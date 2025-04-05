ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¼ºÇÔ¡ÄÏ¢Â³ÅðÎÝÀ®¸ù¤Ï38¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡Ö¤½¤³¤ÏÁö¤é¤ó¤¯¤Æ¤â¡×¡ÖË½Áö¤ä¤í¡×¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ïº¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤â
¡ÚMLB¡Û¥Õ¥£¥ê¡¼¥º 3-2 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê4·î4Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¿¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¤Þ¤µ¤«¡ÄÅðÎÝ¼ºÇÔ¤Î°ìÉô»Ï½ª
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¥¢¥¦¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â»ëÄ°¼Ô¤â»×¤ï¤ºÍîÃÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¥Ò¥Ã¥È¤Ç9»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¤òµÏ¿¤¹¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï2¡¼3¤ÇÇÔ¤ì³«Ëë¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡¤Ï8¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£¤µ¤é¤Ë¼«¿È¤â¹¥µ¡¤Ç¤ÎÅðÎÝ¼ºÇÔ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬3ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿8²óÉ½¤Î¹¶·â¡£2»à°ìÎÝ¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿ÂçÃ«¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥¹¥È¥é¡¼¥àÅê¼ê¤«¤é¥é¥¤¥ÈÁ°¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á½ÐÎÝ¡£2»à¤Ê¤¬¤é°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀÊ¤Ë¤Ï2ÈÖ¤Î¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ä¹ÂÇ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¡£°ìÂÇÆ±ÅÀ¤È¤¤¤¦¶ÛÇ÷¤·¤¿¾ìÌÌ¤ÎÃæ¤ÇÂçÃ«¤Ï¥«¥¦¥ó¥È1¡¼1¤Î¤È¤³¤í¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¹â¤á¤ÎÉâ¤¤¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÊáµå¤·¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥ÈÊá¼ê¤ÏÅðÎÝÁË»ß¤Î¤¿¤á¤ËÆóÎÝ¤Ø¤ÈÁ÷µå¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤È¤Û¤ÜÆ±¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¸«¤»¤¿ÂçÃ«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤ÎÊý¤¬Áá¤¯È½Äê¤Ï¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¹â¤¤ÅðÎÝÀ®¸ùÎ¨¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÇºòÇ¯7·î23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¤ÎÂÐ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤«¤é·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¿ÅðÎÝÀ®¸ùµÏ¿¤Ï38¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£»î¹ç¤â½ªÈ×¤Ë¥¨¥É¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤Î2¥é¥óËÜÎÝÂÇ¤¬½Ð¤¿¤¬¡¢2¡¼3¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÅðÎÝ¼ºÇÔ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏË½Áö¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤ÎÂçÃ«¤â¤³¤ì¤Ï¡×¡Ö¤½¤³¤ÏÁö¤é¤ó¤¯¤Æ¤â¡×¤ÈÄÁ¤·¤¯ÂçÃ«¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¥³¥á¥ó¥ÈÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë