¡ÚÆ®ÉÂ¡Û¡É¼£ÎÅ¤ËÉÔ¿¿ÌÌÌÜ¡É¤ÇŽ¢´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥ÁŽ£¤Ï°²½¡Ä Ìô¤ÎÉûºîÍÑ¤Ç¡Ø·ë³Ë¡Ù¤â·Ð¸³
´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á¤Ï¡¢´ØÀá¤Î±ê¾É¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤ÈÆü¾ïÀ¸³è¤Ë¤â»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤Ç¤¹¡£¤Õ¤æ¤µ¤ó¡Ê²¾¾Î¡Ë¤Ï¡¢29ºÐ¤ÎÅß¤Ë´ØÀá¤Î¼ð¤ì¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¿ÇÃÇÅö½é¤Î¶Ã¤¤ä¼£ÎÅ¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡¢¾É¾õ¤Î°²½¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¸þ¤¤ËÀ¸³è¤òÂ³¤±¤ë¤Õ¤æ¤µ¤ó¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î´¶ÁÛ¡¦ÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯2·î¼èºà¡£
ÂÎ¸³¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡§
¤Õ¤æ¤µ¤ó¡Ê²¾¾Î¡Ë
¥Ñー¥È¥Êー¤È2¿Í¤ÇÊë¤é¤¹40Âå½÷À¡£2010Ç¯º¢¡¢Åß¾ì¤Ë¼êÂ¤Î¤·¤â¤ä¤±¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬Ä¹°ú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»Ø¤â¼ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¶á½ê¤ÎÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¡£´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊÌ¤ÎÁí¹çÉÂ±¡¤ò°ÆÆâ¤µ¤ì¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£¸½ºß¤ÏYouTube¤Ë¤Æ´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤ä¥Ö¥í¥°¤òÅ¸³«¤·¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î·¼È¯³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µ»ö´Æ½¤°å»Õ¡§
ÉûÅç ÍµÂÀÏº¡Ê²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø°å³ØÉô·ì±Õ¡¦ÌÈ±Ö¡¦´¶À÷¾ÉÆâ²Ê¡Ë
¢¨ÀèÀ¸¤Ïµ»ö¤ò´Æ½¤¤·¤¿°å»Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ®ÉÂ¼Ô¤ÎÃ´Åö°å¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
À¸³è¤ÎÊÑ²½¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á¤òÈ¯¾É
¥¹¥Æ¥í¥¤¥ÉÌô¤ÎÉûºîÍÑ¤Ë¤è¤ë¥àー¥ó¥Õ¥§¥¤¥¹¤Î¼Ì¿¿
ÊÔ½¸Éô
¤Õ¤æ¤µ¤ó¤¬´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
¤Õ¤æ¤µ¤ó
È¯¾É¤·¤¿¤Î¤Ï29ºÐ¤ÎÅß¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼êÂ¤Î¤·¤â¤ä¤±¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¤ä¤±¤ËÄ¹°ú¤¡¢»Ø¤ÎÉÕ¤±º¬¤Þ¤Ç¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¼ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¶á½ê¤ÎÁí¹çÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£°å»Õ¤«¤é¤Ï¡Ö´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥ê¥¦¥Þ¥Á²Ê¤Î¤¢¤ëÂç¤¤ÊÁí¹çÉÂ±¡¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È»Ø¼¨¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÌ¤ÎÁí¹çÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç·ì±Õ¸¡ºº¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ö´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á¡×¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô
ÆÍÁ³¤Î¿ÇÃÇ¤Ç¶Ã¤«¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤æ¤µ¤ó
¤Ï¤¤¡¢¤½¤ÎÅö»þ¤Ï10Ç¯´ÖÏ¢¤ìÅº¤Ã¤¿¸µÉ×¤È¤ÎÎ¥º§Ä¾¸å¤Ç¡¢¡Ö´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á¡×¤Î¿ÇÃÇ¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¼õ¤±¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á¤Ï°ìÀ¸¼£¤é¤Ê¤¤ÉÂµ¤¤À¤ÈÃÎ¤ê¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨ÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë°ì¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÀäË¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£»×¤¦¤È¡¢¤³¤Î»þ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á¤ÎÈ¯¾É¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
°å»Õ¤«¤é¤Ï¼£ÎÅÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀâÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Õ¤æ¤µ¤ó
