¸µNPB±¦ÏÓ¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥è¤¬3Ç¯¤Ö¤êMLBÉüµ¢¡¡¥¥ã¥ê¥¢½éÀèÈ¯¤â3²ó3¼ºÅÀ¡¡¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ÏÎ¾·³·×32°ÂÂÇ¤ÎÍðÂÇÀï¤ËµÕÅ¾Éé¤±
¡û¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¡10x¡Ý9¡¡¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡¡¡ü
¡ã¸½ÃÏ»þ´Ö4·î4Æü¡¡¥ª¥é¥¯¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡ä
¡¡¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤¬¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È¤Î¥«¡¼¥É½éÀï¤ËµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£¥ë¥¤¥¹¡¦F¡¦¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥èÅê¼ê¡Ê30¡Ë¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎMLBÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢3²ó3¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦Åêµå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ï¸½ÃÏ2Æü¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿ÄÌ»»74¾¡¤Î±¦ÏÓ¥ë¥¤¥¹¡Ê¡¦¥ß¥²¥ë¡Ë¡¦¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥è¤ËÂ³¤¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤ÇÆ±À«Æ±Ì¾¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î±¦ÏÓ¤òÀèÈ¯µ¯ÍÑ¡£2022Ç¯°ÊÍè¤ÎMLBÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ë¥¤¥¹¡Ê¡¦¥Õ¥§¥ê¥Ú¡Ë¡¦¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥è¤¬¥¥ã¥ê¥¢½é¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥è¤Ï1ÅÀ¤ÎÀèÀ©¥ê¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤ÆÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤â¡¢½é²ó¤Ë4ÈÖ¥Á¥ã¥×¥Þ¥ó¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤Ë¡£Â³¤¯2²óÎ¢¤Ë¤Ï1ÈÖ¥¦¥§¥¤¥ÉJr.¤Ë2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â3²óÉ½¤ËÂÇÀþ¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢Ä¾¸å¤Î3²óÎ¢¤ÏÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¹ßÈÄ¡£3²ó6Èï°ÂÂÇ¡¢2»Íµå¡¢2Ã¥»°¿¶¡¢3¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥è¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼¤ÈÎ¾ÀèÈ¯¤¬3²ó¤Þ¤Ç¤Ë¹ßÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢»î¹ç¤Ï8ÅÀ¤òÃ¥¤¤¹ç¤¦ÍðÂÇÀï¤Ë¡£8ÂÐ8¤Î¤Þ¤Þ±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤â¡¢±äÄ¹10²ó¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Ç·èÃå¤Ä¤«¤º¡£¤½¤·¤Æ11²óÉ½¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ÏÁê¼ê¤ÎË½Åê¤Ë¤è¤ê¡¢1ÅÀ¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·11²óÎ¢¡¢9ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ð¥ë¥¬¥¹¤¬°ì»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¡£1ÈÖ¥¦¥§¥¤¥ÉJr.¤ò¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ÆÆó»à¤Þ¤ÇÁæ¤®¤Ä¤±¤ë¤â¡¢2ÈÖ¥¢¥À¥á¥¹¤Ë±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢µÕÅ¾¤ÎÆóÎÝÁö¼Ô¤¬ËÜÎÝÀ¸´Ô¡£Î¾·³¹ç·×32°ÂÂÇ¡¢19ÆÀÅÀ¤Î·ãÀï¤òÀË¤·¤¯¤âÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥è¤Ï2022Ç¯¤Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÇMLB¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢Íâ2023Ç¯¤«¤éNPB¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¥í¥Ã¥Æ¤È¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÇÄÌ»»27»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢6¾¡8ÇÔ1¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨3.01¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯1·î¤Ë¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¾·ÂÔÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë»²²Ã¡£³«Ëë¥í¡¼¥¹¥¿¡¼Æþ¤ê¤ÏÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎMLBÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£