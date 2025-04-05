¡È26Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¡É¤¬ÏÃÂê¡¦¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¡Ê56¡Ë¡¢22ºÐ¤ÎÌ¼¤¬Âç³Ø¤òÂ´¶È¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡× ´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¡Ê56¡Ë¤¬4·î3Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£22ºÐ¤ÎÌ¼¤¬Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¤ÎÌ¼¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡1988Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2001Ç¯¤Î·ëº§¤òµ¡¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤È¤¦¡£¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¤Ï¼Ì¿¿½µ´©»ï¡ØFRIDAY¡Ù¤Ç¡¢26Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Instagram¤Ç¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢Ì¼¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡4·î3Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀèÆü¤ÎÌ¼¤ÎÂ´¶È¼°¡£Ä¹¤¤¤è¤¦¤ÇÁá¤¤¤è¤¦¤Ç¡Á¤Ç¤â¶µ¼ø¤ÎÊý¡¹¤¬¡¢»Ò°é¤Æ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤Êì¿Æ½¤¹ÔÃæ¤Ç¤¹¡£16Ç¯Á°¡¢Ì¼¤È¼ê¤ò·Ò¤¤¤ÇÄÌ¤Ã¤¿Ìç¡£»×¤¤½Ð¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤Ï¤È¤â¤¢¤ì¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦Êì¤Ç¤¹¡£Â´¶È¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢³Ø°Ìµ¤ò»ý¤ÄÌ¼¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤´Â´¶È¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¿Æ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ°ìÃÊÍî¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê Èþ¿Í¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î¤ì¤¤¤³¤µ¤ó¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë