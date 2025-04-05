ºÊ¤ÎÎ±¼éÃæ¤Ë¡É¼«Âð¤ÇÉâµ¤¡É¤¹¤ëÉ×¡ª¡©¤·¤«¤·Ä¾¸å¡¢µ¢Âð¤·¤¿ºÊ¤¬¡ÉÉâµ¤Áê¼ê¤ÎÀµÂÎ¡É¤òÃÎ¤ë¤È¡Ä¡Ö¤¨¡Ä¡×¡ÚÉâµ¤¤òµ¿¤¦¤Ù¤¹ÔÆ°¡Û
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÉâµ¤¤Ë»×¤¤Çº¤à¤È¤¡¢¹¬¤»¤Ê´Ø·¸¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«ÌÏº÷¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÉâµ¤¤òµ¿¤¦¤Ù¤¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤äÃû¸õ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉ×¤Î¹ÔÆ°¤¬ÉÔ¼«Á³¤Ë¡Û
ÉáÃÊ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤ÎÉ×¤Ë¡¢µÞ¤ËÉÔ¼«Á³¤Ê¹ÔÆ°¤äÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤éÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ÂÄê¤òË¾¤à¤Ï¤º¤ÎÉ×¤¬¡¢ËÁ¸±¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎ©´¶¤«¤éÆ¨¤ì¤¿¤¤¡Û
¿Í¤ÏÃ¯¤·¤â¡¢¸ÉÆÈ´¶¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤À¸¤Êª¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¸ÉÎ©´¶¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Â¾¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¤½¤Î¶õµõ´¶¤òËä¤á¤¿¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈóÆü¾ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë°ú¤«¤ì¤Æ¡Û
Æü¾ï¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤³¤È¤òµá¤á¡¢ÈóÆü¾ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë°ú¤«¤ì¤Æ»É·ãÅª¤Ê´Ø·¸¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÉ×¤ÎÉâµ¤Áê¼ê¤Ï¡Ä¡Û
¡Ö»ä¤ÎÎ±¼éÃæ¡¢É×¤¬¼«Âð¤ËÉâµ¤Áê¼ê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÆü¤Ï¡¢Çã¤¤Êª¤«¤éÁá¤á¤Ëµ¢Âð¤¹¤ë¤È¡¢¿²¼¼¤«¤é½÷À¤ÎÀ¼¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢·ù¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤Æ¥É¥¢¤ò³«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤Î¤ÏÉ×¤È»ä¤Î¿ÆÍ§¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡Ä¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÀäÂÐ¤Ëµö¤»¤Ê¤¤¤ÈÅÜ¤ê¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½÷À¡Ë
ÀÕÇ¤´¶¤¬Çö¤¤¿Í¤Ï¡¢Éâµ¤¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÉâµ¤¤ËÂÐ¤·¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏÎäÀÅ¤Ë¾õ¶·¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÂÐÏÃ¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÉâµ¤¤òµ¿¤¦¤Ù¤¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤äÃû¸õ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉ×¤Î¹ÔÆ°¤¬ÉÔ¼«Á³¤Ë¡Û
ÉáÃÊ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤ÎÉ×¤Ë¡¢µÞ¤ËÉÔ¼«Á³¤Ê¹ÔÆ°¤äÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤éÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ÂÄê¤òË¾¤à¤Ï¤º¤ÎÉ×¤¬¡¢ËÁ¸±¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎ©´¶¤«¤éÆ¨¤ì¤¿¤¤¡Û
¿Í¤ÏÃ¯¤·¤â¡¢¸ÉÆÈ´¶¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤À¸¤Êª¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¸ÉÎ©´¶¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Â¾¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¤½¤Î¶õµõ´¶¤òËä¤á¤¿¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü¾ï¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤³¤È¤òµá¤á¡¢ÈóÆü¾ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë°ú¤«¤ì¤Æ»É·ãÅª¤Ê´Ø·¸¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÉ×¤ÎÉâµ¤Áê¼ê¤Ï¡Ä¡Û
¡Ö»ä¤ÎÎ±¼éÃæ¡¢É×¤¬¼«Âð¤ËÉâµ¤Áê¼ê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÆü¤Ï¡¢Çã¤¤Êª¤«¤éÁá¤á¤Ëµ¢Âð¤¹¤ë¤È¡¢¿²¼¼¤«¤é½÷À¤ÎÀ¼¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢·ù¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤Æ¥É¥¢¤ò³«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤Î¤ÏÉ×¤È»ä¤Î¿ÆÍ§¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡Ä¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÀäÂÐ¤Ëµö¤»¤Ê¤¤¤ÈÅÜ¤ê¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½÷À¡Ë
ÀÕÇ¤´¶¤¬Çö¤¤¿Í¤Ï¡¢Éâµ¤¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÉâµ¤¤ËÂÐ¤·¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏÎäÀÅ¤Ë¾õ¶·¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÂÐÏÃ¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë