¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤ä»î¿©¤ò¹Ô¤¦¥Ö¡¼¥¹¤â¡ª¤Ë¤ã¤ó¤À¤é¤±18

2025年4月12日(土)、13日(日)に、東京都立産業貿易センター台東館4階5階(半)にて、猫好きさんの祭典『にゃんだらけ18』が開催されます。

にゃんだらけ18

日程 :2025年4月12日(土)13日(日)

時間 :11:00〜17:00/当日券のご入場は13:00から

会場 :都立産業貿易センター台東館4階5階(半)/入場口は4階

入場料金 :前売券…800円 (小学生未満は無料)

当日券…1,200円(割引券付チラシ持参の方は1,000円)

チケット販売:アソビュー、ローチケ、イープラス、チケットぴあ

主催 :にゃんだらけ実行委員会

後援 :浅草おかみさん会

運営事務局 :有限会社ディリアス

※会場に猫(生体)はいません。

ペット同伴の入場もできません。

『にゃんだらけ』は、グッズ、スイーツ、アパレル、インテリア、エンターテインメントなど、猫に関するさまざまなものが集まる“猫のいない猫イベント”。

第18回目となる今回は、270を超える出展ブースや、参加型企画に加え、初のお笑いライブも開催!猫飼いさんも、そうでない方も、猫を愛しているたくさんの方々が楽しめる2日間になっています。

【「にゃんだらけ18」ラインナップ】

〈270を超える出展ブース タイムセールも!〉

『にゃんだらけ18』には270を超えるブースが出展します。

ここでしか買えないアイテムや会場限定のおトクな商品、サンプリングや試食を行なっているブースもありますので、ぜひ楽しんでください。

一部のブースでは、両日共に15時からタイムセールも行なわれます。

〈「学び」と「笑い」のステージプログラム〉

・4月12日(土)14:00〜「シニア猫・終末医療を考える」

ゲスト:江本宏平先生(獣医師)

日本ではあまり浸透していない「ペットの緩和ケア」の往診獣医師として、東京23区と近郊の他県まで在宅緩和ケアに特化した往診専門動物病院「わんにゃん保健室」の院長を務めている江本宏平先生によるトークショー。

・4月13日(日)14:00〜「太田プロ猫ネタお笑いライブ」

ゲスト:ダーリンハニー、サルベース、モシモシ

第一回目の開催から10年目を迎えるにゃんだらけは、オリジナルのテーマソングを出展者やお客様と一緒に踊ってPVを作ったり、猫とエンターテインメントを融合させた「にゃんタメグランプリ」を開催したりと、猫に関する楽しい試みをたくさんしてきました。

今回は太田プロの猫好き芸人が、猫にまつわるネタを披露!お楽しみに!

〈各日先着500名様に「にゃんだらけ18オリジナルトートバッグ」をプレゼント〉

オリジナルトートバッグ

毎回恒例のトートバッグは、春らしいベージュに、メインビジュアルのダンシング猫ちゃんズがプリントされた可愛いデザイン。

会場内はもちろん、普段のお買い物でも使いやすいアイテムです。

〈日本最大級の“猫関係限定”カプセルトイコーナー〉

猫限定カプセルトイコーナー

会場4Fには猫関係だけを集めたカプセルトイコーナーが登場します。

たくさんありすぎて選ぶのが難しいかも!?

〈ネコのバス&保護猫写真展〉

『にゃんだらけ18』の会場隣・台東区花川戸公園に、保護猫が家族と出会う場所「ネコのバス」がやってきます。

にゃんだらけの会場には入場券が必要となりますが、「ネコのバス」への参加は無料です。

新しい家族との出会いを待つ保護猫たちにぜひ会いに来てください。

また、『にゃんだらけ18』の会場では、保護猫情報を集めた「保護猫写真展」も開催しています。

新しいご家族との出会いを探している方はぜひお立ち寄りください。

ネコのバス

保護猫が家族と出会う場所「ネコのバス」

時間:12:00〜16:00※受付開始は11:00

場所:台東区花川戸公園(にゃんだらけ会場がある台東館の隣)

100枚以上の保護猫写真を掲示(前回の様子)

〈にゃんだらけに行こう! フォロー&ポストキャンペーン〉

キャンペーン画像

・開催前

にゃんだらけの公式SNSアカウント(X、Instagramどちらでも可)をフォローして、ハッシュタグとオフィシャルSNSをリポスト。

・開催中

にゃんだらけの公式SNSアカウント(X、Instagramどちらでも可)をフォローして、ハッシュタグと共に会場の様子を撮影してポスト。

#ハッシュタグ →#にゃんだらけ #にゃんだらけ18 #にゃんだらけへ行こう

〈猫耳、コスプレさん大歓迎!〉

にゃんだらけは“猫耳をつけた来場者様”、“猫のコスプレをした来場者様”を大歓迎! 猫耳&コスプレの来場者様は、入場口でオリジナルステッカーがプレゼントされます。

他にも、世界にひとつだけの猫グッズを作れるワークショップや、自慢の愛猫写真(にゃんピク)をにゃんピクボードに貼って参加できる「にゃんピクボード&にゃんピクアワード」、豪華アイテムをゲットできるじゃんけん大会に、浅草の名店の猫グッズが並ぶ「浅草猫セレクション」、2025年版の授与品が新登場の「にゃんだらけ神社」など、盛りだくさんの内容となっています。

2025年新授与品が登場!

