ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢±¦Á°ÂÇ¤Ç³«Ëë£¹»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¤â¡Ä¡¡ºòµ¨¤«¤éÂ³¤¯¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³ÅðÎÝ¤Ï¡Ö£³£¸¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×
¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê£´Æü¡¢ÊÆ¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡á¥·¥Á¥º¥ó¥º¥Ð¥ó¥¯¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£µÆü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö£±ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡££³ÅÀ¤òÄÉ¤¦£¸²ó£²»à°ìÎÝ¤ÎÂè£´ÂÇÀÊ¤Ï£²ÈÖ¼êº¸ÏÓ¡¦¥¹¥È¥é¡¼¥à¤«¤é±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢³«Ëë¤«¤é¤ÎÏ¢Â³½ÐÎÝ¤ò£¹»î¹ç¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ£±£°£´¡¦£³¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¶£·¡¦£¹¥¥í¡Ë¤Ç°ìÆóÎÝ´Ö¤òÇË¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éÆóÅð¤ò´º¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¡£ºòµ¨¤«¤éÂ³¤¤¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎÏ¢Â³ÅðÎÝ¤Ï¡Ö£³£¸¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï»×¤ï¤ºÅ·¤ò¶Ä¤¤¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥Õ·³ÀèÈ¯¤Ïº¸ÏÓ¡¦¥ë¥µ¥ë¥É¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïºòµ¨¤Þ¤Ç£·ÂÇ¿ô£±ËÜÎÝÂÇ¤ÎÁê¼ê¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Î½é²óÀèÆ¬¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¤Ï£¹£¸¡¦£µ¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£¸¡¦£µ¥¥í¡ËÄ¾µå¤ËµÍ¤Þ¤é¤µ¤ì¡¢º¸Èô¡£Å¨ÃÏ¤Ï´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡££³²ó£²»à¤ÎÂè£²ÂÇÀÊ¤ÏÂÇµåÂ®ÅÙ£±£±£°¡¦£±¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£·£·¡¦£²¥¥í¡Ë¡¢³ÑÅÙ£³£²ÅÙ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢µÕÉ÷¤Ë²¡¤·Ìá¤µ¤ì¤ÆÃæÈô¤À¤Ã¤¿¡££¶²ó£±»à°ìÎÝ¤ÎÂè£³ÂÇÀÊ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´£³£°µåÃÄ¤ÎËÜµòÃÏ¤Î¤¦¤Á¡¢£²£¸µå¾ì¡ÊÅìµþ£Ä¤Ê¤É¤½¤ÎÂ¾¤ò´Þ¤á¤ë¤È£³£±µå¾ì¡Ë¤Ç°ìÈ¯¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥·¥Á¥º¥ó¥º¥Ð¥ó¥¯¥Ñ¡¼¥¯¤Ï¤³¤ÎÆü¤Þ¤ÇÄÌ»»£¹»î¹ç¤Ç¥Î¡¼¥¢¡¼¥Á¡£º£µ¨ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤ÎÆ±µå¾ì£³Ï¢Àï¤ÇÆüËÜ¿ÍÁª¼ê½é¤Î£³£°µå¾ìÀ©ÇÆ¡È²¦¼êÃÆ¡É¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï£¸·î¤Î¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢ÆüËÜ¿Í½é¤Î¡Ö£³£°µåÃÄÀ©ÇÆ¡×¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢£··î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢£³Ï¢Àï¤Ç¤Ï·×£³°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¤ÇËÜÎÝÂÇ¤Ê¤·¡£¥Á¡¼¥à¤â£³Ï¢ÇÔ¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡Èµ´Ìç¡É¤À¤¬¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤ëÂçÃ«¤Ê¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤Îºòµ¨£Í£Ö£Ð¤ò½Ë¤·¤¿¡Ö¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Ç¡¼¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿£²Æü¡ÊÆ±£³Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤Ç¤Ï¡¢¼çÌò¤ÎÂçÃ«¤¬£µ¡½£µ¤Î£¹²ó¤Ë£³¹æ¥µ¥è¥Ê¥éËÜÎÝÂÇ¡£¥Á¡¼¥à¤òÁ°Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÇÆ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï£±£¹£³£³Ç¯¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ò£¹£²Ç¯¤Ö¤ê¤ËÄ¶¤¨¡¢»Ë¾åºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë³«Ëë£¸Ï¢¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£µåÃÄµÏ¿¤Ï¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó»þÂå¤Î£±£¹£µ£µÇ¯¤Î³«Ëë£±£°Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Î¿·µÏ¿¤â¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ»ë³¦¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨¤Ï£³Ï¢ÇÔ¤·¤¿¡Èµ´Ìç¡É¤Ç¤âÏ¢¾¡³¹Æ»¤òÆÍ¤¿Ê¤á¤ë¤«¡£