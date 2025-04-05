·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡ÖºÇ¶á¤Ï±Ç²è¤è¤ê¥É¥é¥Þ¡×¤ª¤¹¤¹¤áºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¡Ö¤³¤ì¤¬ÌÌÇò¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡Ê48¡Ë¤¬4Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖÍÅÄÅ¯Ê¿¤È¥³¥¹¤é¤ì¤Ê¤¤³¹¡×¡Ê¶âÍË¿¼Ìë0¡¦48¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Î³¤³°ºîÉÊ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºî²È¤äµÓËÜ²È¡¢´ÆÆÄ¶È¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Ò¤È¤ê¡£¡ÖºÇ¶á¤Ï±Ç²è¤è¤ê¥É¥é¥Þ¤Î¤Û¤¦¤¬¸«¤Á¤ã¤¦¡×¤È¡¢Apple TV+¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥»¥ô¥§¥é¥ó¥¹¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö´ë¶È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÈëÌ©»ö¹à¤ò¼è¤ê°·¤¦²ñ¼Ò¡£²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë»þ¤ÏÈëÌ©¾ðÊó¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Î²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë1²óµ²±¤ò¾Ã¤¹¡£²ñ¼Ò¤Ç»Å»ö¤·¤Æ¡¢¤â¤¦1²óµ²±¤ò¾Ã¤·¤Æ¤«¤éµ¢Âð¤¹¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤¬2¤Ä¤¢¤ë¡£³°Â¦¤ÇÀ¸¤¤ë¿Í´Ö¤ÈÆâÂ¦¤ÇÀ¸¤¤ë¿Í´Ö¡£ÆâÂ¦¤ÇÀ¸¤¤ë¿Í´Ö¤Ï¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤ÊÀ¸³è¤·¤Æ¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ò²òÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ó¤Þ¸À¤¦¤È¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡£°ì½Ö¤À¤±³°¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤ë»þ¤Ë¥Ñ¥Ã¤Èµ²±¤¬½Ð¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤·¡Ö¤³¤ì¤¬ÌÌÇò¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£