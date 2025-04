3·î¤Î·î´ÖºÇÍ¥½¨¼éÈ÷Áª¼ê¾Þ¤Ë¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤Î¥°¥êー¥ó¡¢¥Ûー¥¯¥¹¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¥º¤¬Áª½Ð

4月2日(現地時間1日、日付は以下同)。NBAは2025年3月の月間最優秀ディフェンシブプレーヤー賞を発表。今シーズンから新設された同賞における5度目の発表で選出されたのは、ウェスタン・カンファレンスからゴールデンステイト・ウォリアーズのドレイモンド・グリーン(初選出)、イースタン・カンファレンスではアトランタ・ホークスのダイソン・ダニエルズ(2度目)となった。

The @Kia NBA Defensive Players of the Month for March! #KiaDPOTM

West: Draymond Green (@warriors)

East: Dyson Daniels (@ATLHawks) pic.twitter.com/paz8EmqE0u

- NBA (@NBA) April 1, 2025