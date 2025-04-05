Ë¡Î§¤ä¾òÎã¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©»ô°é²ÄÇ½¤Ê¾å¸Â¿ô

Ç­¤ò²¿É¤¤Þ¤Ç»ô¤¨¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤­¡¢¤Þ¤º³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤Î¤¬Ë¡Î§¤ä¼«¼£ÂÎ¤Î¥ëー¥ë¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Æ°Êª¤Î°¦¸îµÚ¤Ó´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡ÊÆ°°¦Ë¡¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ç¤ËÈË¿£¶È¼Ô¤ä¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Î»ô°é¾å¸Â¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤ËÂ¿Æ¬»ô°é¤Ë´Ø¤¹¤ë¾òÎã¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤Î¥ëー¥ë¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£

Ë¡Î§¤Ë¤è¤ëµ¬À©

2022Ç¯6·î¤ÎÆ°°¦Ë¡²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢¶È¼Ô¤¬»ô°é¤Ç¤­¤ëÇ­¤Î¿ô¤Ë¾å¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ç­¤¬Å¬Àµ¤Ê´Ä¶­¤ÇÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ç¤¹¡£

ÈË¿£¶È¼Ô¤Î¾ì¹ç¡§1¿ÍÅö¤¿¤ê25É¤¤Þ¤Ç ÈÎÇä¶È¼Ô¡Ê¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¡Ë¤Î¾ì¹ç¡§30É¤¤Þ¤Ç

¤³¤Îµ¬À©¤Ï¡¢²á¾ê¤ÊÈË¿£¤äÎô°­¤Ê´Ä¶­¤Ç¤Î»ô°é¤òËÉ¤°ÌÜÅª¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢°ìÈÌ¤Î²ÈÄí¤Ç¤Î»ô°é¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æ°°¦Ë¡¤Ç¤ÏÌÀ³Î¤Ê¾å¸Â¤ÏÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ë¾òÎã

³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ç¤â¡¢Â¿Æ¬»ô°é¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥ëー¥ë¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÂçºåÉÜ¤Ç¤Ï¡¢¸¤¤ÈÇ­¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ10Æ¬°Ê¾å»ô¤¦¾ì¹ç¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ø¤ÎÆÏ½Ð¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

¾òÎã¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤È¡¢»ØÆ³¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ê¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÈ³Â§¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ç­¤òÊ£¿ô»ô¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤Î¾òÎã¤ò»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£

Å¬ÀµÆ¬¿ô¤ò·è¤á¤ë½ÅÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È5¤Ä

Ç­¤ò²¿É¤¤Þ¤Ç»ô¤¨¤ë¤«¤Ï¡¢Ë¡Î§¤ä¾òÎã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ô¤¤¼ç¤ÎÀ¸³è´Ä¶­¤äÇ­¤ÎÀ­³Ê¤Ë¤âÂç¤­¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤Ê¤¯À¤ÏÃ¤¬¤Ç¤­¡¢Ç­¤¬²÷Å¬¤ËÊë¤é¤»¤ë¡ÖÅ¬ÀµÆ¬¿ô¡×¤ò·è¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

1.½»´Ä¶­¤Î¹­¤µ

Ç­¤ÏÆìÄ¥¤ê°Õ¼±¤¬¶¯¤¤¤¿¤á¡¢1É¤¤º¤Ä¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤­¤ë¥¹¥Úー¥¹¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢1É¤¤¢¤¿¤êºÇÄã¤Ç¤â2¾ö¤Û¤É¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¹¥Úー¥¹¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤­¤ë¤ÈÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¾å²¼±¿Æ°¤¬¤Ç¤­¤ë´Ä¶­¤âÀ°¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£

¥­¥ã¥Ã¥È¥¿¥ïー¤äÊÉÉÕ¤±¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÀßÃÖ¤¹¤ì¤Ð¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¤âÇ­Æ±»Î¤¬²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢Ç­¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¥È¥¤¥ì¤ä¿©»ö¥¹¥Úー¥¹¤Î³ÎÊÝ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¥È¥¤¥ì¤Î¿ô¤Ï¡ÖÇ­¤Î¿ô¡Ü1¡×¤¬ÍýÁÛ¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Îã¤¨¤Ð3É¤¤Ê¤é¥È¥¤¥ì¤Ï4¤ÄÍÑ°Õ¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

2.·ÐºÑÅªÉéÃ´

Ç­¤Î¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢¿©Èñ¤ä¥È¥¤¥ì¤Îº½Âå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°åÎÅÈñ¤ÎÉéÃ´¤âÂç¤­¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Â¿Æ¬»ô°é¤Ç¤Ï´¶À÷¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤äÄê´ü·ò¿Ç¤Î¼õ¿Ç¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£

Ëü¤¬°ì¤ÎÉÂµ¤¤ä¥±¥¬¤ËÈ÷¤¨¡¢1É¤¤º¤ÄÅ¬ÀÚ¤Ê°åÎÅ¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Î·ÐºÑÅªÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

3.À¤ÏÃ¤Î¼ê´Ö

Ç­¤ÏÈæ³ÓÅª¼ê¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤Æ°Êª¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂ¿Æ¬»ô°é¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁÝ½ü¤ä¤´ÈÓ¤Î½àÈ÷¤Ê¤É¤Î¼ê´Ö¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ç­Æ±»Î¤ÎÁêÀ­¤¬°­¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇ­¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊÌ¡¹¤ËÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¤Þ¤¿¡¢´¹ÌÓ´ü¤Ë¤ÏÈ´¤±ÌÓ¤ÎÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÁÝ½ü¤ÎÉÑÅÙ¤ò¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿Æ¬»ô°é¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¤ÏÃ¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£

4.Ç­Æ±»Î¤ÎÁêÀ­

Ç­¤Ï¸ÄÂÎ¤´¤È¤ËÀ­³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢É¬¤º¤·¤â¿·¤·¤¤Ç­¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë¡¢Àè½»Ç­¤¬Ã±ÆÈÀ¸³è¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¿·¤·¤¯·Þ¤¨¤¿Ç­¤ÈÆëÀ÷¤à¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿Æ¬»ô°é¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¤Ï¡¢Ç­Æ±»Î¤ÎÁêÀ­¤ò¿µ½Å¤Ë¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢½éÂÐÌÌ¤ÎÇ­Æ±»Î¤òµÞ¤ËÆ±¤¸¶õ´Ö¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤ËÇ­¤ò·Þ¤¨¤ëºÝ¤Ï¡¢ºÇ½é¤ÏÊÌ¡¹¤ÎÉô²°¤Ç²á¤´¤µ¤»¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤ª¸ß¤¤¤ÎÂ¸ºß¤Ë´·¤ì¤µ¤»¤ë¹©É×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

5.±ÒÀ¸´ÉÍý

Ç­¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢¥È¥¤¥ì¤ä¿©´ï¤ÎÀ¶·é¤òÊÝ¤Ä¤Î¤¬¤è¤ê½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¥È¥¤¥ì¤¬±ø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ç­¤¬ÊÌ¤Î¾ì½ê¤ÇÇÓÝõ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢±ÒÀ¸´Ä¶­¤Î°­²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ê£¿ô¤ÎÇ­¤¬Æ±¤¸¿©´ï¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç´¶À÷¾É¤¬¹­¤¬¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢À¶·é¤Ê´Ä¶­¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¥È¥¤¥ìÁÝ½ü¤ÎÉÑÅÙ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¡¢Äê´üÅª¤Ë¿©´ï¤òÀö¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç­¤¬·ò¹¯Åª¤ËÊë¤é¤»¤ë´Ä¶­¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£

ÍýÁÛÅª¤ÊÂ¿Æ¬»ô°é¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë

Â¿Æ¬»ô°é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇ­¤¬²÷Å¬¤ËÊë¤é¤»¤ë´Ä¶­¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥¹¥àー¥º¤Ë¿·¤·¤¤Ç­¤ò·Þ¤¨¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

·Þ¤¨¤ëÁ°¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤¤³¤È

¿·¤·¤¤Ç­¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤Ë¡¢É¬Í×¤Ê´Ä¶­¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¡¢¥È¥¤¥ì¤ä¿©´ï¡¢¿²¾²¤Ê¤É¤òÇ­¤Î¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç­¤ÏÆìÄ¥¤ê°Õ¼±¤¬¶¯¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë¥¹¥Úー¥¹¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢Àè½»Ç­¤ÎÀ­³Ê¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¿Í²û¤Ã¤³¤¯¼Ò¸òÅª¤ÊÇ­¤Ê¤é¡¢¿·¤·¤¤Ç­¤È¤âÈæ³ÓÅª¥¹¥àー¥º¤ËÆëÀ÷¤á¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ù²ü¿´¤¬¶¯¤¤Ç­¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ´·¤ì¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¥¹¥àー¥º¤ÊÂÐÌÌ¤Î¥³¥Ä

