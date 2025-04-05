¥Á¥ç¥¤¾è¤ê¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£16ºÐ°Ê¾å¤Ê¤éÌÈµöÉÔÍ×¤ÎÅÅÆ°¥Ð¥¤¥¯
¥¹¥È¥ê¡¼¥È·Ï¤Î¤ª¼ê·ÚEV¥Ð¥¤¥¯¡£
µ¨Àá¤¬ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢É÷¤ò´¶¤¸¤ë¾è¤êÊª¤¬µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤ä¥ì¥Ð¡¼Áàºî¤À¤±¤Ç¿Ê¤à¤È³Ú¥Á¥ó¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤â¼«Å¾¼Ö¤Ç¤â¤Ê¤¤
WO¡Ê¥À¥Ö¥ë¥ª¡¼¡Ë¤Î¡Öwonkey¡Ê¥¦¥©¥ó¥¡¼¡Ë¡×¤Ï¡¢°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥È¥¿¥¤¥ä¤Ç¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¿¥¤¥×¤ÎÆÃÄê¾®·¿¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¡£16ºÐ°Ê¾å¤Ê¤éÌÈµöÉÔÍ×¤Ç±¿Å¾¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤â¼«Å¾¼Ö¤Ç¤â¤Ê¤¤¿·¤·¤¤2ÎØ¼Ö¤Ç¤¹¡£
¶á½ê¤Ç¾è¤ë¤Î¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¥¤¥¤
Á´Ä¹¤Ï138cm¤È¡¢»Ò¶¡ÍÑ¤Î¼«Å¾¼Ö¤¯¤é¤¤¤Î¥µ¥¤¥º´¶¡£¥·¡¼¥È¹â¤Ï56cm¤ÇÂ¤Ä¤¤¬ÎÉ¤¯¡¢Äã½Å¿´¤«¤Ä¶ËÂÀ¥¿¥¤¥ä¤Ç°ÂÄê´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Áàºî¤Ï¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ë¤¢¤ë¥¢¥¯¥»¥ë¥ì¥Ð¡¼¤Ç¹Ô¤¤¡¢ 250W¥â¡¼¥¿¡¼¤ÇºÇ¹â»þÂ®¤Ï20km¡£Áö¹Ôµ÷Î¥¤Ï¡¢¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤Ç20¡Á50km¤¬Áö¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¶á½ê¤ÎÇã¤¤Êª¤Ê¤É¤Ë¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¬¥½¥ê¥ó¤âÉÔÍ×
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¿½ÀÁ¤ä¼«ÇåÀÕÊÝ¸±¤Î²ÃÆþ¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤ÏÉÔÍ×¡£¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÏÅØÎÏµÁÌ³¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¼¤Ò¤´ÍÑ°Õ¤ò¡£
¸«¤¿ÌÜ¤Ï¼«Å¾¼Ö¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥Ð¥¤¥¯´ó¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬Áý¤¨¤¿¤é¸¶ÉÕÌÈµö¤ò¼è¤ë¿Í¤¬¸º¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¥«¥é¥Ð¥ê¤Ï13¿§¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Ï¤º¡£ºùÊÂÌÚ¤Î²¼¤È¤«¡¢¥¹¥¤¡¼¤Ã¤ÈÁö¤ì¤ÐºÇ¹â¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
Source: Instagram, wobikes