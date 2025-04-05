³ÑÅÄÍµµ£¤ÎÃÎ¼±¤Ï¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ËÍ±×¡×¡¡ÆüËÜGP¤Ç¡Ö½ç°Ì°Ê¾å¡×¤ÎÃíÌÜÅÀ¤ò¸µF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÃæÌî¿®¼£»á¤¬»ØÅ¦
DAZN²òÀâ¼Ô¤ÎÃæÌî¿®¼£»á¡¢¿·´´Àþ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¸ì¤Ã¤¿ÆüËÜGP¤Ø¤Î´üÂÔ
¡¡¼«Æ°¼Ö¥ì¡¼¥¹¤ÎF1Âè3Àï¡¦ÆüËÜGP¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Á´ÆüÄø¤ò¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖDAZN¡Ê¥À¥¾¡¼¥ó¡Ë¡×¤¬¡¢ÅìµþÈ¯¡¦Ì¾¸Å²°Ãå¤ÎÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤òÂß¤·ÀÚ¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖDAZN ¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È¥é¥¤¥Ä¥¢¥¦¥È!!! ¿·´´Àþ¥À¥¾¡¼¥ó¹æ¡ª¡×¤ò3Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡£¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹Ãæ·Ñ¤Ç²òÀâ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¸µF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÃæÌî¿®¼£»á¤â»²²Ã¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë°ÜÀÒ¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÆüËÜ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼³ÑÅÄÍµµ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö³«Ëë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤«¤é¾è¤ì¤ë¤Î¤ÏÄÉ¤¤É÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢¥·¡¼¥º¥ó3ÀïÌÜ¤«¤é¤Î°ÜÀÒ¤ÏËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÌÌ¤¬Â¿¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2021Ç¯¤ÎF1»²Àï¤«¤é5¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿³ÑÅÄ¤Ï¡¢º£µ¨³«Ëë¤«¤é¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Ç¼«¤é¤Î¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤¹¥ì¡¼¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ³«Ëë2Àï¤Ç¥Î¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÉÔ¿¶¤Î¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¤ËÂå¤ï¤ê¡¢4ÅÙ¤Î¸Ä¿ÍÁí¹ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò¸Ø¤ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ÎÁêËÀ¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î°ì³Ñ¤Ç¤¢¤ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ø°ÜÀÒ¡£¤½¤ÎºÇ½é¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬¡¢»°½Å¸©¤ÎÎë¼¯¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÆüËÜGP¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î°ÜÀÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃæÌî»á¤Ï¡Ö³«Ëë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤«¤é¾è¤ì¤ë¤Î¤ÏÄÉ¤¤É÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö³«Ëë2Àï¤Ç¥ê¥¢¥à¤¬¾è¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î½ç°Ì¤Ç¤·¤«Áö¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¼Â¤¬¤¢¤ë¡£Íµµ£¤È¤·¤Æ¤Ï¥Î¡¼¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤ì¤ì¤ÐËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤·¡¢²¾¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È¤Îº¹¤¬¥ê¥¢¥à¤¬Àï¤Ã¤¿Í½Áª¤Ç¤Îº¹¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Íµµ£¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤ë¡£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÎÏ¤òÆþ¤ì¤º¤ËÊ¿¾ï¿´¤Ç¾è¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¾è¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤¬°ìÈ¯ÌÜ¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î¼Ö¤òºî¤ê¾å¤²¤ë»þ¤Ë¥Á¡¼¥à¤¬Ì£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤É¤¦ÃÛ¤¾å¤²¤ë¤«¡£°ìÈ¯ÌÜ¤Î¤Ä¤«¤ß¤ÏÂç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾å¤Î½ç°Ì¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤µ¤é¤ËÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤É¤¦´Ø¤ï¤ë¤Î¤«¡¢Áí¹çÅª¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¤à¤·¤í¡¢¤É¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÌÜÀþ¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡F1¤Ç5¥·¡¼¥º¥ó¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä³ÑÅÄ¤Îµ¯ÍÑ¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥Þ¥·¥ó³«È¯¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ±×¤À¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤â¤¢¤ë¡£ÃæÌî»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÆñ¤·¤¤¼Ö¤ò¤¤¤ï¤æ¤ë¾è¤ê¤ä¤¹¤¤¼Ö¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï²¿É´ÄÌ¤ê¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊýË¡ÏÀ¤ÎÃÎ¼±¤òÍµµ£¤Î¤Û¤¦¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÍµµ£¤Î¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¡¢¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¥ê¥¢¥à¤è¤ê¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤ò¡¢¤¹¤Ç¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¼Ö¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¸«¤ë¤Î¤Ë¡ÖÎë¼¯¤ÏÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡×
¡¡ÃæÌî»á¤Ïº£µ¨½øÈ×¤ÎF1¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤âÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤â¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ®¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î2¥Á¡¼¥à¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÇ÷¤ì¤ë¤«¡×¤È¸ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¶ìÀïÃæ¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö³«È¯Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ÎÃÊ³¬¤Ç¼Ö¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¤¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î»þ´ü¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½Õ³«ºÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ2¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ÎÆüËÜGP¤À¤¬¡¢ÃæÌî»á¤Ï¡ÖÎë¼¯¤Ï¼Ö¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¸«¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÏÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¼Ö¤ÎÌäÂêÅÀ¤¬Ê¬¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£µ¨Àá¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤ä¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢¤ß¤ó¤Ê4·î¤Î¤Û¤¦¤¬°µÅÝÅª¤ËÎÉ¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÁè¤¤¤Î·èÃå¤¬¤³¤³¤ÇÃå¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¥¤¤Êµ¨Àá¤Ç¤¹¤·»ä¤ÎÃÂÀ¸Æü¤â¶á¤¤¤Î¤Ç¥¦¥§¥ë¥«¥à¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜGP¤Ï6Æü¤Î·è¾¡¤Þ¤Ç¡¢ÇòÇ®¤Î¥ì¡¼¥¹Å¸³«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£³«Ëë2Ï¢¾¡Ãæ¤Î¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥óÀª¤¬Ãæ¿´¤È¸«¤é¤ì¤ëÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë²Ã¤¨¡¢³ÑÅÄ¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£