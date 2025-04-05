ÂçÃ«æÆÊ¿¡ÖÃÏµå¤Ç°ìÈÖ¡ª¡×ÃÎÌ¾ÅÙÏÀÁè¡¡ÊÆ¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¼Â¶·¥¢¥Ê¤ÎÂç»¿¼È¯¸À¤¬ÇÈÌæ¸Æ¤Ö
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò½ä¤Ã¤Æ£Ó£Î£Ó¾å¤ÇÏÀÁè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¤Î¼Â¶·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¥«¡¼¥ë¡¦¥é¥ô¥§¥Ã¥Á»á¤¬£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£´Æü¡Ë¤Ë¡Ö¥Ñ¥Ã¥È¡¦¥Þ¥¯¥¢¥Õ¥£¡¼¡¦¥·¥ç¡¼¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤ÎÈ¯¸À¤¬¡¢Âç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡Æ±»á¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬¸½ºß¤ÎÌîµå³¦¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤³¤ÎÃË¤Ï¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¢¥ê°ÊÍè¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤âÍÌ¾¤Ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¡ØÃÏµå¾å¤ÇºÇ¤âÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¤¢¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡Ù¤È¤µ¤¨¸À¤¨¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£³«ËëÀï¤ÇÆüËÜ¤òË¬¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Ç®¶¸¤Ö¤ê¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ÎÈà¤Î¿Íµ¤¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ï¡¢¤³¤Î¹ñ¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤â¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡£Å£Ó£Ð£Î¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¸ø¼°£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬Æ±ÈÖÁÈ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È£Ó£Î£Ó¾å¤Ç»¿ÈÝ¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÄ¶±ÛÅª¤Ê¥ª¡¼¥é¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡È¥²¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¡É¤À¡×¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Ç¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¤¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÂ¸ºß¡×¤Ê¤É¥é¥ô¥§¥Ã¥Á»á¤Î¸«²ò¤Ë»¿Æ±¤¹¤ëÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÈÝÄêÅª¤ÊÀ¼¤â¡£¡ÖÌîµå¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡£ÌîµåÁª¼ê¤¬¥í¥Ê¥¦¥É¡¢¥á¥Ã¥·¡¢¥µ¥é¡¼¡¢¥±¥¤¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ËÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖÇú¾Ð¡£¥³¡¼¥Ó¡¼¤ä¥ì¥Ö¥í¥ó¤ÎÊý¤¬¤Ï¤ë¤«¤ËÀ¤³¦Åª¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«¤Î°ÎÂç¤µ¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¥º¥ì¤¿¸«²ò¡£¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤¬¤¤¤«¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÌµÃÎ¤«¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Á¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡À¤³¦¤ÇºÇ¤â¥Õ¥©¥í¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤À¤¾¡£¥á¥Ã¥·¤â¤¤¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¤È²áÂçÉ¾²Á¤È¤¹¤ëÀ¼¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ã¥É¡×¤Ï¤³¤ÎÏÃÂê¤ËÂÐ¤·¡¢£Î£Â£Á¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬£±²¯£µ£¹£°£°Ëü¿Í¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡ÖÂçÃ«¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï£¹£³£°Ëü¿Í¡££±²¯¿Í°Ê¾å¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¥é¥ô¥§¥Ã¥Á»á¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ä¤¿¤é¸ØÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÂçÃ«¤Î¿Íµ¤¤òÉ¾²Á¤¹¤ëºÝ¤ËÂç¤²¤µ¤Ë¸ì¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤À¡×¤È¤ä¤ä¿É¸ý¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£