²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î»°´§²¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ëµð¿Í¤ÏÊ£»¨¡© ¹ç¤ï¤»¤Æ¥ê¡¼¥°V¤Ê¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°ÍÆÇ§ÂÔ¤Ã¤¿¥Ê¥·
¡¡µð¿Í¤Î¼çË¤¤¬¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Ûµð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿Í2.4²¯±ß¿½¹ðÏ³¤ì¡Ö¤±¤Ä¤¢¤Ê³ÎÄê¿½¹ð¡×¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡Ä½¹Ê¹Ï¢È¯¤Ç¤¤¤è¤¤¤è´ÆÆÄ¼ê·Á¤ËÃ×Ì¿½ý
¡¡4ÈÖ¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¡Ê28¡Ë¤¬4Æü¤Îºå¿À¤È¤Î»î¹çÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç20ÂÇ¿ô8°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨4³ä¡£µð¿ÍÀª¤¬ÂÇÎ¨30·æ¤ÎÃæ¤Ç5°Ì¤Þ¤Ç¤òÆÈÀê¤¹¤ëÃæ¡¢¥ê¡¼¥°2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡4Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ï3ÂÇÀÊÌÜ¤ËÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨¤ò.375¤Ë²¼¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤Ç¤ËËÜÎÝÂÇ¤âÂÇ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢4ÂÇÅÀ¤ÏÆ±6°Ì¥¿¥¤¤Ç¤¢¤ë¡£ÅÄÃæ¾¤¬ÅÐÈÄ¤·¤¿3Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç¤Ï¡¢ºäËÜ¤ÎÊü¤Ã¤¿Ãæ·ø¤Ø¤ÎÈôµå¤ÇÌÂ¤ï¤º¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¡£¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇËÜÎÝ¤ËÀ¸´Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Å¥¤¯¤µ¤¯¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2020¡¢21Ç¯¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¤ÇËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀ¤Î2´§¡£¤¿¤À¡¢ÂÇÎ¨¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ç»°´§²¦¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Öºòµ¨¤ÏËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤È¤â¤Ë¥ê¡¼¥°2°Ì¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥ä¥¯¥ë¥ÈÂ¼¾å¤Ë¾ù¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¾åÈ¾¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢Æó·³Ä´À°Ãæ¡£¤ä¤Ã¤È°ì·³Îý½¬¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£ÅöÁ³¡¢ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀ¤Ï»î¹ç¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ÈÉÔÍø¤À¤«¤é²¬ËÜ¤ÏÍÍø¡£²¬ËÜ¤ÏÀèÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¡Ø¡ÊÂ¼¾å¡Ë¥à¥Í¤¬¡Êµð¿Í¤Î¡ËCS´ü´Ö¤«¤é²È¤ËÍè¤Æ¤Æ¡¢ÌÀÆü´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤òËèÆü¸À¤¤¤Ë²È¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¡£CS´ü´Ö¤º¤Ã¤È¤¤¤¿¡Ù¤È¾×·âÈ¯¸À¡£²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¬¡¢2¿Í¤ÏÍèÇ¯Æ±»þ¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÅÏ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤ÆâÌî¼ê¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼Æ±»Î¡£¾ðÊó¸ò´¹¤Ï¤·¤Æ¤â¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°°ÜÀÒ¤ÏµåÃÄ¼çÆ³¡£Â¼¾å¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤éµö²Ä¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²¬ËÜ¤Î¾ì¹ç¡¢µð¿Í¤¬Ç§¤á¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£ºò¥ª¥Õ¤Ï¿ûÌî¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤ØÎ®½Ð¤·¡¢¼ã¼êÌî¼ê¤Î¸å·Ñ¼Ô¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¤«1Ç¯¤Ç¤â°ú¤±ä¤Ð¤·¤¿¤¤µåÃÄ¤Î»×ÏÇ¤â¤¢¤ë¡£µ¤¤ÎÁá¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤â¤·²¬ËÜ¤¬»°´§²¦¤ò¼è¤ê¡¢Ê¸¶ç¤Ê¤·¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ê¤é¡¢µåÃÄ¤â¥¯¥Ó¤ò½Ä¤Ë¿¶¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¡¡µð¿Í¤¬ÆÍ¤ÃÁö¤ë¤Î¤ÏÂç´¿·Þ¤Ç¤â¡¢²¬ËÜ¤¬ÆÍ¤ÃÁö¤ë¤Î¤ÏÊ£»¨--¡£µåÃÄ¤ÏÎä¤ä´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
Àä¹¥Ä´¤Î²¬ËÜ¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¤¤¤è¤¤¤è³³¤Ã¤×¤Á¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ºäËÜ¤À¡£ÂÇ·âÉÔ¿®¤Ë²Ã¤¨¡¢2.4²¯±ß¤Î¿½¹ðÏ³¤ì¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃÑ¤º¤«¤·¤¤²¼È¾¿È½¹Ê¹¤Þ¤Ç¾ø¤·ÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£¤¤¤è¤¤¤è´ÆÆÄ¼ê·Á¤â´í¤¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊºäËÜ¤ÎÈá»´¤Ê¸½¾õ¤È¤Ï¡¼¡¼¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£