±ÊÀ¥Î÷¡¢¡ØÎø¥à¥º¡Ù¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÂæÏÑ½é¾åÎ¦¡¡ÈþµÓÈäÏª¡õ°ÕÌ£¿¼¥»¥ê¥Õ¤ËÂçÈ¿¶Á
¡¡¡Ø¸æÁâ»Ê¤ËÎø¤Ï¥à¥º¤¹¤®¤ë¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤¬4·î4Æü¤ËÂæÏÑ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿King & Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¤¬ÅÐÃÅ¤·¸½ÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§±ÊÀ¥Î÷¡ß»³²¼Èþ·î¡ØÎø¥à¥º¡Ù¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡ÈÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤ë¤³¤È¡É¤ÎÎÏ¡¡Úå¤È¤Þ¤É¤«¤ÎÎø¤Ï¿·¤¿¤Ê¾Ï¤Ø
¡¡3·î25Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿ËÜºî¤Ï¡¢Âç¼ê¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥áー¥«ー¤Î²ñÄ¹¤ÎÂ¹¤È¤·¤Æ¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê´Å¤ä¤«¤µ¤ì¼«Í³ËÛÊü¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¸æÁâ»Ê¡¦Å·Æ²Úå¡Ê±ÊÀ¥Î÷¡Ë¤¬¡¢¿¿µÕ¤Î´Ä¶¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤Æ¤¤¿¥É½îÌ±½÷»Ò¡¦²ÖÁÒ¤Þ¤É¤«¡Ê»³²¼Èþ·î¡Ë¤ÈÆ±Î½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¤â¤Ë»Ò¤É¤âÉþºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢½é¤á¤Æ¤ÎºÃÀÞ¤ÈËÜµ¤¤ÎÎø¤òÃÎ¤ë¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£ー¡£
¡¡±ÊÀ¥¤¬ÂæÏÑ¤òË¬¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÍ½Ìó¿½¤·¹þ¤ß¤¬»¦Åþ¤·¤¿º£²ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¡£ÅöÆü¤Ï³«¾ìÁ°¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬²ñ¾ì¤ÎZepp New Taipei¼þÊÕ¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢±ÊÀ¥¤ÎÅþÃå¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥á¥Ã¥»ー¥¸¥Üー¥É¤ä±þ±ç¥°¥Ã¥º¤ò·Ç¤²¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¡¢Ç®µ¤¤ÏÁá¤¯¤âºÇ¹âÄ¬¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÃë¸ø±é¤ÈÌë¸ø±é¤Î2²ó¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2,000¿Í°Ê¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¾¥·ー¥ó¤ò½¸¤á¤¿¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£ÂæÏÑ¤ÇÂ¿ºÍ¤Ë³èÌö¤¹¤ëÍÌÃ£·É¡ÊGordon Yang¡Ë¤¬»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Î´üÂÔ´¶¤Ï°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢±ÊÀ¥¤Î»Ñ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¸«Åö¤¿¤é¤º¡¢µÒÀÊ¤Ï¤¶¤ï¤á¤¤ò±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£±ÊÀ¥¤ÎÅÐ¾ì¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤ë´ÑµÒ¤¿¤Á¤Î¡Ö¤ìーーー¤ó¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥³ー¥ë¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢±ÊÀ¥¤ÏµÒÀÊ¤Î¸åÊý¤«¤éÅÐ¾ì¡£ÂçÀ¼±ç¤ÎÃæ¡¢µÒÀÊ¤ò¤°¤ë¤Ã¤È°ì¼þ¤·¤Æ¥¹¥Æー¥¸¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¡Ö¥Àー¥¸¥ãー¥Ï¥ª¡ª¡¡¥¦¥©ー¥¹ー¥è¥ó¥é¥¤¥ê¥§¥ó¡ª¡Ê¤ß¤Ê¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¡¡»ä¤Ï±ÊÀ¥Î÷¤Ç¤¹¡ª¡Ë¡×¤È°§»¢¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬¡£Â³¤±¤Æ±ÊÀ¥¤¬ÆüËÜ¸ì¤ÇÂæÏÑ¤ËÅþÃå¤·¤¿´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÁÇÁá¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡£±ÊÀ¥¤¬¡Ö¤ß¤ó¤ÊÆüËÜ¸ìÊ¬¤«¤ë¤Î!?¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢µÒÀÊ¤Ï¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¡£¤½¤·¤ÆÏÃÂê¤Ï¥É¥é¥Þ¤ÎÆâÍÆ¤Ø¡£Úå¤ÎÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¶À¤ò¸«¤ÆÈþ¤·¤¤¤ÈÈ¯¸À¤¹¤ë¡¢¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÍÌ¤«¤é¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤Î¥Ñー¥Ä¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÉ¡¤Ç¤¹¤«¤Í¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢ÍÌ¤«¤é¤µ¤é¤Ë¡ÖµÓ¤â¥¥ì¥¤¤À¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¤É¤³¤«¤é¤½¤ó¤Ê¾ðÊó»ÅÆþ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¿þ¤ò¤Þ¤¯¤ê¾å¤²ÈþµÓ¤òÈäÏª¡£µÒÀÊ¤«¤é¤Ï¶«¤ÓÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢³«»ÏÁá¡¹¤«¤éÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëVTR¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Úå¤Î¥ä¥Ð¤¤¥·ー¥ó¤ò½¸¤á¤¿±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤ë¡£¡Öº£Æü¤â²¶¤ÏÈþ¤·¤¤¡¢¤Ê¤¼¤Ê¤é²¶¤À¤«¤é¡×¡Ö¤³¤Î´é¤¸¤ã¹û¤ì¤ë¤Î¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÌÂ¥¼¥ê¥Õ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢±ÊÀ¥¤Ï¾¯¤·¤Ï¤Ë¤«¤ó¤ÀÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£»£±Æ¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥É¥ê¥Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÉ½¾ð¤ä¼ê¿¶¤ê¤Ï¤Û¤Ü¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö10ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¡¢À¾ÈªÂç¸ã¤¬±é¤¸¤¿¿ÆÍ§Ìò¤ÎÍ§Ìé¤È½é¤á¤ÆËÜ²»¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¥·ー¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤â¿ÆÍ§¤ÎÂç¸ã¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿¼¤¯´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Æ±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é¤ÎÆ°²è¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ÆÏ¤¡¢±ÊÀ¥¤Î»£±Æ»þ¤ÎÎ¢ÏÃ¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£¿ÆÍ§¡¦À¾ÈªÂç¸ã¤«¤é¤Ï¡Ö±ÊÀ¥¤Î¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°¤Î¥»¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¤ÎË«¤á¸ÀÍÕ¤¬¡£¤ªÃãÄÒ¤±¤òº¹¤·Æþ¤ì¤·¤¿¤È¤¤¤¦±ÊÀ¥¤Ï¡ÖÇò¤´ÈÓ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÎÌ¤ò¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âµÓ¤ÏºÙ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÀ¾Èª¤µ¤ó¤Ø¤ÎÊÖ¿®¤¬ÃÙ¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÍÌ¤«¤é¥¿¥ì¥³¥ß¤¬ÆÏ¤¯¤È¡Ö1½µ´Ö¤¯¤é¤¤ÊüÃÖ¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ü¤¯¤ÏÅÅÏÃ¤·¤Á¤ã¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿»³²¼Èþ·î¤ÈÎø¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÌò¤Î¾®´ØÍµÂÀ¤«¤é¤Ï¡Ö¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤Î»þÅÀ¤«¤é±é¤¸¤ë¤´¤È¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤ä±éµ»¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤Î¥¿¥ì¥³¥ß¤¬¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤·¡ØÎø¥à¥º¡Ù¤ÇÂ¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò±é¤¸¤ë¤È¤·¤¿¤é¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÀ®ÅÄ¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤â¤·¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤ë¤Ê¤é¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»Å»ö¤Î¥Ç¥¤ë¾å»Ê¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤«¡£Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢NG¥·ー¥ó¤ò¤Þ¤È¤á¤¿VTR¤¬Î®¤ì¤ë¤È²ñ¾ì¤ÏÂçÇú¾Ð¡£Ã¯¤¬°ìÈÖNG¥·ー¥ó¤ò½Ð¤·¤¿¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡ÖÂç¸ã¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤È±ÊÀ¥¤¬Åú¤¨¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¤¨ー¤Ã¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