²¬»³¡¦Æî¶èÆ£ÅÄ¤Î¹ñÆ»30¹æ¤Ç¼Ö¤¬Æ»Ï©ÏÆ¤ÎÉ¸¼±Ãì¤Ë¾×ÆÍ¡¡ÃËÀ4¿Í¤¬½ÅÂÎÌÏÍÍ¡Ú²¬»³¡Û
¤±¤µ¡Ê5Æü¡Ë¡¢²¬»³»ÔÆî¶è¤Î¹ñÆ»¤Ç·Ú¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼Ö¤¬Æ»Ï©ÏÆ¤ÎÉ¸¼±¤ÎÃì¤Ë¾×ÆÍ¡¢5¿Í¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¦¤ÁÃËÀ4¿Í¤¬½ÅÂÎ¤ÎÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û²¬»³¡¦Æî¶èÆ£ÅÄ¤Î¹ñÆ»30¹æ¤Ç¼Ö¤¬Æ»Ï©ÏÆ¤ÎÉ¸¼±Ãì¤Ë¾×ÆÍ¡¡ÃËÀ4¿Í¤¬½ÅÂÎÌÏÍÍ¡Ú²¬»³¡Û
¤¤ç¤¦¡Ê5Æü¡Ë¸áÁ°7»þ¤´¤í¡¢²¬»³»ÔÆî¶èÆ£ÅÄ¤Î¹ñÆ»30¹æ¤Ç¡¢²¬»³»Ô³¹ÃÏ¤ÎÊý¸þ¤Ë¸þ¤±¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ú¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼Ö¤¬Æ»Ï©ÏÆ¤ÎÊâÆ»¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ¸¼±¤ÎÃì¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë5¿Í¤¬²¬»³»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÃËÀ4¿Í¤¬½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ï¸«ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¤Ä¾ÀþÆ»Ï©¤Ç¡¢»ö¸ÎÅö»þ¡¢É¸¼±¤ÎÃì¤¬¤¢¤ëÊâÆ»¤Ë¿Í¤Ï¤ª¤é¤º¡¢¤Û¤«¤Ë¤±¤¬¤ò¤·¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ç¤Ï·Ú¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤¬²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø¤Ç±¿Å¾¤ò¸í¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ß¤Æ»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£