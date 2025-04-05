83ºÐ¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¢¥Ê¡Öº£Ç¯¤Ï´üÂÔ¤¬¤Ç¤¤ë¡×À¾Éð¤Î¿·½õ¤Ã¿Í¤ËÂÀ¸ÝÈ½
¢¡ ¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤Î¥×¥íÌîµå¡ª¼Â¶·¥¢¥Ê¥ë¡¼¥à4·î¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿·ÀïÎÏ¡É
¡¡¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡×¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¿Ø¤¬½µÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë·îÂØ¤ï¤ê¤Î¡ØÅý°ì¥Æ¡¼¥Þ¡Ù¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡È¼Â¶·¥¢¥Ê¥ë¡¼¥à¡É¡£4·î¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿·ÀïÎÏ¡É¤À¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î11·î¤Ç83ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡¦µÜÅÄÅý¼ù¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï¿·³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ë´üÂÔ¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿·ÀïÎÏ¤ËÀ¾Éð¤Î¿·³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Í¥Ó¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¹³Ñ¤Ç¡¢¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¥Ò¥Ã¥¿¡¼Åª¤Ê´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È´üÂÔ¤¬¤Ç¤¤ë¡£³Î¼ÂÀ¤â¤¢¤Ã¤ÆÁªµå´ã¤âÎÉ¤¯¤Æ¡¢3ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤À¤«¤é¡¢1¡¢2ÈÖ¤Î½ÐÎÝ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÂÇÅÀ¤â²Ô¤°Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£µ×¡¹¤Ë¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤Í¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡¡Ö¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤ä¤ë¤È»×¤¦¤Í¡£Î¨¤Ï¤Í¡¢¤Þ¤¢Î¨¤¬°¤¯¤Æ¤â¤Í¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤¤¤ë¤È¤¤Ë1È¯¡¢Áê¼ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Í¡¢¶²ÉÝ¤òÍ¿¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¡£¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¿´¶¯¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤¬²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹ÂÇ¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ÇÊä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö1¡¢2ÈÖ¤¬°ÂÄê¤·¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç½ÐÎÝ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ó¥ó¡¢¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¤Ë·Ò¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢ÆÀÅÀÎÏ¤¬¾¯¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£µîÇ¯¤ÏÁ´¤¯ÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Í¡×¡£¿·³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Âç³èÌö¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤ò¤¢¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢1¡¢2ÈÖ¤Î½ÐÎÝ¤¬ÆÀÅÀÎÏ¤Î¸°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¢¡ ¥é¥ß¥ì¥¹¡¢¥¦¥£¥ó¥²¥ó¥¿¡¼¤Ë¤â´üÂÔ
¡¡¡Ö¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Î¥é¥ß¥ì¥¹¡¢¥¦¥£¥ó¥²¥ó¥¿¡¼¤â¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ»ä¤¬¸«¤¿»þ¤Ï¹¥Åê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¦¥£¥ó¥²¥ó¥¿¡¼¤Ï2»î¹ç¸«¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤¬¸«¤¿¸Â¤ê¤Ç¤Ï¡¢³èÌö¤·¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¼é¸î¿À¡¦Ê¿ÎÉ³¤ÇÏ¤È¤È¤â¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¡¦ÅÏÉôÀ»Ìï¡ÊÂçºå¾¦¶ÈÂç¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖËÍ¤¬¸«¤¿»þ¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤Ï·ë¹½¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÄ¹ÂÇÎÏ¤¬¤Ê¤¤¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´üÂÔ¤Î¿·ÀïÎÏ¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡µÜÅÄ¥¢¥Ê¤Ïº£µ¨¤ÎÀ¾Éð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅê¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µîÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¹â¶¶¸÷À®¤¬µîÇ¯1¤Ä¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¯¤Æ0¾¡¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤éµîÇ¯¤Î¼Ú¤ê¤òÊÖ¤·¤ÆµÕ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£10¾¡¤·¤ÆÉé¤±¤¬¤Ê¤·¤È¤«¤Í¡£¤½¤ì¤È³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÎÂÇ·â¤È³°¹ñ¿ÍÅê¼ê¤Î³èÌö¡£Èà¤é¤¬´èÄ¥¤ì¤Ð¡¢A¥¯¥é¥¹¤Ï·ø¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£À¾¸ýÊ¸Ìé¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢Î©¤ÆÄ¾¤·¤ò¿Þ¤ë¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡£¿·ÀïÎÏ¤¬µ¡Ç½¤¹¤ì¤Ð¡¢¾å°Ì¿Ê½Ð¤â½½Ê¬¹Í¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë