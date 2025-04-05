¼þ°Ï¤â¤¢¤¤ì¤¿¡¢¥Õ¥¸HD¶â¸÷¼ÒÄ¹¤Î¡ÖÆü»Þ»á¤Ø¤Î¤³¤ÓÇä¤ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤È¤Ï¡¡¡ÖÂçÀã¤ÎÃæ¡¢Æü»Þ»á¤Î¸µ¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤Æ¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤«¤éµß½Ð¡×
¡ÖÆü»Þ»á¤«¤é¸¢ÎÏ¤òÃ¥¼è¤·¤¿¤È¸«¤ë¤Ù¤¡×
¡ÚÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ/Á°ÊÔ¤«¤é¤ÎÂ³¤¡Û
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÏÊó¹ð½ñ¤ÎÃæ¤ÇÃæµïÀµ¹»á¡Ê52¡Ë¤Î½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÈÀË½ÎÏ¡É¤òÇ§Äê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æü»Þµ×¼èÄùÌòÁêÃÌÌò¡Ê87¡Ë¤¬¾úÀ®¤·¤¿ÊÄº¿Åª¤Ê´ë¶ÈÉ÷ÅÚ¤ÎÌäÂê¤âÊ»¤»¤Æ»ØÅ¦¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Êó¹ð½ñ¸øÉ½¤Î¿ôÆüÁ°¡¢Ãæµï»á¤Ï°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤Î¸µ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡½¡½¡£
¡¡
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡ÚÆÈÀê¼Ì¿¿¡Û¡ÖÃæµï¤¯¤ó¡¢¤ä¤»¤¿¡©¡×¡¡ÊÑÁõ»Ñ¤ÇÍ§¿Í¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯ÃæµïÀµ¹»á
¡¡Á°ÊÔ¡Ú¡ÖÆü»Þ»á¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¼Ñ¤¨ÀÚ¤é¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤À¤Ã¤¿¡×¡¡¸¢ÎÏ¤Ë¤¹¤¬¤ê¤Ä¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤ò¥Õ¥¸¸µÌò°÷¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¡°ìÊý¡¢Ãæµï»á¤ÏÊÑÁõ»Ñ¤ÇÍ§¿Í¤òË¬Ìä¡Û¤Ç¤Ï¡¢Êó¹ð½ñÈ¯É½¤Î3ÆüÁ°¤ËÃæµï»á¤¬Í§¿Í¤Î¸µ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¡¢Í§¿ÍËÜ¿Í¤Î¾Ú¸À¤È¶¦¤ËÊó¤¸¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Êó¹ð½ñ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¼Ç¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿Æü»Þ»á¤ÎºÇ¶á¤ÎÆ°ÀÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Æü»Þ»á¤¬3·î27Æü¤Î¼èÄùÌò²ñ¤ò·çÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê¥Õ¥¸HD¡Ë¤Î¶â¸÷½¤¼ÒÄ¹¡Ê70¡Ë¤Ï¡Ö¹øÄÇ¤Î°µÇ÷¹üÀÞ¤ÇÆþ±¡Ãæ¤Î¤¿¤á¡×¤ÈÀâÌÀ¡£·ò¹¯¤¬²óÉü¤·¤Æ¤â¡¢É½ÉñÂæ¤«¤é¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞÂà¾ì¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢
¡Ö¤³¤ì¤Ï¶â¸÷¤Î¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤½¤¦À¼¤òÀø¤á¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ï¥Õ¥¸¤Î¸µ½ÅÌò¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒÉÙ»Î¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ê¸½ºß¤Î¥Õ¥¸HD¡Ë¤òÀßÎ©¤·¡¢¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÅÚÂæ¤òÃÛ¤¤¤¿¤Î¤ÏÃÓÅÄÍ¦¿ÍÆâ³Õ»þÂå¤Ëºâ³¦»ÍÅ·²¦¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¿åÌîÀ®É×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢1968Ç¯¤Ë¿åÌî¤ÏÇ¾°î·ì¤ÇÅÝ¤ì¡¢¼¯Æâ¿®Î´¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼Â¸¢¤ò°®¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¼¯Æâ²È¤ò¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤ÇÄÉ¤¤½Ð¤·¤Æ¸¢ÎÏ¤ò¾¸°®¤·¤¿¤Î¤¬Æü»Þ»á¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¶â¸÷»á¤ÏÆü»Þ»á¤òËÜ¿Í¤Î°Õ¤ËÈ¿¤·¤Æ¸¢ÎÏ¤ÎºÂ¤«¤éÄÉ¤¤Íî¤È¤·¤¿¡£OB¤Î´Ö¤Ç¤Ï¶â¸÷»á¤¬¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤³¤ÎÅÀ¡¢¥Õ¥¸´Ø·¸¼Ô¤â¤³¤¦½Ò¤Ù¤ë¡£