¿·¤·¤¤Ç­¤ò·Þ¤¨¤ëºÝ¡¢¤¤¤­¤Ê¤êÂÐÌÌ¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ½é¤ÏÊÌ¡¹¤ÎÉô²°¤Ç²á¤´¤µ¤»¡¢¥É¥¢±Û¤·¤Ë¤ª¸ß¤¤¤ÎÂ¸ºß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ë¡¢Æ÷¤¤¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¿¥ª¥ë¤ä¥Ö¥é¥·¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¸ß¤¤¤ÎÆ÷¤¤¤ò¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£

¤½¤Î¸å¡¢Ã»»þ´Ö¤º¤ÄÂÐÌÌ¤Îµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¾¯¤·¤º¤Ä´·¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌµÍý¤ËÃçÎÉ¤¯¤µ¤»¤è¤¦¤È¤»¤º¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Úー¥¹¤òÂº½Å¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£

¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤­¤¿»þ¤ÎÂÐ½èË¡

Â¿Æ¬»ô°é¤Ç¤Ï¡¢Ç­Æ±»Î¤ÎÁêÀ­¤ä´Ä¶­¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç­Æ±»Î¤¬·ã¤·¤¯°Ò³Å¤·¹ç¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢°ì»þÅª¤ËÊÌ¤ÎÉô²°¤Ç²á¤´¤µ¤»¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¸¶°ø¤Ç¹¶·âÅª¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ç­¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤è¤¯´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£

¿·¤·¤¤Ç­¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ÇÆìÄ¥¤ê°Õ¼±¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¥È¥¤¥ì°Ê³°¤Î¾ì½ê¤ÇÇÓÝõ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥¤¥ì¤Î¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¡¢Ç­¤¬°Â¿´¤Ç¤­¤ëÀÅ¤«¤Ê¾ì½ê¤Ë¥È¥¤¥ì¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢Ç­¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¥¹¥Ôー¥É¤¬°ã¤¦¤¿¤á¡¢°ì½ï¤Ë¤´¤Ï¤ó¤òÍ¿¤¨¤ë¤È°ìÊý¤¬Â¿¤¯¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÌ¡¹¤Î¾ì½ê¤Ç¿©»ö¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¡¢¿©»ö¤Î»þ´Ö¤ò¤º¤é¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¤Þ¤È¤á

Ç­¤ÎÂ¿Æ¬»ô°é¤Ë¤Ï¡¢³Ú¤·¤µ¤äÌþ¤·¤¬Áý¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢À¤ÏÃ¤ÎÉéÃ´¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¿É¤¤Þ¤Ç»ô¤¨¤ë¤«¤ÏË¡Î§¤ä¾òÎã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ô¤¤¼ç¤Î½»´Ä¶­¤ä·ÐºÑÅªÉéÃ´¡¢Ç­Æ±»Î¤ÎÁêÀ­¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ·è¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£

Å¬ÀµÆ¬¿ô¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

Ç­¤¬²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¹­¤µ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë ¿©Èñ¤ä°åÎÅÈñ¤Ê¤É¤Î·ÐºÑÅªÉéÃ´¤ò¹Í¤¨¤ë ¥È¥¤¥ì¤ä¿©»ö¤Î´ÉÍý¤¬¹Ô¤­ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë Ç­Æ±»Î¤ÎÁêÀ­¤ò¿µ½Å¤Ë¸«¶Ë¤á¤ë ±ÒÀ¸´ÉÍý¤òÅ°Äì¤·¡¢·ò¹¯Åª¤Ê´Ä¶­¤ò°Ý»ý¤¹¤ë

¿·¤·¤¤Ç­¤ò·Þ¤¨¤ëºÝ¤Ï¡¢¿µ½Å¤Ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤Ê¤¯Ç­¤¿¤Á¤È¸þ¤­¹ç¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ­¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢»ô¤¤¼ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÇ­¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²÷Å¬¤ÊÂ¿Æ¬»ô°é¤¬¼Â¸½¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

Ç­¤È¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤è¤êË­¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°ìÉ¤°ìÉ¤¤Î¹¬¤»¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇÅ¬¤Ê´Ä¶­¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£