¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥Þ¥óCÂàÃÄ¡Ö¤³¤³¤ÇÁ´¤Æ¤òÊû¤²¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦?¡×
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï4Æü¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½MF¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í(33)¤¬·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤ëº£²Æ¤ËÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤Ï2015Ç¯8·î¤Ë¥Ü¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤«¤é²ÃÆþ¤·¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¥¯¥é¥ÖÄÌ»»413»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ106¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¥·¥Æ¥£¤Ç19¤â¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÌõ¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°6²ó¡¢FA¥«¥Ã¥×2²ó¡¢¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×5²ó¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°1²ó¡¢FIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×1²ó¡¢UEFA¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×1²ó¡¢FA¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¥·¡¼¥ë¥É3²ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à(@kevindebruyne)¤ò¹¹¿·¤·¤¿¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬ËÍ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Î¸µ¤Ø¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î³¹¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤¬ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î³¹¡£¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¡£¤³¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏËÍ¤ËÁ´¤Æ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤À¤«¤éËÍ¤â¡¢Á´¤Æ¤òÊû¤²¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦? ËÍ¤¿¤Á¤ÏÁ´¤Æ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Îµ±¤«¤·¤¤10Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¹¥¤à¹¥¤Þ¤Ê¤¤¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÊÌ¤ì¤Î»þ¤¬Íè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£(»Ò¤É¤â¤Î)¥¹¥ê¡¢¥í¡¼¥à¡¢¥á¥¤¥½¥ó¡¢(ºÊ¤Î)¥ß¥·¥§¥ë¡¢¤½¤·¤ÆËÍ¤Ï¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤¬²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ëµ¤µ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë±Ê±ó¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ê¤ó¤À¡£¤³¤³¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âËÍ¤¿¤Á¤Î¡È¥Û¡¼¥à¡É¤À¡£¤³¤Î10Ç¯´Ö¤ÎÎ¹Ï©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³¹¡¢¥¯¥é¥Ö¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢Í§¿Í¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤È¡¢Á´¤Æ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤¢¤Õ¤ì¤ë»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤Ï2015Ç¯8·î¤Ë¥Ü¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤«¤é²ÃÆþ¤·¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¥¯¥é¥ÖÄÌ»»413»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ106¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¥·¥Æ¥£¤Ç19¤â¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÌõ¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°6²ó¡¢FA¥«¥Ã¥×2²ó¡¢¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×5²ó¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°1²ó¡¢FIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×1²ó¡¢UEFA¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×1²ó¡¢FA¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¥·¡¼¥ë¥É3²ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¹¥¤à¹¥¤Þ¤Ê¤¤¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÊÌ¤ì¤Î»þ¤¬Íè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£(»Ò¤É¤â¤Î)¥¹¥ê¡¢¥í¡¼¥à¡¢¥á¥¤¥½¥ó¡¢(ºÊ¤Î)¥ß¥·¥§¥ë¡¢¤½¤·¤ÆËÍ¤Ï¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤¬²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ëµ¤µ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë±Ê±ó¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ê¤ó¤À¡£¤³¤³¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âËÍ¤¿¤Á¤Î¡È¥Û¡¼¥à¡É¤À¡£¤³¤Î10Ç¯´Ö¤ÎÎ¹Ï©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³¹¡¢¥¯¥é¥Ö¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢Í§¿Í¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤È¡¢Á´¤Æ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤¢¤Õ¤ì¤ë»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£