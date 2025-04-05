¡ÚÂ®Êó¡Û½©¼ÄµÜ²È¤ÎÄ¹ÃË¡¦Íª¿Î¤µ¤Þ¡¡ÃÞÇÈÂç³Ø¤ËÆþ³Ø ¡ÖÍÍ¡¹¤Ê³ØÌä¤ÎÊ¬Ìî¤ò³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ ³Ø¶È°Ê³°¤Î³èÆ°¤â³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡× ¤Ä¤¯¤Ð»ÔÆâ¤Ç¡È°ì¿ÍÊë¤é¤·¡É¤â
½©¼ÄµÜ²È¤ÎÄ¹ÃË¡¦Íª¿Î¤µ¤Þ¤¬¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°¡¢ÃÞÇÈÂç³Ø¤ÎÆþ³Ø¼°¤ËÎ×¤ß¡¢¡ÖÍÍ¡¹¤Ê³ØÌä¤ÎÊ¬Ìî¤ò³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢³Ø¶È°Ê³°¤Î³èÆ°¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂ®Êó¡Û½©¼ÄµÜ²È¤ÎÄ¹ÃË¡¦Íª¿Î¤µ¤Þ¡¡ÃÞÇÈÂç³Ø¤ËÆþ³Ø ¡ÖÍÍ¡¹¤Ê³ØÌä¤ÎÊ¬Ìî¤ò³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ ³Ø¶È°Ê³°¤Î³èÆ°¤â³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡× ¤Ä¤¯¤Ð»ÔÆâ¤Ç¡È°ì¿ÍÊë¤é¤·¡É¤â
¡Ê¤´Æþ³Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Êº£¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡Ö°ÊÁ°¤«¤é¶½Ì£¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿Ê¬Ìî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³ØÌä¤ÎÊ¬Ìî¤ò³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢³Ø¶È°Ê³°¤Î³èÆ°¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊÅìµþ¤«¤éÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹Æü¤â¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë
¡Ö¿·¤¿¤ÊÀ¸³è¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î·Ð¸³¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë
¡Ö¹¤¤¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤·¤ÆÎÐ¤¬Ë¤«¤Ç¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¡¢³ØÀ¸À¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ø¶È¤Î¹ç´Ö¤È¤«¤Ï¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤Ë¤¢¤ëÃÞÇÈÂç³Ø¤ÎÆþ³Ø¼°¤Ï¸áÁ°9»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡¢²ñ¾ì¤ËÆþ¤ë¤È¼þ°Ï¤Î³ØÀ¸¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤ËÃÌ¾Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡¢À¸Ì¿´Ä¶³Ø·²À¸Êª³ØÎà¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢À¸¤Êª¤ÎÀ¸ÂÖ´Ä¶¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃÞÇÈÂç³Ø¤Ï¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ª¤è¤½55¸ÄÊ¬¤Î¹Âç¤Ê¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î³ØÀ¸¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢³ØÆâ¤Î°ÜÆ°¤Ë¤Ï¼«Å¾¼Ö¤ò»È¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
µÜÆâÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡¢ÅöÌÌ¤ÏÅìµþ¤Î½©¼ÄµÜÅ¡¤«¤é¼Ö¤ÇÄÌ¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¤Ä¤¯¤Ð»ÔÆâ¤Ë¤âÌ±´Ö¤Î½¸¹ç½»Âð¤ÎÃ±¿ÈÍÑ¤Î°ì¼¼¤ò¼Ú¤ê¡¢Âç³ØÀ¸³è¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é½»µï¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÈñÍÑ¤Ï½©¼ÄµÜ²È¤ÎÀ¸³èÈñ¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤¢¤¹¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤È¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤ËÆþ³Ø¤ÎÊó¹ð¤ò¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£