ÉþÌô¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¼ç¼£°å¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡Ö¼£ÎÅ¤ÎºÇ½ªÌÜÅª¤Ï¡¢²áµî¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥è¥¬¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ´²²ò¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÄË¤ß¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¹¥Æ¥í¥¤¥ÉÌô¤òÉþÍÑ¤·¤Æ°ì»þÅª¤Ë¾É¾õ¤ò´ËÏÂ¤·¤¿¤ê¡¢¾É¾õ¤¬Íî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÌô¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤«¤é¤Î·Ð²á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
¤Õ¤æ¤µ¤ó
¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤«¤é¿ôÇ¯´Ö¤Ï¡¢´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á¤Î¾É¾õ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°ì»þ¤Ï¡Ö»ä¤ÏËÜÅö¤Ë´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤Èµ¿¤¤¡¢À¸³è½¬´·¤â°¤¯Ìô¤ò°û¤ßËº¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¼£ÎÅ¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ2Ç¯¤Û¤É·Ð¤Äº¢¡¢·ë³Ë¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á¤ÏÌÈ±ÖÎÏ¤òÄã²¼¤µ¤»¤ëÌô¤òÉþÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢É÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½½Ê¬¤ËÃí°Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î»þÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¼£ÎÅ¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò²þ¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô
ÌÈ±ÖÍÞÀ©ºÞ¤ä¥¹¥Æ¥í¥¤¥ÉÌô¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î½Å¾É²½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ïµß¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Õ¤æ¤µ¤ó
·ë³Ë¤Î¼£ÎÅ¤â½ª¤¨¤Æ¿ôÇ¯¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢IT´ë¶È¤Ø¤Î½¢¿¦¤È°ú¤Ã±Û¤·¤Ê¤ÉÀ¸³è´Ä¶¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤¿Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç¿·Ìô¤Î¼£¸³¤ËÌó1Ç¯»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ2²óÌÜ¤Î·ëº§¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¥³è¤Î¤¿¤á¤Ë¼£¸³¤ÏÅÓÃæ¤Ç½ª¤ï¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ºÆÅÙ°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤·¤Æ¡¢º£ÅÙ¤Ï¥ê¥¦¥Þ¥ÁÀìÌçÉÂ±¡¤ØÄÌ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô
À¸³è´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ç¤âÂÎÄ´¤¬°²½¤·¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤æ¤µ¤ó
¤Ï¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢2018Ç¯º¢¤Ë2ÅÙÌÜ¤ÎÎ¥º§¤ò·Ð¸³¤·¡¢Àº¿À¾õÂÖ¤Î°²½¤«¤éÌô¤ÎÉþÍÑ¤ò¾¡¼ê¤Ë»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¿ô½µ´Ö¸å¤Ë¤ÏÁ´¿È¤Î´ØÀá¤¬¼ð¤ì¡¢Êâ¤¯¤³¤È¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¾É¾õ¤¬°²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ®ÉÂÀ¸³è¤Ç°ìÈÖ°¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î»þ¤Ç¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»þ¤ò°ì¿Í¤Ç²á¤´¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¿É¤¤Æü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á¤Ï¡ÖÄ«¤Î¤³¤ï¤Ð¤ê¡×¤È¤¤¤¦¾É¾õ¤¬¤¢¤ê¡¢µ¯¤¤Æ¤«¤é¿ô»þ´Ö¤³¤ï¤Ð¤ê¤ä´ØÀáÄË¡¢¤à¤¯¤ß¤ÇÆ°¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¿Í¤Ç¤Ï¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤±¤ºº¤¤Ã¤¿¤ê¡¢´ØÀá¤ÎÄË¤ß¤ÇÅÝ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¾²¤Ç²á¤´¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô
¸½ºß¤Ï¤ª»Å»ö¤â¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Þ¤Ç²óÉü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¤Õ¤æ¤µ¤ó
