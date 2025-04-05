OpenAI¡¢¡Öo3¡×¡Öo4-mini¡×¶áÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ø À½ÉÊ·×²è¤ò¸«Ä¾¤·¡¢GPT-5¤ËÃÙ¤ì
ÊÆOpenAI¤Ï4·î4Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢Æ±¼Ò¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥ê¡¼¥¹·×²è¤ÎÊÑ¹¹¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£CEO¤Ç¤¢¤ë¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó»á¤¬X¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ÊÁ°¤ËÃ±ÂÎÄó¶¡¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿äÏÀ¥â¥Ç¥ë¡Öo3¡×¤È¡¢Ì¤È¯É½¤Î·ÚÎÌ¥â¥Ç¥ë¡Öo4-mini¡×¤ò¿ô½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼¡À¤Âå¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡ÖGPT-5¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÏÅö½é¤ÎÍ½Äê¤è¤êÃÙ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤Þ¤Ç¡Ö¿ô¥«·î¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥à¥Õ¥ì¡¼¥à¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¡£
change of plans: we are going to release o3 and o4-mini after all, probably in a couple of weeks, and then do GPT-5 in a few months.there are a bunch of reasons for this, but the most exciting one is that we are going to be able to make GPT-5 much better than we originally¡Ä- Sam Altman (@sama) April 4, 2025
OpenAI¤Ïº£Ç¯2·î¤ËÀ½ÉÊ¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ò¸«Ä¾¤·¡¢o3¤ÎÃ±ÂÎ¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò»ö¼Â¾å¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÊý¿ËÊÑ¹¹¤Ë¤è¤êºÆ¤ÓÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó»á¤Ï¤³¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÍýÍ³¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡ÖGPT-5¤¬Åö½é¤ÎÁÛÄê°Ê¾å¤ËÍ¥¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
GPT-5¤Ï¡¢½¾Íè·¿¡Ê»öÁ°³Ø½¬·¿¡Ë¤ÎGPT¥·¥ê¡¼¥º¤È¡¢2024Ç¯9·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿o1¤«¤éÂ³¤¯ÏÀÍý»×¹Í·¿¤Î2¤Ä¤òÅý¹ç¤·¤¿Åý°ì¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡£OpenAI¤Ï¶áÇ¯¡¢²»À¼ÂÐÏÃ¡¢»ë³ÐÅª¤Ê¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬²ÄÇ½¤ÊCanvas¡¢¸¡º÷¡¢¾ÜºÙÄ´ºº¡ÊDeep Research¡Ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Êµ¡Ç½¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¿¡£GPT-5¤Ç¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¥Ä¡¼¥ë¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÍøÍÑ¤·¡¢Éý¹¤¤¥¿¥¹¥¯¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó»á¤Ï¡Ö¥¹¥à¡¼¥º¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ëº¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤â¡¢GPT-5¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬ÃÙ¤ì¤ëÍýÍ³¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
OpenAI¤Ï3·î¡¢GPT-4o¤ò³èÍÑ¤·¤¿ChatGPT¤Î²èÁüÀ¸À®µ¡Ç½¤Î¶¯²½¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¡Ö¥¸¥Ö¥êÉ÷²èÁü¡×À¸À®¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Í½ÁÛ¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ëÍøÍÑÁý¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤ÏGPT-5¤Î¸ø³«»þ¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó»á¤Ï¡ÖÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¼ûÍ×¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë½½Ê¬¤Ê¥ê¥½¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î·×²èÊÑ¹¹¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¶¥¹ç¤«¤é¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤âÂ¸ºß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£3·î¤ËGoogle¤¬ÏÀÍý»×¹Í·¿¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¡ÖGemini 2.5¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢¡ÖGemini 2.5 Pro Experimental¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£OpenAI¤¬o3¤ÎÃ±ÂÎ¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÃæ»ß¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¶õÇò¤òËä¤á¤ë¤«¤¿¤Á¤ÇGoogle¤¬¥æ¡¼¥¶¡¼´ðÈ×¤ò¹¤²¤ë¹¥µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£OpenAI¤Ï¡¢o3¤Èo4-mini¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸½ºß¤Î»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¶¥ÁèÎÏ¤ò¶¯²½¤Ç¤¤ë¡£
OpenAI¤Ïº£Ç¯2·î¤ËÀ½ÉÊ¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ò¸«Ä¾¤·¡¢o3¤ÎÃ±ÂÎ¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò»ö¼Â¾å¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÊý¿ËÊÑ¹¹¤Ë¤è¤êºÆ¤ÓÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó»á¤Ï¤³¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÍýÍ³¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡ÖGPT-5¤¬Åö½é¤ÎÁÛÄê°Ê¾å¤ËÍ¥¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
GPT-5¤Ï¡¢½¾Íè·¿¡Ê»öÁ°³Ø½¬·¿¡Ë¤ÎGPT¥·¥ê¡¼¥º¤È¡¢2024Ç¯9·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿o1¤«¤éÂ³¤¯ÏÀÍý»×¹Í·¿¤Î2¤Ä¤òÅý¹ç¤·¤¿Åý°ì¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡£OpenAI¤Ï¶áÇ¯¡¢²»À¼ÂÐÏÃ¡¢»ë³ÐÅª¤Ê¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬²ÄÇ½¤ÊCanvas¡¢¸¡º÷¡¢¾ÜºÙÄ´ºº¡ÊDeep Research¡Ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Êµ¡Ç½¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¿¡£GPT-5¤Ç¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¥Ä¡¼¥ë¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÍøÍÑ¤·¡¢Éý¹¤¤¥¿¥¹¥¯¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó»á¤Ï¡Ö¥¹¥à¡¼¥º¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ëº¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤â¡¢GPT-5¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬ÃÙ¤ì¤ëÍýÍ³¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
OpenAI¤Ï3·î¡¢GPT-4o¤ò³èÍÑ¤·¤¿ChatGPT¤Î²èÁüÀ¸À®µ¡Ç½¤Î¶¯²½¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¡Ö¥¸¥Ö¥êÉ÷²èÁü¡×À¸À®¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Í½ÁÛ¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ëÍøÍÑÁý¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤ÏGPT-5¤Î¸ø³«»þ¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó»á¤Ï¡ÖÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¼ûÍ×¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë½½Ê¬¤Ê¥ê¥½¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î·×²èÊÑ¹¹¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¶¥¹ç¤«¤é¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤âÂ¸ºß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£3·î¤ËGoogle¤¬ÏÀÍý»×¹Í·¿¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¡ÖGemini 2.5¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢¡ÖGemini 2.5 Pro Experimental¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£OpenAI¤¬o3¤ÎÃ±ÂÎ¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÃæ»ß¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¶õÇò¤òËä¤á¤ë¤«¤¿¤Á¤ÇGoogle¤¬¥æ¡¼¥¶¡¼´ðÈ×¤ò¹¤²¤ë¹¥µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£OpenAI¤Ï¡¢o3¤Èo4-mini¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸½ºß¤Î»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¶¥ÁèÎÏ¤ò¶¯²½¤Ç¤¤ë¡£