー¥¿²ñ¼Ò¡ØOptaSTATS¡Ù¤Î¸ø¼°X¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï¡¢ÂÇÅÀ¤¬¸ø¼°Åý·×¤È¤Ê¤Ã¤¿1920Ç¯°Ê¹ß¤Ç¡Ö7»î¹ç¤Î´ü´Ö¤Ç6ËÜÎÝÂÇ¡¢17ÂÇÅÀ¡¢12ÆÀÅÀ¡¢3ÆóÎÝÂÇ¡¢2ÅðÎÝ¤ÎÁ´¤Æ¤òÃ£À®¤·¤¿»Ë¾å½é¤Î¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ー¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØUSA TODAY¡Ù¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²ー¥ëµ¼Ô¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤È¥ëー¥¹¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëµÏ¿¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¥ä¥ó¥ー¥¹¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤Î1000»î¹ç¤ÇÊü¤Ã¤¿ËÜÎÝÂÇ¿ô¤òÈæ³Ó¡£¤È¤â¤Ë¡Ö321ËÜ¡×¤ÇºÇÂ¿µÏ¿¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢4455ÂÇÀÊ¤ÇÃ£À®¤Î¥ëー¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï4355ÂÇÀÊ¤ÇÅþÃ£¡£¥Úー¥¹¤À¤±¤Ç¸À¤¨¤Ð¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬¾å²ó¤Ã¤¿¤È¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥¸¥ãー10Ç¯ÌÜ¡¢ÀáÌÜ¤Î1000»î¹çÌÜ¤Ç¤â¹ë²÷¥¢ー¥Á¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¸¡£º£µ¨¤â¥¿¥¤¥È¥ëÆÈÀê¤Ø³«Ëë¤«¤é¹¥¥¹¥¿ー¥È¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£