¡ÖÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¹Á¹À°ìÁ°¼ÒÄ¹¡Ê72¡Ë»á¤Î¸åÇ¤¿Í»ö¤Ï¶â¸÷»á¤¬¼çÆ³¤·¤ÆÀ¶¿å¸¼£»á¡Ê64¡Ë¤Ë·è¤á¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¶â¸÷»á¤Ï¤½¤Î¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æü»Þ»á¤ËÊó¹ð¤³¤½¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡È¡ÊÆü»Þ»á¤Î¡Ë±Æ¶ÁÎÏ¤Î¹Ô»È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ÏÇ§Äê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤È¤â¡£¶â¸÷»á¤ÏÀ¶¿å»á¤Î¼ÒÄ¹½¢Ç¤¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿Í»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æü»Þ»á¤«¤é¸¢ÎÏ¤òÃ¥¼è¤·¤¿¤È¸«¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡×
¡ÖÆü»Þ»á¤Î¸µ¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤Æ¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤«¤éµß½Ð¡×
¡¡¶â¸÷»á¤Ï78Ç¯¤ËÁá°ðÅÄÂç³ØÂè°ìÊ¸³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢À¾ÉðÉ´²ßÅ¹¤ËÆþ¼Ò¡£83Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¤ËÃæÅÓÆþ¼Ò¤·¡¢¿Íµ¤ÎÁÍýÈÖÁÈ¡ÖÎÁÍý¤ÎÅ´¿Í¡×¤Î´ë²è¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£2009Ç¯¤Ë·Ð±Ä´ë²è¶ÉÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢·Ð±Ä´ë²èÈª¤òÊâ¤ó¤À¡£19Ç¯6·î¤«¤é¸½ºß¤Î¥Õ¥¸HD¤Î¼ÒÄ¹¿¦¤Ë¤¢¤ê¡¢21Ç¯6·î¤«¤é22Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤Ï¥Õ¥¸¤Î¼ÒÄ¹¤â·óÇ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°½Ð¤Î¸µ½ÅÌò¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¶â¸÷»á¤Ïº£ÅÙ¤Î¿Í»ö¤ÇÆü»Þ»á¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Ë»Ò»ô¤¤¤òÇÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥Õ¥¸HD¤Î¼èÄùÌò¡Ê¾ï¶Ð´ÆººÅù°Ñ°÷¡ËµÚ¤Ó¥Õ¥¸¤Î´ÆººÌò¤ò·óÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÌøÂô·Ã»Ò¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¤Ï¸½ºß¡¢¥Õ¥¸¤Î¿Í»ö¶É¾åÀÊHR¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤È¤Ï·Ð±Ä´ë²èÈª¤Ç¡¢¶â¸÷»á¤Î²¼¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¶â¸÷»á¤¬¥Õ¥¸¤Î¼ÒÄ¹»þÂå¤ËÁá´üÂà¿¦À©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¥ê¥¹¥È¥é¤òÃÇ¹Ô¤·¤¿ºÝ¡¢¿Í»ö¶É¤Ë¶ÉÄ¹¿¦¤È¤·¤ÆÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬Èà½÷¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¿¼¿åÎÉÊå¥Õ¥¸HD¿·ÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¡Ê63¡Ë¡¢³§ÀîÃÎ¹Ô¥Õ¥¸HD¿·¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¡Ê60¡Ë¤é¤â·Ð±Ä´ë²èÈª½Ð¿È¤Ç¶â¸÷»á¤ÎÂ©¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶â¸÷»á¤Ï¸¢ÎÏÍß¤Î¶¯¤¤¿Í´Ö¤Ç¤Í¡£º£¤«¤é7Ç¯Á°¡¢Æü»Þ»á¤ò¾è¤»¤¿Á÷·Þ¼Ö¤¬ÂçÀã¤Î¤¿¤á¤Ë¼óÅÔ¹â¤Î¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ç½ÂÂÚ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢¶â¸÷»á¤Ï¼ÖÎ¾Éô¤òÄÌ¤¸¤ÆÆü»Þ»á¤Îµç¾õ¤òÃÎ¤ë¤È¡¢Æü»Þ»á¤Î¸µ¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤Æ¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤«¤éµß½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î°ì·ï¤ÏÅö»þ¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤â¤¦¤ï¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡È¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤«¤Í¡É¤È³§¤Ç¤¢¤¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍâÇ¯¡¢Èà¤ÏÃæÅÓºÎÍÑ¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¸HD¼ÒÄ¹¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
°ìÁÝ¤µ¤ì¤ë´´Éô¤Ï¡ÖÆü»ÞÁêÃÌÌò¤È¶¦¤Ë²ñ¼Ò¤ò¤à¤·¤Ð¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¤ó¡×
¡¡¸¢ÎÏÍß¤Î²ô¤È¸«¤é¤ì¤¿Æü»Þ»á¡£¤½¤ÎÆü»Þ»á¤Ë¼è¤êÆþ¤Ã¤Æ¥Õ¥¸HD¼ÒÄ¹¤Î°Ø»Ò¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¥Õ¥¸Á´ÂÎ¤òµí¼ª¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¶â¸÷»á¤Ï¡ÖÂèÆó¤ÎÆü»Þµ×¡×¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¸½Ìò¤Î¼Ò°÷¤¿¤Á¤Ïº£¤Î¤È¤³¤íºþ¿·¿Í»ö¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö6·î¤Î¿Í»ö¤Ç3³ä°Ê¾å¤Î½÷ÀÌò°÷ÅÐÍÑ¡¢Ìò°÷¤ÎÀ¤Âå¸òÂå¡¢¼èÄùÌò¤ÎÈ¾¸º¤Ê¤É¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÆü»Þ»á¤ÎÃþ°¦¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿À¯¼£Éô½Ð¿È¼Ô¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼Èª¤Î´´Éô¤¬°ìÁÝ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Âç¤¤¤¡£Èà¤é¤³¤½Æü»ÞÁêÃÌÌò¤È¶¦¤Ë²ñ¼Ò¤ò¤à¤·¤Ð¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡×¡Ê¥Õ¥¸¤ÎÃæ·ø¼Ò°÷¡Ë
¡¡°ìÊý¡¢¼Ò²ñÉô½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë°ÂÅÄÈþÃÒÂå»á¡Ê55¡Ë¤Î¥Õ¥¸HD¼èÄùÌò¤Ø¤ÎÈ´¤Æ¤¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢¥Õ¥¸HD·Ð±Ä´ë²è¶É¥°¥ë¡¼¥×·Ð±Ä¿ä¿ÊÃ´Åö¶ÉÄ¹·ó³«È¯´ë²èÅý³ç¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¼èÄùÌò¤Ø¤ÎÅÐÍÑ¤Ï¿Í»ö´·¹Ô¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡ÈÈô¤Óµé¡É¤Ç¤¹¤è¡£Èà½÷¤Ï»ÊË¡¥¥ã¥Ã¥×¤ä¼Ò²ñÉô¥Ç¥¹¥¯¤òÎòÇ¤¤·¤¿¥Ð¥ê¥¥ã¥ê¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ù¶É°÷»þÂå¤Ï9¡¦11¤ËÁø¶ø¤·¡¢¶ÛÇ÷¤Î¸½¾ì¤ò¥ê¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¼ÂÎÏ½Å»ë¤Î¿Í»ö¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢Èà½÷¤â¸½¾ì¤òÎ¥¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï·Ð±Ä´ë²èÈª¡£¤ä¤Ï¤ê¶â¸÷»á¤Î¿ÈÆâ¤Ó¤¤¤¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤è¤¦¡£
ºþ¿·¿Í»ö¸øÉ½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼
¡¡´ë¶È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤ÎÈ¬ÅÄ¿ÊÆó»á¤Ï¡¢Êó¹ð½ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢
¡Ö½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÆâÍÆ¤¬¹îÌÀ¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æü»ÞÂÎÀ©¤¬·ë²ÌÅª¤Ë¥Õ¥¸¤Î¿Í¸¢·Ú»ë¤Î¼ÒÆâÉ÷ÅÚ¤ò¾úÀ®¤·¤¿ÅÀ¤â¤·¤Ã¤«¤ê½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¤¬¡¢ºþ¿·¿Í»ö¸øÉ½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤¹¤ë¡£