°ì»þ´ü¤Ï»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°å»Õ¤«¤é¤Ï¼£ÎÅÈñ¤¬¤«¤«¤é¤º¡¢¼£ÎÅ¤Ë¤âÀìÇ°¤Ç¤¤ëÀ¸³èÊÝ¸î¤â¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢À¸³èÊÝ¸î¤Ï¼õ¤±¤º¡¢»Å»ö¤âÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¤µ¤é¤ËÊÌ¤ÎÉÂ±¡¤ËÅ¾±¡¤·¡¢À¸Êª³ØÅªÀ½ºÞ¤Î¥¢¥¯¥Æ¥à¥é¤Î¼«¸ÊÃí¼Í¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¸½ºß¤â¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Î¿¦¾ì¤Ï´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á¤Î»ä¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²¤ä¥Ñー¥È¥Êー¤Î»Ù¤¨¤ËÆü¡¹´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë
ÊÔ½¸Éô
´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤Õ¤æ¤µ¤ó¤¬À¸³è¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Õ¤æ¤µ¤ó
»ä¤ÏÈ¯¾É¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤«¤é¤«¡¢ºÇ½é¤Ï¾É¾õ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂÎ¤òÏ«¤ï¤ëÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢´¶À÷¾É¤ä¾É¾õ¤Î°²½¤ÇÆü¾ïÀ¸³è¤¬º¤Æñ¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¡¢´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¸½ºß¤ÎÂÎÄ´¤äÀ¸³è¤ÎÍÍ»Ò¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Õ¤æ¤µ¤ó
Íø¤¼ê¤Ç¤¢¤ë±¦¼ê¤Î¹ü¤È¹ü¤Î·ä´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÊÒ¼ê¤Ç¤Ï¥³¥Ã¥×¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¤Î¤âÆñ¤·¤¤¤Ê¤É¡¢ÉÔ¼«Í³¤Ê¤³¤È¤¬¿§¡¹¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤â¤¹¤°Íî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¼ó¤Ë¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ê²È»ö¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀöÂõ¤äÉ÷Ï¤ÁÝ½ü¤Ê¤É¤ÎÎÏ¤ò»È¤¦ºî¶È¤Ï¸½ºß¥Ñー¥È¥Êー¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿©´ï¤ÏÍî¤È¤·¤Æ¤â²õ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÌÚÀ½¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¹©É×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥È¥Êー¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÉÔ¼«Í³¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤âÆü¾ïÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¤ª»Å»ö¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ÁÂÖ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¤Õ¤æ¤µ¤ó
»Å»ö¤Ï¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯¤Ç¡¢ºßÂð¶ÐÌ³¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò¤Ç¤Ï²ÙÊª¤ò»ý¤Ä¡¢ÅÅÏÃ¤ò¼è¤ë¤Ê¤É¤â¤Ä¤é¤¤»þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿¦¾ì¤ÎÊý¤¬Íý²ò¤·¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¤Õ¤æ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ®ÉÂÀ¸³è¤Ç¤Î¿´¤Î»Ù¤¨¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Õ¤æ¤µ¤ó
¥Ñー¥È¥Êー¤È¤ÎÏ·¸å¤ò¾Ð´é¤Ç²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é²¿½½Ç¯Àè¤Î·ò¹¯¤ò»×¤Ã¤Æ¼£ÎÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤ä¥Ñー¥È¥Êー¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÆü¡¹´¶¼Õ¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤³¤ì°Ê¾å¿´ÇÛ¤äÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢´²²ò¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ª¡Ê¸åÊÔ¡Ë¡ÚÆ®ÉÂ¡Û´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á´µ¼Ô¤ÎËÜ²»¤ä¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¡ÖYouTube¡×¤Ç
¢¨¤³¤Îµ»ö¤ÏMedical DOC¤Ë¤Æ¡Ô¡ÚÆ®ÉÂ¡ÛŽ¢¡È´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á¡É¤Ï¥³¥Ã¥×¤ò»ý¤Ä¤Î¤â¸·¤·¤¤Ž£»ä¤¬¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÍýÍ³¡Õ¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÍÆ¤Ï¤½¤Î¼èºà»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼£ÎÅÂÎ¸³¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