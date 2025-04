¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¡ª·ÜsobaºÂ¶ä ²£ÉÍÀ¾¸ýÅ¹¡Ö·Üsoba¡×

銀の葡萄は、横浜市西区に国内第14号店・神奈川県初出店となる「鶏soba座銀 横浜西口店」を2025年4月1日(火)にオープン!

鶏soba座銀 横浜西口店「鶏soba」

住所 :神奈川県横浜市西区南幸2-5-9 浜一南幸ビル1F

アクセス :JR「横浜」駅から徒歩5分

地下鉄「横浜」駅から徒歩5分

相鉄本線「平沼橋」駅から徒歩7分

営業時間 :11:30〜15:00

18:00〜22:00

定休日 :なし

客席 :カウンター8席、テーブル2卓(4名掛け) 合計16席

禁煙・喫煙:完全禁煙

駐車場 :なし

銀の葡萄は、横浜市西区に国内第14号店・神奈川県初出店となる「鶏soba座銀 横浜西口店」を2025年4月1日(火)にオープンしました。

「鶏soba座銀 横浜西口店」は、関東では3店舗目、神奈川県では初めての出店です。

「鶏soba座銀 横浜西口店」は、JR・地下鉄の各横浜駅から徒歩5分に位置しており、お仕事終わりやショッピングの合間などでも気軽に立ち寄りやすくなっています。

相鉄本線「平沼橋」駅からも徒歩7分でアクセス可能です。

テーブル席2卓、カウンター8席です。

▼メニュー

<鶏soba> 価格(税込):1,000円

提供直前に豚と鶏のスープと鶏脂で深みと香りを演出。

まるでポタージュのようなクリーミーな口当たり。

鶏soba

<特製鶏soba> 価格(税込):1,380円

鶏sobaに豚・鶏・鴨の3種のチャーシューと燻製卵をトッピング。

特製鶏soba

<鶏つけsoba> 価格(税込):1,100円

魚介を使用せず、鶏のみのスープに拘っている。

鶏の奥深さを感じて頂ける濃厚なつけダレ。

濃度十一度。

鶏つけsoba

<鶏白湯混ぜsoba(ライス付き)> 価格(税込):1,120円

濃厚な鶏白湯スープに負けない特徴のあるウイング麺と、華やかな見た目。

鶏白湯混ぜsoba(ライス付き)

<地鶏醤油soba> 価格(税込):970円

知床鶏100%のスープを使用し、醤油のキレや旨味を最大限に活かし、鶏を全面に押し出した座銀流チキンラーメン。

地鶏醤油soba

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ポタージュのようなクリーミーな口当たり!鶏soba座銀 横浜西口店「鶏soba」 appeared first on Dtimes.