¡Ö¿ôÆü¸å¤ËÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼µÞ¤¤¤ÇÆü»Þ»á¤ÎÂàÇ¤¤ò´Þ¤à¿·¿Í»ö¤ò¸øÉ½¤»¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Áá´ü¤Î¿®Íê²óÉü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤â¤½¤â¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÏÌäÂê¤Î¸¶°ø¤òµæÌÀ¤·¡¢¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¤ÎºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤òÄó¸À¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿·¿Í»ö¤Ï¤½¤Îºö¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¼¹¹ÔÉô¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï¶Ú¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Õ¥¸¤Ï´íµ¡¤«¤éÃ¦µÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤«
¡¡¸µ¾åÃÒÂç³Ø¶µ¼ø¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢Ê¸²½É¾ÏÀ²È¤Î±°°æ¹µÁ»á¤âÆ±ÍÍ¤Î°Õ¸«¤À¡£
¡Ö³Î¤«¤ËÆü»Þ»á¤ÎÂàÇ¤È¯É½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ç¡¢Æü»Þ»áÂàÇ¤¤È¤¤¤¦ºÇÂç¤Î¥«¡¼¥É¤òÀè¤ËÀÚ¤é¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ì¤Û¤É¡¢¶â¸÷»á¤é¤ÏÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¸¤Ïºþ¿·¿Í»ö¤ÈÊó¹ð½ñ¤ò¥Ð¥Í¤Ë´íµ¡¤«¤éÃ¦µÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£Âç¼ê¹¹ðÂåÍýÅ¹¸µ¼Ò°÷¤ÇºùÈþÎÓÂç³Ø½Ú¶µ¼ø¤ÎÀ¾»³¼é»á¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥à¤È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥à¤ÏÈÖÁÈÄó¶¡¤ÎCM¤Ç¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï»þ´ÖÏÈ¤ÎCM¤Ç¤¹¡£4·î¥¯¡¼¥ë¤Î¥¿¥¤¥à¤Î·ÀÌó¤Ï2·îËö¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢4·î°Ê¹ß¤âCM¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï½Ð¹Æ´ë¶È¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂÐ±þ¤äÀ¤ÏÀ¼¡Âè¤Ç¡¢Éü³è¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¶â¸÷»á¤¬¡ÖÂèÆó¤ÎÆü»Þµ×¡×¤È¤·¤ÆÁÈ¿¥¤ò»äÊª²½¤·¡¢ºþ¿·¤¬¸«¤»¤«¤±¤Ë½ª¤ï¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢¥Õ¥¸¤ÏÃæµï»áÆ±ÍÍ¡¢À¤´Ö¤Î¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤»¤º¡¢ºÆÀ¸¤Î·×²è¤â³¨¶õ»ö¤Ë¤Ê¤í¤¦¡£
¡¡Á°ÊÔ¡Ú¡ÖÆü»Þ»á¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¼Ñ¤¨ÀÚ¤é¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤À¤Ã¤¿¡×¡¡¸¢ÎÏ¤Ë¤¹¤¬¤ê¤Ä¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤ò¥Õ¥¸¸µÌò°÷¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¡°ìÊý¡¢Ãæµï»á¤ÏÊÑÁõ»Ñ¤ÇÍ§¿Í¤òË¬Ìä¡Û¤Ç¤Ï¡¢Êó¹ð½ñÈ¯É½¤Î3ÆüÁ°¤ËÃæµï»á¤¬Í§¿Í¤Î¸µ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¡¢Í§¿ÍËÜ¿Í¤Î¾Ú¸À¤È¶¦¤ËÊó¤¸¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Êó¹ð½ñ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¼Ç¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿Æü»Þ»á¤ÎºÇ¶á¤ÎÆ°ÀÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯4·î10Æü¹æ ·ÇºÜ