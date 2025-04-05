ÆüËÜ¿Í¤â¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¤Ë´íµ¡¡ªDAZN¤¬¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ç¤Î·ÀÌó²ò½ü¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥ï¥±¤È¤Ï
ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤â¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡£
º£µ¨³«ËëÁ°¤Ë¤ÏÊüÁ÷¶É¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢³Æ¥¯¥é¥Ö¤¬Êü±Ç¸¢¼ýÆþ¤òÍ½»»²½¤Ç¤¤Ê¤¤´íµ¡¤Ë´Ù¤ê¤«¤±¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢DAZN¤¬Ç¯´Ö4²¯¥æ¡¼¥í¡Ê644²¯±ß¡Ë¤Ç5Ç¯¤ÎÊü±Ç¸¢·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤¬¡¢¡ØRMC¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢DAZN¤Ïº£µ¨½ªÎ»¸å¤Î·ÀÌó²ò½ü¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢LFP¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¥×¥í¥ê¡¼¥°µ¡¹½¡Ë¤¬Ãøºî¸¢¿¯³²ÂÐºö¤ò½½Ê¬¤Ë¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¡¢ÆÈÀê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀ©ºî¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ª¡¼¥×¥óÀ¤Î·çÇ¡¡¢²ÃÆþ¼Ô¤¬ÌÜÉ¸¤Î»°Ê¬¤Î°ì¤Ç¤¢¤ë50Ëü¿Í¤·¤«Ã£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹ñÌ±¤Î»Ù»ý¤ÎÄã¤µ¤Ê¤É¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
DAZNÂ¦¤Ë¤Ï¡¢ÍÌ¾Áª¼ê¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºî¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÉÔËþ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
º£Ç¯12·î¤«¤éÈ¯Æ°¤Ë¤Ê¤ë·ÀÌó²ò½ü¾ò¹à¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤âÁá¤¯¡¢¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ç¤Î·ÀÌóÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£
¤Ê¤¼¡Ä·Ð±ÄÇËÃ¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍÌ¾¥Á¡¼¥à10Áª
DAZN¤Ï2·îÊ¬¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÈ¾³Ûº¹¤·¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢4·î30Æü¤Ë»ÙÊ§¤¦¤Ï¤º¤Î7000Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê112.7²¯±ß¡Ë¤Î»ÙÊ§¤¤¤âµñÈÝ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ÎºâÀ¯¤¬ÉÔ°ÂÄê²½¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¨¤ë¡£