¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤«¤Í¡×¸µ½÷À¥¢¥Ê¤ÎµñÈÝ¸¢¤òÃ¥¤¦¡¢ÃæµïÀµ¹¤¬¼¹Ù¹¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡È¶¯Í×¤·¤Ê¤¤¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡É¥á¡¼¥ë¤Ë·ù°
¡¡2024Ç¯Ëö¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿¸µSMAP¡¦ÃæµïÀµ¹¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¸øÉ½¤·¤¿Ä´ººÊó¹ð½ñ¤Ç¡¢Èà¤Ë¤è¤ë¡ÔÀË½ÎÏ¤Ë¤è¤ë½ÅÂç¤Ê¿Í¸¢¿¯³²¡Õ¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæµïÀµ¹¤¬½÷À¥¢¥Ê¤òñÙ¤·¤¿¡¢ÈÜÎô¤Ê¼ê¸ý¤Î°ìÉô»Ï½ª
¡¡2023Ç¯6·î¤ËÀ¸¤¸¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤òÁÊ¤¨¤ÆÆþ±¡¡¢¤½¤Î¸å¤ËÀº¿À²Ê¤ËÅ¾±¡¤·¤ÆPTSD¡Ê¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡Ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎA¤µ¤ó¡£
¡¡¤½¤ÎÈà½÷¤ÈÃæµï¤Î¡ÈÀÜÅÀ¡É¤È¤Ê¤ê¡¢2024Ç¯8·î¤ËÂà¿¦¤¹¤ë¤Þ¤Ç´Ö¤ËÆþ¤Ã¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤ÎÊÔÀ®ÉôÄ¹¡¦B»á¡£¤³¤Î3¼Ô´Ö¤Ç1Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤âÇ§¤á¤¿¡Ú¡Ö¶ÈÌ³¤Î±äÄ¹Àþ¾å¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÀË½ÎÏ¡Û¤ÏËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¼ç¤Ë¡Ö¤Ê¤¼ÃÇ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¡¢Ãæµï¤ÎÍ¶¤¤¤òÃÇ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿A¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°¤Ëµ¿Ìä¤¬»ý¤¿¤ì¡¢Ãæµï¤Î¼ê¶ð¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿B»á¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤ÎÀ¼¡£
¡¡¤·¤«¤·Ä´ººÊó¹ð½ñ¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢A¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤ÆB»á¤Ë¤âÃæµï¤«¤é¤Î¡È°µÎÏ¡É¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤ë¡£
¡¡2021Ç¯12·î¡¢Ãæµï¤È¡È¥¿¥ì¥ó¥ÈU»á¡É¤¬´é¤òÂ·¤¨¤¿¡¢³°»ñ·Ï¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤Ç³«¤«¤ì¤¿²ñ¹ç¡£¤³¤³¤Ë½÷À¥¢¥Ê3Ì¾¤é¤È¶¦¤Ë»²²Ã¤·¤¿A¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«ÅÓÃæ¤ÇB»á¤ËÀè¤Ëµ¢¤ë¤è¤¦Â¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2022Ç¯1·î¡¢ÈÖÁÈ½ªÎ»¸å¤ËÃæµï¤ò´Þ¤à½Ð±é¼Ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¾ÆÆùÅ¹¤Ç¤Î²ñ¿©¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ë¤â¡¢¤³¤Î»þ¤Ï¡Ú¡ÖÌÀÆü¤ÎÄ«Áá¤¤»þ´Ö¤«¤éÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¡×¡Û¤È¤·¤ÆA¤µ¤ó¤Ï»²²Ã¤»¤º¡£
¡Ö½÷À¿Ø¸Æ¤Ù¤Ð¡×A¤µ¤ó¤ò»ØÌ¾¤·¤¿Ãæµï
¡¡2022Ç¯8·î¤Ë¤â¡¢Æ±ÍÍ¤ËÃæµï¤ÈU»á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î²ñ¹ç¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿A¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ú¡Ö¤Î¤É¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¤¡×¡Û¤ÈÃÇ¤ê¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»þ¡¢¡Ú¡Ö½÷À¿Ø¸Æ¤Ù¤Ð¡×¡Û¤È¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤òB»á¤ËÁ÷¤Ã¤¿Ãæµï¤¬¡È»ØÌ¾¡É¤·¤¿¤Î¤¬A¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢Ãæµï¤Ë¡ÈÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë¤¬¡¢A¤µ¤ó¤Ï¡Ö¶ÈÌ³¾å¤Î²ñ¹ç¡×¤ò¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ÇÃÇ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»Å»ö¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»Â³¤±¤ÆÌó1Ç¯¸å¡¢2023Ç¯5·î¤Ë¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤ä¥Ò¥í¥ß¤â»²²Ã¤·¤¿ÃæµïÂð¤Ç¤ÎBBQ¤¬³«¤«¤ì¤ë¡£Ãæµï¤Ï¤Þ¤¿¤âB»á¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¡£
¡Ú¡ÖÃËÆ±»Î¤¸¤ã¤Ä¤Þ¤é¤ó¤Í¡£½÷À¤¤¤ë¤«¤Ê¤Í¡£°ìÈÌ¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¤Í¡£¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥·¥¢¥ÊÃ¯¤«Íè¤ì¤ë¤«¤Ê¤¡¡£¡×¡Û¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
¡Ú¡Ö»þ´Ö¤Ï¤ªÃë²á¤®¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡£¥¢¥Ê¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤»Ò¤âÂ¿¤¯¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë»Ò¤¬¤¤¤¤¤±¤É¡£·ë¹½ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¡×¡Û
¡Ú¡Ö¼«Ê¬¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡¢¥¢¥Ê¡¢Ã¯¤À¤í¤Í¡£¡×¡Û
¡¡¤³¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤«¤éB»á¤Ï½÷À¥¢¥Ê2¡Á3¿Í¤Î¡ÈÄ´Ã£¡É¤ËÆ°¤¡¢Ãæµï¤Î¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¥¢¥Ê¡×¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¤Î¤¬¡ÖA¤µ¤ó¡×¡£¤³¤¦¤·¤ÆBBQ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë±¿¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿A¤µ¤ó¤À¤¬¡¢ÃæµïÂð¤Ë¸þ¤«¤¦¼ÖÆâ¤ÇB»á¤«¤é¡Ú¡Ö»Å»ö¤Ç¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Û¤ÈÀâÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ë¤âB»á¤È3¿Í¤ÇË¬¤ì¤¿¼÷»ÊÅ¹¤Ç¡¢Ãæµï¤«¤éÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Î¸ò´¹¤òµá¤á¤é¤ì¤¿A¤µ¤ó¡£
¡ÚÃæµï»á¤¬¼«Ê¬¤Î¿Æ¤ÈÆ±Ç¯Âå¤Ç¤¢¤ê¡¢MC¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤òÂº·É¤·¡¢¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Ï¢ÍíÀè¤Î¸ò´¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÉÔ°Â´¶¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Û
¡¡¼«Ê¬¤Î¿Æ¤Û¤É¤ËÇ¯¤¬Î¥¤ì¤¿Ãæµï¤ËÂÐ¤¹¤ëÎø°¦´¶¾ð¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡Ö¶ÈÌ³¾å¡×»Å»ö¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë±þ¤¸¤¿¤è¤¦¤À¡£
A¤µ¤ó¤Ë¼¹Ù¹¤Ë¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Í¡×
¡¡Ãæµï¤«¤éÁáÂ®¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Ï¤ï¤º¤«¿ôÆü¸å¡¢2¿Í¤Î´Ö¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬À¸¤¸¤¿2023Ç¯6·î2Æü¡£¡Ú¡Öº£ÈÕ¡¢¤´ÈÓ¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Û¤È¤ÎÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤¿A¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±ÍÍ¤ËÊ£¿ô¿Í¤Ç¤Î²ñ¹ç¤È¤·¤Æ¾µÃÎ¡£Ãæµï¤â¤Þ¤¿¡Ú¡Ö¤Ï¤¤¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ¼¤«¤±¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ï¢Íí¤·¤Þ¤¹¡£¡×¡Û¤ÈÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¼¡¼¡¢
¡Ú¡Ö±«¤Î¤»¤¤¤«¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»õÀÚ¤ì¤ï¤ë¤¯¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£°û¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë2¿Í¤À¤±¤À¤È¤Í¡£¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¡£¡×¡Û
¡Ú¡Ö¡Ê»Å»ö¡Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¸«¤Ä¤«¤é¤º¤Ç¤¹¡Á¡£¤É¤¦¤·¤è¤«¤Í¡£2 ¿Í¤À¤±¤¸¤ãµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤Í¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é°û¤ß¤¿¤¤¤±¤É¡£¡×¡Û
¡Ú¡Ö¤ªÅ¹¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤¬¾ð¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬Ë³¤·¤¯...¾Ð¡£¤É¤¦¤·¤è¤«¤Í¡£¡×¡Ö¡ü¡ü¡ÊÃÏÌ¾¡Ë¤Ç°û¤ß¤Þ¤¹¤«¡ª¤³¤Î´Ö¤Î¡£¤Ê¤é¡¢°Â¿´¤«¤â¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¡×¡Û
¡¡A¤µ¤ó°Ê³°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö°û¤ß¤¿¤¤¤±¤É¡×¤òÏ¢¸Æ¤¹¤ëÃæµï¤¬Äó°Æ¤·¤¿¾ì½ê¤¬¡¢BBQ²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæµï½êÍ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡£¡Ö¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡ÖÃÇ¤ì¤Ê¤¤¡×Î©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤Î¤³¤È¤ò¡¢
¡Ú»Å»ö¾åÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤¢¤ë·ÝÇ½³¦¤ÎÂç¸æ½ê¤«¤é¤½¤¦¤¤¤ï¤ì¤¿¤é¡¢º£Ìë²Ë¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ä¤Ï¹Ô¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£B»á¤äÂ¾¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¡¼¤Ï¤¤¤Ä¤âÃæµï»á¤Ë¥Ú¥³¥Ú¥³¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢µÕ¤é¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Û
