´õÂå¤Î¥â¥ÆÃË¤ÇË½¤ì¤óË·¥·¥ç¡¼¥±¥ó¤Ë¤Ï¿ô¡¹¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Î°ïÏÃ¤¬¤¢¤ë¡Ê¾ë²¼ÂºÇ·¡¿·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡Ú¾ë²¼ÂºÇ·¡¡·ÝÇ½³¦¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥È¡¼¥¯¡Û
¤¤¤·¤À¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤ò¡Ö¶ì¤·¤á¤¿ÃË¡×¡Ä¾ï¼±¿Í¤ÎÈà½÷¤¬¤Ê¤¼¥·¥ç¡¼¥±¥ó¤È¡©¤Ê¤ó¤È¤âËàëÅÉÔ»×µÄ¤À
¡¡Á°²ó¡¢¤¤¤·¤À¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸µÉ×¤Î¥·¥ç¡¼¥±¥ó¤³¤È¸Î¡¦Çë¸¶·ò°ì¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¡¦Î¥º§¤Îº¢¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÅö»þ¡¢¡ÈË½¤ì¤óË·¡É¤Î¥·¥ç¡¼¥±¥ó¤¬¡¢½÷Í¥¤ÎÆàÈþ±Ù»Ò¤Ë½±¤¤¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¸ø¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿ÏÃ¡£¸åÆüÃÌ¤È¤·¤Æ¤º¤Ã¤È¸å¤ËÆàÈþËÜ¿Í¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤Î¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥·¥ç¡¼¥±¥ó¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ä¥´¥·¥Ã¥×¤Ï¿ôÂ¿¤¤¤¬¡¢¤ä¤¿¤é¥â¥ÆÃË¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¾Á°¤òÎóµó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤âÀ¨¤¤¡£¸Å¤¤½ç¤«¤é½÷Í¥¤Î¸Î¡¦¹¾ÇÈ°É»Ò¤µ¤ó¡¢´ß·Ã»Ò¤µ¤ó¡£¥â¥Ç¥ë¤Î¾®Àô°ì½½»°¤µ¤ó¡Ê1ÈÖÌÜ¤ÎºÊ¡Ë¡£¤½¤ÎÎ¥º§¸å¤Ë¤¤¤·¤À¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¡¢ÇË¶É¤·¤ÆÇÜ¾ÞÈþÄÅ»Ò¤µ¤ó¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤ÎÁ°¶¶Äõ»Ò¤µ¤ó¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤ÏÇ¯¾å¤Î½÷À¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥Ø¥¢¥á¡¼¥¯¤ÎÅçÅÄÍ³µª¤µ¤ó¡Ê2ÈÖÌÜ¤ÎºÊ¡Ë¤ÈºÆº§¡¢ºÇ¸å¤Ï60ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¥â¥Ç¥ë¤ÎÉÚÅÄ¥ê¥«¤µ¤ó¤ÈºÆ¡¹º§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÍ¤¬ÃÎ¤ëÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¸Î¡¦Áá²µ½÷°¦¤µ¤ó¤È±Ç²è¡ÖÀ¥¹ß¤êÊª¸ì¡×¡Ê1985Ç¯¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Áá²µ½÷¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¡¢¥³¥ï¥â¥Æ»öÌ³½ê¤Î½êÂ°¡£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¿¤Á¤¬¡Ö¥·¥ç¡¼¥±¥ó¤«¤é²¿¤«¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¸À¤¨¡×¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é°ìÅÙ¼¸¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½é´é¹ç¤ï¤»¤ÎÆü¡¢¥·¥ç¡¼¥±¥ó¤ÏÁá²µ½÷¤µ¤ó¤Ë»öÌ³½êÌ¾¤ò¤¿¤º¤Í¡¢¤½¤Î¸å¤Ï°ìÀÚ¶á¤Å¤¤¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¥â¥ÆÃË¤Ï´í¸±¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£Èà¤¬¥â¥Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¤¥ï¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¡¢¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¤Î¡ÈÂçÊª´¶¡É¤À¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿½÷Í¥¤¬¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥·¥ç¡¼¥±¥ó¤ÏÀ½ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥»¥¯¥Ï¥é¡¦¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ç±Ç²è¤Î¹ßÈÄÁûÆ°¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤¢¤ëÆü¤Ï¡¢µþÅÔ¤Î»£±Æ½ê¤Ç²¿¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡¢¿©Æ²¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ä°Ø»Ò¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¡¢¾ßÌýº¹¤·¤Ê¤É¤ò»¶Íð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÆ±¤¸Æü¤ËÀÐ¸¶·³ÃÄ¤â»£±Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥í¥ª¥í¤¹¤ë¿©Æ²¤Î½÷À¤«¤é¡Ö¤¿¤Ã¤¿º£¡¢¥·¥ç¡¼¥±¥ó¤¬Ë½¤ì¤Æ¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿ÅÏÅ¯Ìé¤¬¡Ö¥·¥ç¡¼¥±¥ó¤ò¸Æ¤ó¤ÇÍè¤¤¡ª¡¡¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤¹¡×¤ÈÂçÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤¿¤È¤³¤í¡¢ÊÉ¤Î³°¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¥·¥ç¡¼¥±¥ó¤¬»£±Æ½ê¤«¤éÁö¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥Þ»£±ÆÃæ¤Î¼ã¼ê¤Îº´Æ£¹À»Ô¤Ë¡Ö¿ÆÉã¡Ê»°¹ñÏ¢ÂÀÏº¡Ë¤Ë»÷¤Æ¥Ø¥¿¥¯¥½¤À¤Ê¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ºòº£¡¢¥Æ¥ì¥Ó¼þÊÕ¤ò¤á¤°¤ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Ìµ»ë¤Î»ö·ï¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ë½¤ì¤óË·¤Î¥·¥ç¡¼¥±¥ó¤Ïº£¤Ê¤é¥¢¥¦¥È¤À¡£
¡Ê¾ë²¼ÂºÇ·¡¿·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë