¡Ö¥¿¥«¤µ¤ó¤Ï¶¯¤¤¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡×¸«±ÉÀ²¡¢¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Ï·×7½µ´Ö¡ÄÌ£³Ð¤Ï´°Á´¤ËÌá¤é¤º¤â¿©»öÀ©¸Â¤Ï¥Ê¥·¡Ö´Å¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ÆÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡2024Ç¯1·î¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤Î¡Ö²¼°öÆ¬¤¬¤ó¡×¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸«±ÉÀ²¤µ¤ó¤¬¡¢3·î27Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÔºÇ¸å¤Î¹³¤¬¤óºÞ¡¢Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢ÌÀÆü¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯¡ª¡Õ¤È´î¤Ó¤ò±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬¡¢Ëþ³«¤Îºù¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö3cm¤Û¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¼þ°Ï¤Î¥ê¥ó¥ÑÀá¤Ë¤âÅ¾°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2·î¾å½Ü¤ËÆþ±¡¤·¤Æ¡¢¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ÈÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Ï1½µ´ÖÆþ±¡¤·¤Æ¼£ÎÅ¡¢2½µ´Ö¤¢¤±¤Æ¤Þ¤¿Æþ±¡¤ò3²ó·«¤êÊÖ¤·¤Æ¹ç·×7½µ´Ö¡£Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤Ï¡¢ÅÚÆü°Ê³°¤Î35Æü¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¡ØÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¼£¤¹¤¾¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¡¢Êü¼ÍÀþ¤ò¾È¼Í¤·¤¿ÉôÊ¬¤ÎÈéÉæ¤¬¥±¥í¥¤¥É¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¹¢¤¬¤È¤Æ¤â´¥¤¤¤¿¤ê¡¢Ì£³Ð¾ã³²¤Ê¤ÉÉûÈ¿±þ¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼£ÎÅ¤Î¤Ä¤é¤µ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¸«±ÉÀ²¤µ¤ó¡£¸½ºß¤Ï·î¤Ë°ìÅÙ¡¢·Ð²á´Ñ»¡¤ÇÉÂ±¡¤ËÄÌ¤¤¡¢3¡Á4¥«·î¤Ë°ìÅÙCT¤äMRI¡¢PET¸¡ºº¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÍ¤Î¾ì¹ç¡¢2Ç¯°ÊÆâ¤ÎºÆÈ¯Î¨¤¬60¡ó¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¡ºº·ë²Ì¤òÊ¹¤¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤ÏÍ«Ýµ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀèÀ¸¤«¤é¡ØÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø¥Û¥Ã¡Ù¤È¤·¤Þ¤¹¡£Ìë¡¢Ì²¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Ê¤É¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉÂµ¤¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Ì£³Ð¤Ï´°Á´¤Ë¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¿É¤¤¡¢¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤É¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÊÌ£³Ð¤Ï¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð½Á¤ÎÌ£¤Ê¤É¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¡Ø¤³¤¯¡Ù¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¾ßÌý¤ÎÌ£¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤Î±Æ¶Á¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¸å¤âÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ë100¡óÌá¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿©»öÀ©¸Â¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¤â¥¥à¥Á¤â¡¢¿É¤¹¤®¤Ê¤±¤ì¤Ð¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¤À¤±¤É¡¢¤ª¼ò¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø°û¼ò¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¡£ºÆÈ¯¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬³ÊÃÊ¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¼ò¹¥¤¤Ë¤Ï¤¤Ä¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤â´²²ò¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î²æËý¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÈ¿Æ°¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¥±¡¼¥¤Ê¤É´Å¤¤¤â¤Î¤ò¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÎ½Å¤¬5¡Á6kgÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÀ¸¤«¤é¡Ø¸ºÎÌ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×
¡¡¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¡Ö¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¡×¤Î¸«Ä¾¤·¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¸«±ÉÀ²¤µ¤ó¤Ë¤âÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö»ä¤â¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤Ç½õ¤«¤Ã¤¿1¿Í¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¸¡ºº¤ä¼£ÎÅÈñ¤Ï¡¢ÊÝ¸±¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤â¤«¤Ê¤ê¤Î¶â³Û¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´õ¾¯¤¬¤ó¤Ï¼£ÎÅÈñ¤â¤µ¤é¤Ë¹â³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â°Ý»ý¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡4·î4Æü¡¢¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤ÎÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤¬¿©Æ»¤¬¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¸«±ÉÀ²¤µ¤ó¤â¡Ö¥¿¥«¤µ¤ó¤Ï¡¢¶¯¤¤¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÁá¤¤²óÉü¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£