¡ØÎ¹¥µ¥é¥À¡Ù¿·¥»¥Ã¥È¤Ë¿ÀÅÄÀµµ±¤Î¡ÈÉô²°¡É¡¡¿·CMÆ£ÌÚÄ¾¿Í¤Ï¸ÀÍÕ¼Ú¤ê¤Æ·è°Õ¡Ö´èÄ¥¤é¤º¤Ë³Ú¤·¤à¡×
¡¡ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ØÄ«¤À¡ªÀ¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡Á°8¡§00¡Ë¤¬¡¢4·î¤ÇÊüÁ÷33Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¿·MC¡¦Æ£ÌÚÄ¾¿Í¤¬½é½Ð±é¤·¤¿5Æü¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¸å¡¢Âçºå»ÔÆâ¤ÎABC¥Æ¥ì¥ÓËÜ¼Ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¼èºà²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£¾¾²¼Æà½ï¡¢Æ£ÌÚ¡¢¾¡Ëó½£ÏÂ¡¢Âç¿ÎÅÄÈþºé¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¡Ö¿ÀÅÄÀµµ±¤ÎÉô²°¡Êº¸±ü¡Ë¡×¤òÇØ·Ê¤Ë»£±Æ¤ËÎ×¤à¾¾²¼Æà½ï¤Ï¤¸¤á½Ð±é¿Ø
¡¡¡ØÎ¹¥µ¥é¥À¡Ù¤Ï1993Ç¯4·î¤ËÊüÁ÷³«»Ï¡£½éÂåÁí¹ç»Ê²ñ¤ÏÁðÌî¿Î¤¬Ã´Åö¡£¤½¤Î¸å¡¢27Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ê¿ÀÅÄÀµµ±¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢2024Ç¯9·î¤ËÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¤·¤¿¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¾¡Ëó¡¢23Ç¯8·î¤«¤é½Ð±é¤¹¤ë¾¾²¼¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ£ÌÚ¤ò·Þ¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£
¡¡¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢²áµî¤ÎÎ¹¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¤Ê¤É¤¬¾þ¤é¤ì¡¢¿ÀÅÄ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âÀß¤±¤é¤ì¤¿¡£¾¾²¼¤Ï¡Ö¹¥¤¤À¤Ã¤¿ÅÐ»³¤À¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¡È¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤Î¤ªÉô²°¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»ä¤Ï¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¼«¿È¤¬¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿Æü¤ò¡Ö¤¤Î¤¦¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿3Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¤ç¤¦¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È·è°Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿
¡¡´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿¾¡Ëó¤Ï¡Ö¿ÀÅÄ¤µ¤ó¡¢¸þ°æ¡Ê°¡µª¡Ë¤µ¤ó¡¢¡Ê»°Á¥¡ËÈþ²Â¤Á¤ã¤ó¡¢¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¡ÊÈÄÁ°¡Ë¤µ¤ó¤«¤é°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¡¢Æà½ï¤Á¤ã¤ó¤ÈËÍ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¾¾²¼¤¬¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¢¼«¿È¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¢¡Ö¤½¤³¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Æ¤ëDH¡ÊÆ£ÌÚ¡Ë¤¬Íè¤¿¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡Ö¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´ÆÆÄ¤Ï¿ÀÅÄÀµµ±¡£¤¢¤½¤³¡Ê¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤Î¤ªÉô²°¡Ë¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¡Ê¿ÀÅÄ¤¬¡Ë¡ØËè½µ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢ÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¢¤Î³Ú¤·¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢½é²ó¤«¤é¶ÛÄ¥¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤º¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤ÀÆ£ÌÚ¤Ï¡¢¿ÀÅÄ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡ÖÈ¾Ç¯Á°¤Ë¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤¬Â´¶È¤µ¤ì¤ë»þ¤Î¡ØÎ¹¥µ¥é¥À¡Ù¤Ï¥×¥í¥Æ¥¯¥È¡ÊÊÝÂ¸¡Ë¤·¤Æ¤¢¤ë¡£¤½¤Î»þ¤Ë¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¡¢¡Ø°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤¿¤À³Ú¤·¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶»¤Ë¡¢¤¤ç¤¦¤âËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡È´èÄ¥¤é¤º¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡É¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¡Ö¿ÀÅÄÀµµ±¤ÎÉô²°¡Êº¸±ü¡Ë¡×¤òÇØ·Ê¤Ë»£±Æ¤ËÎ×¤à¾¾²¼Æà½ï¤Ï¤¸¤á½Ð±é¿Ø
¡¡¡ØÎ¹¥µ¥é¥À¡Ù¤Ï1993Ç¯4·î¤ËÊüÁ÷³«»Ï¡£½éÂåÁí¹ç»Ê²ñ¤ÏÁðÌî¿Î¤¬Ã´Åö¡£¤½¤Î¸å¡¢27Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ê¿ÀÅÄÀµµ±¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢2024Ç¯9·î¤ËÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¤·¤¿¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¾¡Ëó¡¢23Ç¯8·î¤«¤é½Ð±é¤¹¤ë¾¾²¼¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ£ÌÚ¤ò·Þ¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£
¡¡´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿¾¡Ëó¤Ï¡Ö¿ÀÅÄ¤µ¤ó¡¢¸þ°æ¡Ê°¡µª¡Ë¤µ¤ó¡¢¡Ê»°Á¥¡ËÈþ²Â¤Á¤ã¤ó¡¢¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¡ÊÈÄÁ°¡Ë¤µ¤ó¤«¤é°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¡¢Æà½ï¤Á¤ã¤ó¤ÈËÍ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¾¾²¼¤¬¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¢¼«¿È¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¢¡Ö¤½¤³¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Æ¤ëDH¡ÊÆ£ÌÚ¡Ë¤¬Íè¤¿¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡Ö¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´ÆÆÄ¤Ï¿ÀÅÄÀµµ±¡£¤¢¤½¤³¡Ê¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤Î¤ªÉô²°¡Ë¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¡Ê¿ÀÅÄ¤¬¡Ë¡ØËè½µ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢ÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¢¤Î³Ú¤·¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢½é²ó¤«¤é¶ÛÄ¥¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤º¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤ÀÆ£ÌÚ¤Ï¡¢¿ÀÅÄ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡ÖÈ¾Ç¯Á°¤Ë¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤¬Â´¶È¤µ¤ì¤ë»þ¤Î¡ØÎ¹¥µ¥é¥À¡Ù¤Ï¥×¥í¥Æ¥¯¥È¡ÊÊÝÂ¸¡Ë¤·¤Æ¤¢¤ë¡£¤½¤Î»þ¤Ë¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¡¢¡Ø°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤¿¤À³Ú¤·¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶»¤Ë¡¢¤¤ç¤¦¤âËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡È´èÄ¥¤é¤º¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡É¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£