£Î£Ù¥À¥¦£²£²£³£±¥É¥ë²¼Íî¡¢Ä´À°¶ÉÌÌÆþ¤ê¡¡´ØÀÇ¹çÀï¤¬»Ô¾ì¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹
¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï£´Æü¡¢Ãæ¹ñ¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë´ØÀÇ¤Ø¤ÎÊóÉüÁ¼ÃÖ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Âç¤¤¯Çä¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£´ØÀÇ¹çÀï¤¬À¤³¦Åª¤ÊËÇ°×ÀïÁè¤ò¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤µ¤»¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥À¥¦¹©¶È³ôÊ¿¶Ñ¤Ï£²£²£³£±¥É¥ë¡Ê£µ¡¥£µ¡ó¡Ë²¼Íî¤·¡¢¤è¤êÉý¹¤¤ÌÃÊÁ¤ò´Þ¤à£Ó¡õ£Ð£µ£°£°»Ø¿ô¤â£µ¡¥£¹£·¡ó°Â¡£¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ôÃæ¿´¤Î¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï£µ¡¥£¸£²¡ó²¼Íî¤·¤¿¡£
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤ÏºòÇ¯£±£²·î¤Î²áµîºÇ¹âÃÍ¤«¤é£²£°¡ó¤¢¤Þ¤ê²¼¤²¡¢£²£°£²£²Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¼åµ¤Áê¾ìÆþ¤ê¤·¤Æ¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¥À¥¦¤âºòÇ¯£±£²·î¤Î²áµîºÇ¹âÃÍ¤«¤é£±£°¡ó¤¢¤Þ¤ê²¼Íî¤·¡¢Ä´À°¶ÉÌÌÆþ¤ê¤·¤Æ¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡££Ã£Æ£Ò£Á¥ê¥µ¡¼¥Á¤Î¥Á¡¼¥ÕÅê»ñ¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¡¢¥µ¥à¡¦¥¹¥È¥Ð¥ë»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥À¥¦¤¬½ªÃÍ¥Ù¡¼¥¹¤ÇÄ´À°¶ÉÌÌÆþ¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï£²£²Ç¯£³·î£·Æü°ÊÍè¡££²Æü´Ö¤Î²¼ÍîÉý¤È¤·¤Æ¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡ÊÀ¤³¦ÅªÂçÎ®¹Ô¡Ë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿£²£°Ç¯£³·î°ÊÍè¤Î¿å½à¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
£Ó¡õ£Ð¥À¥¦¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥·¡¼¥º¤Î¥·¥Ë¥¢»Ø¿ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥Ï¥ï¡¼¥É¡¦¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ö¥é¥Ã¥È»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£Ó¡õ£Ð£µ£°£°¤Ï¤³¤Î£²Æü´Ö¤Ç£µÃû£¶£°£°²¯¥É¥ë¡Ê£·£´£³Ãû£³£´£°£°²¯±ß¡ËÁêÅö¤Î»þ²ÁÁí³Û¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡££Ó¡õ£Ð¤Ï£³Æü¤ËÄ´À°¶ÉÌÌÆþ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³£²Æü´Ö¤Î²¼¤²Éý¤Ï£±£°¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
Åê»ñ²È¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢·àÅª¤Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤¹¤ëËÇ°×ÀïÁè¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤ÈÀ¤³¦¤Î·ÐºÑ¤¬·Êµ¤¸åÂà¡Ê¥ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££Ê£Ð¥â¥ë¥¬¥ó¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï£³Æü¡¢ÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤ÈÀ¤³¦·ÐºÑ¤¬º£Ç¯¥ê¥»¥Ã¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤¹¤ë³ÎÎ¨¤Ï¤¤¤º¤ì¤â£¶£°¡ó¤Ë¾å¤ë¤È»ØÅ¦¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤¬ÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎÊóÉü¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ð¡¢¥ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î²ÄÇ½À¤Ï°ìÁØ¹â¤Þ¤ë¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢Ãæ¹ñ¤Ï£´Æü¤ËÊóÉüÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤¿¡£ÊóÉü¤Ï¾õ¶·¤ò°ìÁØ¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤µ¤»¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¡¢¸ò¾Ä¤Ø¤Î´üÂÔ¤òÂ»¤Ê¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
¥½¡¼¥ó¥Ð¡¼¥°¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î³ô¼°ÉôÌç¥È¥Ã¥×¡¢¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ð¡¼¥Ç¥Ã¥È»á¤Ï¡Ö¤³¤Î´ØÀÇÎ¨¤¬ºÇ½ªÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ³ÎÄê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢À¤³¦¤Î¾ÃÈñ¤ÈËÇ°×¤Ø¤ÎÀøºßÅª¤ÊÇÈµÚ¸ú²Ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢»Ô¾ì¤ÎÈ¿±þ¤Ï¼Â¤Ï¤Þ¤ÀÆß¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö°ìÏ¢¤Î´ØÀÇ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯³«»ÏÅö½é°Ê¹ß¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÉÔ³Î¼ÂÀ¤ÈÊÑÆ°¤¬»Ô¾ì¤ËÃíÆþ¤µ¤ì¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥È¡¼¡¦¥é¥à¶¦»ºÅÞ½ñµÄ¹¤È¡ÖÈó¾ï¤ËÀ¸»ºÅª¤ÊÅÅÏÃ²ñÃÌ¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È£Ó£Î£Ó¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤¬¸áÁ°Ãæ¤ÎºÇ°ÂÃÍ¤«¤é°ì»þ»ý¤ÁÄ¾¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢Åê»ñ²È¤¬¥È¥é¥ó¥×»á¤Î´ØÀÇ¤Îµ¬ÌÏ¤ä·ÐºÑÀ®Ä¹Æß²½¤Î²ÄÇ½À¤ò·üÇ°¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Áê¾ì¤ÏºÆ¤Ó¤³¤ÎÆü¤ÎºÆ°ÂÃÍÉÕ¶á¤Þ¤Ç²¼Íî¡£Ï¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡Ë¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Ï£´Æü¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÍÑ°Õ¤·¤¿È¯¸À¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£