¡¡º£¤µ¤éÍ¶¤¤¤òÃÇ¤Ã¤¿¤é¡¢Ãæµï¤«¤éB»á¤ËÅÁ¤ï¤ê¡¢¡È¼«Ê¬¤Ï´³¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡É¤ÈÉÔ°Â¤Ë¶î¤é¤ì¤¿A¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËµñÈÝ¸¢¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥á¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤ÎÃæ¤Ç·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡¢Ãæµï¤Ë¤è¤ë¡Ö¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤«¤Í¡×¡Ö¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â·èÄê¤òÁê¼êÂ¦¤Ë°Ñ¤Í¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢Î©¾ì´Ø·¸¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡ÖYES¤Ç¤·¤ç?¡×¤È¤Î¡È°µÎÏ¡É¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£
B»á¤Ë¤âÂÐ±þ¤á¤°¤Ã¤Æ¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤«¡×
¡¡BBQ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼½¸¤á¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢·è¤·¤ÆÃæµï¤¬ºÅÂ¥¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢B»á¤¬¡Ú¥Õ¥·¥¢¥ÊÃ¯¤«Íè¤ì¤ë¤«¤Ê¤¡¡Û¤Î¿¿°Õ¤òµâ¤ß¼è¤Ã¤ÆA¤µ¤ó¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤¿¤È¤â¸À¤¨¤è¤¦¡£¤µ¤é¤ËA¤µ¤ó¤«¤éÆþ±¡¤Î»Ý¤òÁÊ¤¨¤é¤ì¤¿ºÝ¤â¡¢Ãæµï¤Ï¡¢
¡Ú¡ÖB¡£¤Þ¤¿¡¢Ï¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢ÀÜ¿¨¾ã³²¡Ê¥Þ¥Þ¡¦ÀÝ¿©¾ã³²¤È»×¤ï¤ì¤ë¡Ë¤ÈÝµ¤ÇÆþ±¡¡£¤ä¤ê¤¿¤¤»Å»ö¤â¤Ç¤¤º¡¢µëÎÁ¤â¸º¤ê¡¢¤ª¶â¤âÌµ¤¯¤¢¤ÎÆü¤ò²ù¤ä¤à¤Ð¤«¤ê¤È¡£¸«¤¿¤éºï½ü¤·¤Æ¡£¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤«¡£¡×¡Û
¡¡B»á¤Ë¥á¡¼¥ë¤Ç¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤«¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢
¡Ú¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¹¤Í¡¢¡¢»ä¤«¤éÌµ¼Ùµ¤¤Ê LINE ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡©¡©¡×¡Û
¡¡Èà¤¬¡È¸å»ÏËö¡É¤ÎÂÐ±þ¤òÌ¾¾è¤ê½Ð¤ë¤è¤¦¤ÊÊÖ»ö¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÃæµï¤Ë¤è¤ë¡È¶¯Í×¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¥á¡¼¥ë¤Î°µÎÏ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢
¡ÔÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ö¶¯Í×¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¦Áê¼ê¤¬¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç·è¤á¤¿¡×¤È¸À¤¤Ìõ¤¹¤ë°Ù¤Ê¤ó¤ä¤í¤±¤É¡¢20°Ê¾åºÐ¤ÎÎ¥¤ì¤¿¸¢ÎÏ¼Ô¤Î¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤Ï³ÎÇ§¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¡Õ
¡Ô¡Ö¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¡×¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë¡×¤Ã¤ÆÃÇ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ò¸«±Û¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Ê¤¤¤ÇÂ¾¿Í¤Ë·è¤á¤µ¤»¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¬ËÜÅö¤Ë·ù¡£¤³¤¦¤¤¤¦·ï¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÃË½÷Ìä¤ï¤º¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¤¤ë¤«¤éÀ¨¤¯¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡Õ
¡Ô¤ªÁ°¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Î ¤³¤¦¤¤¤¦¿Í ½îÌ±¤Ç¤â¤¤¤ë¤è¤Ê¡Õ
¡ÔÃæµï¤¯¤ó¤Î¥á¡¼¥ë¤ÎÊ¸ÂÎ¤¬¥Ñ¥ï¥Ï¥é¾å»Ê¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¡Õ
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÃÇ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¡×¾å¤Ç¤ÎÍ¶¤¤½Ð¤·Êý¡¢»Ø¼¨¤Î»ÅÊý¤Ë·ù°´¶¤¬»ý¤¿¤ì¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¤¤ë¡×¤È¼«Ê¬¤Î¼þ°Ï¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¡£
¡¡Ãæµï¤Ï¡È¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤È¸À¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢A¤µ¤ó¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡È¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡É¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£