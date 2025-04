大日本印刷が、大阪・関西万博の会場内にて「マンガの世界」をコンセプトにした『DRAGON BALL(ドラゴンボール)』とのコラボレーショングッズを販売!

期間中、作中の名シーンを集めた両面プリントのデザインTシャツや作中のストーリーを屏風絵のように一枚絵にした特殊加工印刷ポスターなど、会場内でしか購入できないオリジナルグッズがラインナップされます☆

大日本印刷「大阪・関西万博」万博 with『DRAGON BALL(ドラゴンボール)』コラボグッズ

発売日:2025年4月13日(日)

販売場所:2025大阪・関西万博 会場内オフィシャルストア 東ゲート店 MARUZEN JUNKUDO

大日本印刷が、大阪・関西万博の会場内オフィシャルストアにて、鳥山明先生原作の世界的人気作品『DRAGON BALL(ドラゴンボール)』とのコラボレーショングッズを販売。

『DRAGON BALL』とのコラボレーションは、世界に誇る文化として日本のマンガの魅力を発信する機会として実現に至りました。

コラボレーショングッズのコンセプトは「マンガの世界」です。

コンセプトビジュアルとコラボレーショングッズには、日本古来の屏風絵から着想を得て、万博のデザインシステムと融合したデザインを使用。

作中の名シーンを集めた両面プリントのデザインTシャツや、作中のストーリーを屏風絵のように一枚絵にした特殊加工印刷ポスターなど、会場内でしか購入できないオリジナルグッズが展開される予定です!

EXPO2025 『DRAGON BALL』両面プリントTシャツ

価格:各11,000円(税込)

種類:全4種類

サイズ:M/L/XL

作中の名シーンを集めた両面プリントTシャツが登場。

大阪・関西万博のデザインシステムがあしらったTシャツ全4種が展開されます。

EXPO2025 『DRAGON BALL』両面プリントTシャツ1

「孫悟空」の「ブルマ」との出会いとドラゴンボール探しの旅、”ピラフ一味”とのドラゴンボール争奪戦などを描いた両面プリントTシャツ。

レッドリボン軍との戦い、第22回天下一武道会決勝での「天津飯」との激闘など、ワクワクする名シーンが詰め込まれています。

EXPO2025 『DRAGON BALL』両面プリントTシャツ2

ストーリー序盤の最大の敵、「ピッコロ大魔王」の登場と激闘の末の勝利、第23回天下一武道会決勝でのライバルたちとの再戦を描いた両面プリントTシャツ。

さらに決勝戦で「マジュニア」を破り、悲願の初優勝を果たすまでの名シーンもプリントされています。

EXPO2025 『DRAGON BALL』両面プリントTシャツ3

「孫悟飯」の誕生、突如襲来するサイヤ人たち、ナメック星での「フリーザ」との激闘と、「孫悟空」の超サイヤ人覚醒のシーンなどを盛り込んだ両面プリントTシャツ。

日本のマンガ史に残る、息をもつかせぬバトルシーンが詰め込まれた一枚です。

EXPO2025 『DRAGON BALL』両面プリントTシャツ4

『DRAGON BALL』のクライマックスを象徴するシーンを詰め込んだ両面プリントTシャツ。

「ドクター・ゲロ」が生み出した人造人間や「セル」との激闘や「魔人ブウ」とのラストバトル、悟空の超サイヤ人3、「孫悟天」とトランクスのフュージョンシーンなどが楽しめます。

EXPO2025 『DRAGON BALL』コットントートバッグ

価格:各5,808円(税込)

種類:全4種

『DRAGON BALL』作中の名シーンを集めたコットントートバッグ。

上下にレイアウトされた大阪・関西万博のデザインシステムがアクセントになっています。

EXPO2025 『DRAGON BALL』フェイスタオル

価格:各5,720円(税込)

種類:全4種

『DRAGON BALL』の名シーンを大胆にプリントしたフェイスタオル。

異なるデザインを使った全4種類のフェイスタオルがラインナップされます。

EXPO2025 『DRAGON BALL』紙扇子

価格:各5,390円(税込)

種類:全4種

『DRAGON BALL』の作中の名シーンを集めた、モノトーンのアートが映える紙扇子。

カラフルな大阪・関西万博のデザインシステムのアートがアクセントになっています。

EXPO2025 『DRAGON BALL』大判アクリルキーホルダー

価格:各2,090円(税込)

種類:全4種

箔押し風の背景が印象的な、作中の名シーンを集めた大判タイプのアクリルキーホルダー。

物語の主人公「孫悟空」を大胆にレイアウトした、存在感抜群なグッズです。

EXPO2025 『DRAGON BALL』特殊加工印刷ポスター

価格:各6,380円(税込)

種類:全4種

『DRAGON BALL』の物語を屏風絵のように一枚絵にした、特殊加工が施された印刷ポスター。

作中で活躍するキャラクターたちをたっぷりレイアウトした、会場内でしか購入できないオリジナルグッズです。

世界的人気作品『DRAGON BALL』の世界観が楽しめる、大阪・関西万博公式ライセンス商品。

2025大阪・関西万博 会場内オフィシャルストア 東ゲート店 MARUZEN JUNKUDOにて販売される『DRAGON BALL』コラボグッズの紹介でした☆

©Expo 2025 ©バード・スタジオ/集英社

