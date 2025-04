女優の大原優乃さんがレギュラー出演している『大原優乃のゆのふぃーのじかん』(ラジオ日本)が、冠番組として日曜日22時30分にお引越し、初回の4月6日(日)は生放送で届ける。 2019年4月にスタート、ラジオ日本のワイド番組『60TRY部』内のレギュラーコーナーとして放送されてきた『大原優乃のゆのふぃーのじかん』が、4月から冠レギュラー番組として30分に拡大。大原さんの一人しゃべりのスタイルは変わら

