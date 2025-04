¼«Á³¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÎÐË­¤«¤ÊÆâÁõ¡ªÆ»¤Î±Ø¡Ö¤¦¤¿¤·¤Ê¤¤¥Á¥í¥ë¤ÎÅò¡×

道の駅「うたしないチロルの湯」は、2025年4月8日(火)にリニューアルオープンします。

道の駅「うたしないチロルの湯」

所在地 :北海道歌志内市中村72番地2(道道赤平奈井江線沿い)

電話番号 :0125-42-5566

営業時間 :・夏季営業(4月〜10月)9:00〜18:00、

カフェ(4月〜10月)10:00〜18:00

・冬季営業(11月〜3月)10:00〜16:00、

カフェ(11月〜3月)11:00〜16:00

・定休日(通年):月曜日、年末年始

今回のリニューアルでは、「すべてがサスティナブル」がテーマ☆

自然をイメージした緑豊かな内装の店内に、地元の廃材を活用した什器を配置。

サスティナブルな雑貨やアロマ商品、観葉植物を扱うショップとホットサンドやスムージー、ハンドドリップコーヒー等を楽しめるカフェを併設します。

道の駅だけど今までの道の駅とは一味違う、美味しいものやこだわりの雑貨が集まった心地よい空間です。

■リニューアルのポイント

観葉植物エリア(イメージ)

1. 自然とサスティナブルをテーマにした観葉植物エリア

・地域の廃材を活用した什器を設置し、資源を有効活用

歌志内市内で廃校となった歌志内小学校、歌志内西小学校で廃棄となる予定だった棚や机を、道の駅内の什器として設置しています。

・観葉植物を取り入れた自然をイメージした内装で、訪れる人々に癒しの空間を提供

2. 道の駅でトレンドをキャッチ。

セレクトショップをオープン

店舗名:可不可歌志内

サスティナブルな雑貨やフレグランス、花瓶、観葉植物、鉢など、バイヤーが“本当にいい”と思ったものをセレクト。

流行に流されず、ずっとそばに置いておきたくなるアイテムを集めています。

【取り扱い商品例】

雑貨・観葉植物・小物の販売(鉢、ジョウロなど)、APOTHEKE FRAGRANCE(アポテーケフレグランスのキャンドルやお香、ディフューザー等)

3. ついつい通いたくなるカフェエリア

地元の方にも道の駅を身近に、気軽に楽しんでもらいたいとカフェメニューを開発。

コーヒーやスムージーといったお手頃メニューから本格ハンドドリップコーヒーまで幅広くメニューを準備しています。

【店内飲食メニュー例】

ホットサンド(グリルチキン)、ホットサンド(ハムチーズ)、ホットサンド(キーマ)、ハンバーグカレーなど

※デザートメニューも販売予定です。

【テイクアウトメニュー例】

ホットサンド各種、スムージー、ドリンク各種、ソフトクリームなど

