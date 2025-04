BLACKPINK¡¦¥í¥¼¡¢¡ØAPT.¡Ù¿Íµ¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ªÄ¾¶á1½µ´Ö¤À¤±¤ÇMVºÆÀ¸3000Ëü±Û¤¨¤Î¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È

ガールズグループBLACKPINKのメンバーで、ソロアーティストのロゼのグローバルヒット曲『APT.』がロングヒットを続けている。

【写真】ロゼ、スタイリッシュすぎる“ハイレグ衣装”

4月4日に公開された「K-POP RADAR」の「ウィークリー・ファンダム・チャート」で、ロゼとブルーノ・マーズとのデュエット曲『APT.』が2週連続で1位を記録した。

「K-POP RADAR」によると、2024年10月に公開された『APT.』のMVが4月1週目の集計期間(2025年3月27日〜4月2日)の間に3785万回再生され、発売から半年が過ぎた今も冷めない人気を博している。

同期間でSpotifyのフォロワー数は9万4000人増加した。これはK-POPアーティストの平均増加値である1万4000人よりはるかに多い数値だ。

これに対し「K-POP RADAR」は「ロゼは先週より約2倍のインスタグラムのフォロワー増加を記録した」として、「『APT.』は公開されてから数か月が過ぎたにもかかわらず、依然として高い話題性を持っている」と明らかにした。

今週の「K-POP RADAR」が発表した「ウィークリー・ファンダム・チャート」の上位には、ガールズグループiznaの新曲『SIGN』(3位)、TOMORROW X TOGETHER・ボムギュの自作曲『Panic』(4位)が入った。続いて、新人ボーイズグループCLOSE YOUR EYESの『All My Poetry』が6位、THE NEW SIXの『For Real?』が7位を記録し注目を集めた。

(写真提供=Space Oddity)

「ウィークリー・ファンダム・チャート」とは、音楽スタートアップ「Space Oddity」のファンダムデータサービス「K-POP RADAR」が制作するチャートだ。K-POPの90%以上が海外で消費される現状に対応し、グローバル主要プラットフォームのデータを基に作られた唯一のK-POP専門チャートだ。

同チャートは、ユーチューブのミュージックビデオ再生数やリリース日だけでなく、Xやインスタグラムのフォロワー増加数、Spotifyのフォロワー増加数など、主要グローバルプラットフォームでのファンの増減および増減率を反映しており、公正かつ透明なチャートとして認められている。

また、「K-POP RADAR」は、K-POPファンのためのスケジュールお知らせアプリ「blip」を運営している音楽スタートアップ「Space Oddity」のファンダムデータサービスで、音楽業界のために、すべてのK-POPアーティストのファンダム規模と変化量をひと目で把握できる無料のサービスとなっている。

現在、韓国国内の約800グループのリアルタイムMV再生数、ユーチューブチャンネル登録者、ツイッター、インスタグラムのフォロワーなどの変化量をウェブサイトで公開しており、毎年「K-POP世界地図」を公開し話題を呼んでいる。2024年11月には、K-POP専門カンファレンス「2023K-POP RADARカンファレンス」を開催し、「NEW CHAPTER」というメインテーマで様々な話を交わし、ファンや業界関係者の注目を浴びた。

◇ロゼ プロフィール

1997年2月11日生まれ。本名ロザンヌ・チェヨン・パク。ニュージーランドで生まれ、8歳のときにオーストラリアに移住。2012年にオーストラリアで行われたYGエンターテインメントのオーディションに参加し、練習生となった。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。2021年3月に初のソロアルバム『R』をリリースし、リード曲の『On The Ground』で大きな人気を集めた。歌手活動以外にも、JTBCのバラエティ番組『パラドンパダ〜海の見えるライブBar〜』に出演するなど、多方面で活躍している。