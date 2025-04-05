¡ÖÈ¬Âå°¡µª¤ËÆ¬¤ò¥·¥Ð¤«¤ì¤¿¡×¡Ä·ÝÇ½À¸³è50Ç¯¤Î²ÅÌç¥¿¥Ä¥ª¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢ÂØ¤¨±´À©ºî¡Ö¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×
º£ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ëÂçÊª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤ÎÈëÏÃ
·ÝÇ½À¸³è50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢ÂØ¤¨±´¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î²ÅÌç¥¿¥Ä¥ª¡Ê66ºÐ¡Ë¡£
80Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é90Ç¯Âå¤Ë¡Ø¤æ¤±¡ª¤æ¤±¡ªÀî¸ý¹À¡ª¡ª¡Ù¡ØÉ¡¤«¤éµíÆý¡Ù¡Ø¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡Ù¤È¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÏ¢È¯¡£¤È¤ê¤ï¤±¡ØÂØ¤¨±´¥á¥É¥ì¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥ª¥ê¥³¥ó¥Á¥ã¡¼¥ÈTOP10¤ËÆþ¤ê¡¢1992Ç¯¤Ë¤ÏNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¡£
²ÅÌç¥¿¥Ä¥ª¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤¤¤¨¤Ð¡ÖÂØ¤¨±´¡×¤À¤¬¡¢Â¾¤Î²Î¼ê¤Ç¤Ï·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢¤¢¤¨¤ÆÂØ¤¨±´¤òÈ¯É½¤·Â³¤±¤ë³èÆ°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ìÏ«¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
²ÅÌç¤Ï¡¢CD¡¦²»¸»²½¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¶Ê¤òºî¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¸µ¶Ê¤Îºî¼Ô¤Ø¤Î¡Öµö²Ä¼è¤ê¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ì¤â¡¢¤Ê¤ó¤È²ÅÌçËÜ¿Í¤âÄ¾ÀÜµö²Ä¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¡Èµö²Ä¼è¤ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡É¤òËÜ¿Í¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÄ¶ÂçÊª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤ÎÈëÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
À¤´Ö¤¬¸¢Íø°Õ¼±¤ÎÄã¤¤»þÂå¤«¤éËÜ¿Í¤¬µö²Ä¼è¤ê¤Ë
¡½¡½²ÅÌç¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂØ¤¨±´¤ò²»¸»²½¤¹¤ëºÝ¤Ë¤¤Á¤ó¤Èµö²Ä¼è¤ê¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÅÌç¥¿¥Ä¥ª¡Ê°Ê²¼¡¢Æ±¡Ë¡§¸¢Íø´Ø·¸¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¤¤Á¤ó¤È¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤¢¤È¤¢¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡½¡½¤È¤Ï¤¤¤¨1980¡Á90Ç¯Âå¤Ï¤Þ¤À¡¢À¤´Ö¤Ç¤Ï¸¢Íø°Õ¼±¤ÏÄã¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤À¤È¡¢Åö»þ¤«¤éÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ê¤´¤ê¼÷»Ê¡×¤Î¸µ¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Ê¤´¤êÀã¡×¤Îºî¼Ô¡¦°ËÀªÀµ»°¤µ¤ó¤ËºÇ¶á¤â¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¶äºÂ¤Î¼÷»Ê²°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Î¿ÆÉã¤Ë¡Ø¤¤¤Ä¤â¡¢¤Ê¤´¤ê¼÷»Ê²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤è¡£²¶¤Ï²Î¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤È¤¤¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½µö²Ä¼è¤ê¤Ï»öÌ³½ê¤¬¤ä¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ÅÌç¤µ¤ó¤Ï¤´¼«¿È¤Ç¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£
¸µ¶Ê¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¤ÈÌÌ¼±¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ËÍ¤¬Ä¾ÀÜ¡Ö¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÂØ¤¨¤Æ¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ²»³Ú½ÐÈÇ¼Ò¤Ëµö²Ä¿½ÀÁ¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤Êý¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º»öÌ³½ê¤ä¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½ñÌÌ¤Ê¤É¤Ç²»³Ú½ÐÈÇ¼Ò¤Ë³Ý¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£90Ç¯Âå½é´ü¤Î¡ÖÂØ¤¨±´¥á¥É¥ì¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï¡¢ËÍ¤È»öÌ³½ê¤Ç¼êÊ¬¤±¤·¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÂØ¤¨±´¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¾å¡¢¸µ¶Ê¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢É¬Á³Åª¤Ë¡¢µö²Ä¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯Áê¼ê¤â¥á¥¸¥ã¡¼¤ÊÊý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤Ä¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎÉ¤¤Êý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¾®¼¼Å¯ºÈ¤µ¤ó¤ä¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ô¢¸¶·ÉÇ·¤µ¤ó¤¬¡ÖÂØ¤¨±´¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈµÕ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Æ¤¤¿¡¢¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯³Ð¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Èà¤Ï¹â¹»¤Î¸åÇÚ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÐÃÌ¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¤½¤ó¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢BORO¤µ¤ó¤¬¡Ö¤½¤í¤½¤í¡ØÂçºå¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿½÷¡Ù¤ÎÂØ¤¨±´¤ä¤Ã¤Æ¤è¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢¡ØÂçºå¤ÇÆ§¤Þ¤ì¤¿½÷¡Ù¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À´°À®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥µ¥¶¥ó¤Î¶Ê¤¬Â¿¤¤¥ï¥±
¡½¡½²ÅÌç¤µ¤ó¤Ï¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¶Ê¤ò¸µ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤ÏÇ§ÃÎÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢ÂØ¤¨±´¤Î¾ò·ï¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤É¤¦ÂØ¤¨¤ë¤«¡©¡×¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡£·¬ÅÄ¤µ¤ó¤â¡¢¤È¤Æ¤â¤è¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤·¡£
¡½¡½¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤â¤¦40Ç¯°Ê¾åÁ°¡¢·¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬¥µ¥¶¥ó¤È¤ÏÊÌ¤Ç³°¹ñ¶Ê¤Î¥«¥Ð¡¼¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Í¡¼¥à¤¬¡Ö²ÅÌçÍº»°¡×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢ËÍ¤ÏËÜÌ¾¤Î¡ÖÄ»»ôÃ£É×¡×¤ÇÁ°ºÂ¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¿Æ¸ò¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
¡½¡½·¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ö²ÅÌç¡×¤À¤Ã¤¿¡£
ÂÇ¤Á¾å¤²¤ÎÀÊ¤Ç·¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡ÖÄ»»ôÃ£É×¤Ã¤ÆÌ¾Á°¡¢²¿¤«¸Ç¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡ª¥Á¥ã¥ó¥¹ÅþÍè¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡Ö¤¸¤ã¤¢·ÝÌ¾ÉÕ¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤ÈÄ¾ÃÌÈ½¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤ª¤ª¡ª¤½¤³¤Ç²ÅÌçÃ£É×¡ÊÅö»þ¤Î·ÝÌ¾¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¤¤¤¨¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢¡Ø¥«¥á¥ê¥¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¤Ë¤·¤í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Â¨¤ªÃÇ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤·¤¿¤é¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¡Ø²ÅÌç¡Ù¤Ï¤â¤¦»È¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¤ä¤ë¤è¡×¤ÈÀ«¤ò¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤³¤ÎÌ¾Á°¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Ãæ°æµ®°ì¤ò¡Ö³¤¥Ñ¥ó°ìÃú¡×¤Ë¤µ¤»¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿
¡½¡½¥µ¥¶¥ó¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥³¤Î³¤´ßÊª¸ì¡×¤âÂØ¤¨±´¤Ë¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÃæ°æµ®°ì¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¤Þ¤Çµö²Ä¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸¢Íø¤äË¡Î§¤ÎÌäÂê¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëµö²Ä¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²Î»ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÊý¤Ë¤ÏÆ»µÁÅª¤Ê°ÕÌ£¤Ç¡¢µö²Ä¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Å°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¯¥¤¥¸¤ëÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¶Ê¤Îµö²Ä¤è¤êÆñ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ãæ°æµ®°ì¤µ¤ó¤Ø¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÅÁ¤¨¤º¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö³¤¥Ñ¥ó¤ÎÃæ°æµ®°ì¤¬¹ø¤ò¿¶¤ëÊª¸ì¡×¤È¤¤¤¦½ñÌÌ¤òFAX¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¸å¤ËÅÅÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¸þ¤³¤¦¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Ê¤¼¡¢¥¦¥Á¤ÎÃæ°æ¤¬³¤¥Ñ¥ó¤Ç¹ø¤ò¿¶¤é¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¥º¥ì¤¿¥³¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Âç¤¤Ê¸í²ò¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸å¤«¤éÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤¬¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¤Ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÈÀâÌÀ¤òÏ¿²»¤·¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤·¡¢Ãæ°æ¤µ¤ó¤´ËÜ¿Í¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æµö²Ä¤¬²¼¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½OK¤ò¤¯¤ì¤ëÃæ°æµ®°ì¤µ¤ó¤Ï²û¤¬¿¼¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤Î¶Ê¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é20Ç¯¶á¤¯·Ð¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÃæ°æµ®°ì¤µ¤ó¤È¡¢¶öÁ³¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬½éÂÐÌÌ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ°æ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¢¤ÎÅÅÏÃ¤Î»þ¡¢ËÍ¤Ï¤¹¤°²£¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡£»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤ÆÏÂ¤ä¤«¤Êî°íð¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
È¬Âå°¡µª¤ËÆ¬¤ò¥·¥Ð¤«¤ì¤¿
¡½¡½Â¾¤Ë¤â¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÍÌ¾¿Í¤ò²Î»ì¤Ç¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
°æ¾åÍÛ¿å¤µ¤ó¤Î¡Ö¥ê¥Ð¡¼¥µ¥¤¥É¥Û¥Æ¥ë¡×¤ÎÂØ¤¨±´¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÍÛ¿å¤µ¤ó¤Ëµö²Ä¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢²Î»ì¤ÎÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÈ¬Âå¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤¬Ä¾ÀÜÅÅÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¢¤Î²Î»ì¤Ç¤Ï¡¢È¬Âå¤µ¤ó¤Î¡Ö²½¾Ñ¡×¤ò¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¬Âå¤µ¤ó¥µ¥¤¥É¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
È¬Âå¤µ¤ó¤Î»öÌ³½ê¤Ë¤Ï¡Ö°æ¾åÍÛ¿å¤µ¤ó¤Ë¤Ïµö²Ä¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¬Âå°¡µª¤µ¤ó¤Î¤ªÌ¾Á°¤òÆþ¤ì¤Æ²»¸»²½¤·¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¤ª»Ç¤¤¤òÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö²ÅÌç¤µ¤ó¤Ê¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¦¥Á¤ÎÈ¬Âå¡¢²½¾ÑÇö¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ê¾Ð¡Ë¡£
È¬Âå¤µ¤ó¤È¤Ï¸åÆü¡¢NHK¤Î²ÎÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤éÄß¤ë¤µ¤ì¤Æ¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈ¬Âå¤µ¤ó¤«¤é¡¢¥Ï¥ê¥»¥ó¤ÇÆ¬¤ò¤·¤Ð¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦±é½Ð¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤·¤¿(¾Ð)¡£
¡½¡½¤³¤Î±é½Ð¤Ë¤âOK¤ò½Ð¤¹È¬Âå¤µ¤ó¤â¡¢¿´¤Î¹¤¤Êý¤Ç¤¹¤Í¡ª
¤·¤«¤â¡¢¸åÇ¯¤ËÈ¬Âå°¡µª¤µ¤ó¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¤¬¡ÖÁÇ´é¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢²¿¤«¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¿Ô¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÍÄ¾¯´ü¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î²ÅÌç¥¿¥Ä¥ª¤Î°õ¾Ý¤Ï¡¢¡Ö¤Õ¤¶¤±¤¿ÌÌÇò¤¤ÂØ¤¨±´¤Î¿Í¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¸¢Íø¤ÈÆ»µÁ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤ì¤Û¤É¤Î¶ìÏ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï°Õ³°¤Ç¤¢¤ë¡£
<¼èºà¡¦Ê¸/Mr.tsubaking>
Àî¸ý¹ÀÃµ¸¡Ââ¤Î¡È¥ä¥é¥»¡É¤ò¥¤¥¸¤Ã¤¿¤é¡¢ËÜ¿Í¤«¤é¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î»ØÅ¦¡×¤¬¡Ä¡ª²ÅÌç¥¿¥Ä¥ª¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢ÂØ¤¨±´À©ºî¤Î¡Ö¹â¤¹¤®¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¡×