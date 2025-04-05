¥á¥¤¥Ì¡¼¤Ë½µµë15Ëü¥Ý¥ó¥É¤Ï¤Þ¤À¹â¤¹¤®¤ë¡©¡¡¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÂ¦¤ÏµëÍ¿¤ò3ÇÜ¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½àÈ÷¤âÍ×µá¤Ï°û¤Þ¤º
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤Î¥³¥Ó¡¼¡¦¥á¥¤¥Ì¡¼¤ÎµëÍ¿¤ò3ÇÜ°Ê¾å¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ØGIVEMESPORT¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¸½ºß½µµë3Ëü¥Ý¥ó¥É¤È¤µ¤ì¤ë¥á¥¤¥Ì¡¼¤ÎµëÍ¿¤òÂçÉý¤ËÁý³Û¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢Æ±Áª¼ê¤¬´õË¾¤¹¤ë15Ëü¥Ý¥ó¥É¤Ë¤Ï±þ¤¸¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
ºòµ¨¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿19ºÐ¤Î¥á¥¤¥Ì¡¼¤Ï¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎÃæÈ×¤Ç½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï25»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤â¹â¤¤¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥ÈÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥¿¥Ã¥¯¥ëÀ®¸ùÎ¨¤Ï64.9¡ó¤ò¸Ø¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë½ç±þ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
²ø²æ¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½µËö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè31Àá¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÇÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Î½ªÈ×¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤«¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤âÄ¹´ü·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¤¿¤¤°Õ¸þ¤À¤¬¡¢µëÍ¿ÌÌ¤Ç¤Î³Ö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤Î¸ò¾Ä¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£