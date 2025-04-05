¥Õ¥ó¥á¥ë¥¹¤¬º£²Æ¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¡Ä¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤ÇWÇÕÍ¥¾¡¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤È¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç5ÅÙ¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹À©ÇÆ

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THE END. Was für eine Reise! @OfficialASRoma @BVB @FCBayern @DFB_Team— Mats Hummels (@matshummels) April 4, 2025
Danke, Grazie, Thank you. pic.twitter.com/9a2tnHUyZB