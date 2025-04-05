20Âå½÷À¤¬¤·¤ã¤¬¤ó¤À¤È¤³¤í¸å¤í¤«¤éÊú¤¤Ä¤¡Ä¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù ÃËÆ¨ÁöÃæ ÆÃÄ§¤ò¸ø³« »¥ËÚ»Ô
»¥ËÚ¡¦ÇòÀÐ·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯4·î5Æü¡¢»¥ËÚ»ÔÇòÀÐ¶è¤ÎÏ©¾å¤ÇÃË¤¬½÷À¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ëÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4·î5Æü¸áÁ°0»þ10Ê¬¤´¤í¡¢»¥ËÚ»ÔÇòÀÐ¶èÆî¶¿ÄÌ20ÃúÌÜÆî¤ÎÏ©¾å¤ÇÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿20Âå½÷À¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åö»þ½÷À¤Ï1¿Í¤ÇÏ©¾å¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç¤·¤ã¤¬¤ó¤À¤È¤³¤í¤ò¸å¤í¤«¤éÃË¤ËÊú¤¤Ä¤«¤ì¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Æ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤Ï¤Ò¤¶¤Ë¤¹¤ê½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÏÆ¨¤²¤¿ÃË¤ÎÆÃÄ§¤ò¸ø³«¤·¤ÆÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ö·ï¤Î¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÃË¤ÎÆÃÄ§¡ä¡¦20Âå¸åÈ¾¤¯¤é¤¤¡¦¿ÈÄ¹170¥»¥ó¥Á¤¯¤é¤¤¤ÎºÙ¿È¡¦¹õ¿§·Ï¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ñー¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡¦¹õ¿§·Ï¤ÎºÙ¿È¥º¥Ü¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î