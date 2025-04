¡ÚSDGs¡Û¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎÏ¤Ç¥Ñ¥é¥°¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÇÑ´þÌäÂê¤ò²ò·è

使用できなくなったパラグライダーの生地でバッグを作っている武内 昭さん。これまで、厳しい安全基準がクリアできなかったパラグライダーは保管するか廃棄していましたが、武内さんは、それらを回収しバッグが作れないかと取り組みをスタート。今では、京都・亀岡市に生産拠点を設け、多様な人が働きやすい環境づくりも行い雇用も創出しています。社会課題をも解決するデザインの可能性を伝えたいと語る武内さんの思い描く未来とは?

Mr. Akira Takeuchi makes bags from fabric from paragliders that can no longer be used. Until now, paragliders that did not meet strict safety standards were stored or discarded, but Takeuchi started an initiative to collect them and make bags. He now has a production base in Kameoka City, Kyoto Prefecture, and is creating jobs by creating an environment where diverse people can work comfortably. Mr. Takeuchi says he wants to convey the potential of design to solve social issues. What kind of future does he envision?