¡£¡ÖËÍ¤Î¥³¥á¥Ç¥£ー±éµ»¤Ë¥Ä¥Ü¤Ã¤Æ10²ó¤¯¤é¤¤NG½Ð¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡¡¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ï¤Û¤Ã¤³¤ê¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÎÎ¢ÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¡Ö¸æÁâ»Ê¤Ë¡»¡»¤Ï¥à¥º¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÂæÏÑ¤Î¤ª¤ß¤ä¤²¤ò·ü¤±¤¿´ë²è¤Ø¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥²ー¥à¤ËÄ©Àï¤·¡¢À®¸ù¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¹¥Æ¥¤ÊÂæÏÑÌ¾Êª¤¬±ÊÀ¥¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£ºÇ½é¤Î¥²ー¥à¤Ï¡Ö¤ªÈ¤¤Ç¥³ー¥ÒーÆ¦¤ò±¿¤Ö¥²ー¥à¡×¡£¤ª»®¤«¤é¥°¥é¥¹¤Ø1Ê¬´Ö¤Ç20¸Ä±¿¤Ö¤³¤È¤¬À®¸ù¤Î¾ò·ï¡£¶ìÀï¤·¤Ê¤¬¤é¤â²«¿§¤¤À¼±ç¤ò¼õ¤±¤¬¤ó¤Ð¤ë±ÊÀ¥¡£µÒÀÊ¤â°ì½ï¤Ë¥³ー¥ÒーÆ¦¤ò¥«¥¦¥ó¥È¤·¡¢µÏ¿¤Ï24¸Ä¤Ç¸«»öÀ®¸ù¡£±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¼ê¤«¤é¥³ー¥Òー¤ÎÆ÷¤¤¤¬¤·¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ¾Íµ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï¡Ö¥Ô¥ó¥Ý¥ó¶Ì¥°¥é¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¡£1Ê¬´Ö¤Ç3¸Ä¤Î¥Ô¥ó¥Ý¥ó¶Ì¤ò¥°¥é¥¹¤ËÆþ¤ì¤ì¤ÐÀ®¸ù¡£¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢ÍÌ¤«¤é¡Ö¸æÁâ»Ê¤À¤«¤é1¸ÄÆþ¤ì¤ÐÀ®¸ù¤Ç¤¤¤¤¡×¤È´Å¤ä¤«¤·¤¬¡£Âç¤¤Ê×ÖÅÙ¡Ê¡©¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µÏ¿¤Ï3¸Ä¤È¸æÁâ»Ê¤¿¤ë½ê°Ê¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö±©»ÒÈÄ¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤ËÄ©Àï¡£1Ê¬´Ö¤Ç10²óÏ¢Â³¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¤éÀ®¸ù¡£¤³¤Á¤é¤Î¥²ー¥à¤â³Ú¡¹¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È¡¢·ÊÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¥±ー¥¤ò½é¤á¤Æ¸ý¤Ë¤·¤¿±ÊÀ¥¡£¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ìÈþÌ£¤¤¤¾¡ª¡¡´Å¤µ¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¼ºÇÔ¤ÎÈ³¥²ー¥à¤È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¸½ÃÏ¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¥¤¥±¥á¥ó¥»¥ê¥Õ¡õ¥Ýー¥º¡×¤ò¤Ê¤¼¤«ÈäÏª¤¹¤ëÎ®¤ì¤Ë¡£¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ºÈ¯²»¤À¤±¤ò¶µ¤¨¤é¤ì¤¿±ÊÀ¥¤Ï¥Ô¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÃæ¡¢¥¥á¥¥á¤Ç¥»¥ê¥Õ¤òÊü¤Ä¡£¤¹¤ë¤ÈµÒÀÊ¤«¤é¤Ï´¿À¼¤ÈÇú¾Ð¤¬º®¤¶¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ï¡Ö·¯¤ÏËÍ¤Î¾®äÆÊñ¡×¡£±ÊÀ¥¤ÏÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤âµÒÀÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤óËÍ¤Î¾®äÆÊñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê¾Ð¡Ë°ì¤Ä¤º¤Ä¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤Ï´î¤Ó¤ÎÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢±ÊÀ¥¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¡ÖHEART¡×¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¥ì¥¯¥Á¥ãー¤·¡¢²ñ¾ì¤Ï°ìÂÎ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£±ÊÀ¥¤«¤é¤Î¡Ö¤Þ¤¿ÂæÏÑ¤ËÍè¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ÏÇ®¤¤Çï¼ê¤Ç±þ¤¨¡¢µÇ°»£±Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¥É¥é¥Þ¤ÈÂæÏÑ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Îå«¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤ëµ®½Å¤Ê¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢9·î12Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ø¸æÁâ»Ê¤ËÎø¤Ï¥à¥º¤¹¤®¤ë¡ÙBlu-ray¡õDVD-BOX¤ÎÆÃÅµ±ÇÁü¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë