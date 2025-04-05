²Æì¤Î¿©Ê¸²½¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤éÈþÌ£¤·¤¤Ì£³Ð¤ò´®Ç½¡ª¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û¡Ø²Æìµ¤Ê¬¡Ù
¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û¤Ï¡¢2025Ç¯4·î26Æü(ÅÚ)¡Á4·î29Æü(²Ð¡¦½Ë)¤Î´ü´Ö¡¢¡Ö²Æì¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø²Æìµ¤Ê¬¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û¡Ø²Æìµ¤Ê¬¡Ù
¡¦³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯4·î26Æü(ÅÚ)¡Á2025Ç¯4·î29Æü(²Ð¡¦½Ë)
11:00¡Á20:00
¡¦³«ºÅ¾ì½ê¡§¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»ûA´Û3³¬GREENING¹¾ì
¡¦Æþ¾ìÎÁ¡¡¡§ÌµÎÁ
¡¦¼çºÅ¡¡¡¡¡§¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¿ï»þ¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»ûHP¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨±«Å··è¹Ô¡¢¹ÓÅ·Ãæ»ß¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û¤Ï¡¢2025Ç¯4·î26Æü(ÅÚ)¡Á4·î29Æü(²Ð¡¦½Ë)¤Î´ü´Ö¡¢¡Ö²Æì¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø²Æìµ¤Ê¬¡Ù¤ò³«ºÅ¡£
¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û¤Ç½é³«ºÅ¤¹¤ëÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢²Æì¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥°¥ë¥á¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÀªÂ·¤¤¡ª
¥¥Ã¥Á¥ó¥ï¥´¥ó¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë°û¿©¤Ï¡¢½ë¤¤µ¨Àá¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë²ÆìÎÁÍý¤òÂ¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¡¢²Æì¥°¥ë¥á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¹¹¤Ë¡¢¤ä¤Á¤à¤ó¾Æ¤¤äÎ°µå¥¬¥é¥¹¤Ê¤É¡¢²Æì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤â¼è¤êÂ·¤¨¡¢²Æì¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï²Æì¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¤Ç¤¢¤ë¥¨¥¤¥µ¡¼¤ä¡¢Î°µåÔ¢º×¤êÂÀ¸Ý¡¢²Æì½Ð¿È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯Ãæ¡¢µÈ¾Í»û¤Ç²Æì¤Îµ¤Ê¬¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë4Æü´Ö¤Ç¤¹¡ª
¢£ÀÄ¶õ¤Î²¼¤Ç¤ª¼ò¤È¤È¤â¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ë²ÆìÎÁÍý
¶¿ÅÚÎÁÍý¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²Æì¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥Õ¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
²Æì¤Î¿©Ê¸²½¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤éÈþÌ£¤·¤¤Ì£³Ð¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥°¥ë¥áPICKUP¡Û
¥Ý¡¼¥¯¤ª¤à¤¹¤Ó
¡Ö¥Ý¡¼¥¯¤ª¤à¤¹¤Ó¡×
²Æì¤Î¿©Ê¸²½¤Ç¤¢¤ë¥Ý¡¼¥¯¤ª¤à¤¹¤Ó¡£
¤Ä¤¤¤Ä¤¤²¿¸Ä¤â¤¿¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ª¤½¤ó¤ÊÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¤ª¤à¤¹¤Ó¤òÀ§Èó¤´¾ÞÌ£²¼¤µ¤¤¡ª
¡Ö²Æì¤½¤Ð¡×
²Æì¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤Ç¤¢¤ë¡Ö²Æì¤Î¤½¤Ð¡×¡£
¤â¤Á¤â¤Á¤·¤¿ÌÍ¤ÈÆÚ¹ü¤ä¤«¤Ä¤ªÀá¤Ç¤È¤Ã¤¿Ç»¸ü¤Ê½Ð½Á¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¡£
¥Ö¥ë¡¼¥·¡¼¥ë¥¢¥¤¥¹
¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥·¡¼¥ë¥¢¥¤¥¹¡×
ÂçÄêÈÖ¤Î¥Ö¥ë¡¼¥·¡¼¥ë¥¢¥¤¥¹¡£
²Æì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤â¤´½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ë¤¤²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª
¥¢¥°¡¼ÆÚ¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È
¡Ö¥¢¥°¡¼ÆÚ¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡×
²Æì¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÆÚ¡Ö¥¢¥°¡¼ÆÚ¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡£
Æù½Á¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¤ª¼ò¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¤É¤¦¤¾¡ª
¡Ö¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ë¡×
²Æì¤Ç¤ÏÄêÈÖ¤Ê¡Ö¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ë¡×¡£
¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¹¢±Û¤·¤Ï½ë¤¤²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÖË¢À¹¡×
²Æì¸©¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¾øÎ±¼ò¤Ç¤¢¤ë¡ÖË¢À¹¡×¡£
Ç»¸ü¤ÇË§½æ¤Ê¹á¤ê¤Ï¡¢¥°¥ë¥á¤È¤ÎÁêÀ¤â´°àú¡ý
¤½¤ÎÂ¾¡¢²Æì¤ÎÆÃ»º¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö²Æì¥µ¥ï¡¼¡×¤Ê¤É¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
ÀÄ¶õ¤Î²¼¤È¤¤¤¦Ä´Ì£ÎÁ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤ª¼ò¤È¡¢¤ª¤¤¤·¤¤²ÆìÎÁÍý¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢£²Æì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤äÆÃ»ºÉÊ¤òÈÎÇä¡ª
¤ä¤Á¤à¤ó¾Æ¤¤äÎ°µå¥¬¥é¥¹¤Ê¤É²Æì¤Ë¤Ï¿ô¡¹¤ÎÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê²Æì¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤ä¤ªÅÚ»ºÉÊ¡¢²Æì¤ÎÀ¸³è¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë»¨²ß¤Ê¤É¡¢¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡ü²Æì¥Á¥ã¥ó¥×¥ë¥¥»¨²ß´î´ï
Åìµþ¤Î²¼Ä®¡È½½¾ò¡É¤Ç1970Ç¯Âå¤Î²Æì¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÅÁÅýÅª¤Ê¤ä¤Á¤à¤ó¡¦Î°µå¥¬¥é¥¹¤Ê¤É²Æì»¨²ß¤ò¤Ï¤¸¤á¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¤ä¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¸ÅÃå¤Ê¤É¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó»¨²ß¤È¤Þ¤µ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥×¥ë¥¥(¤´¤Á¤ã¤Þ¤¼)¤Ê¾¦ÉÊ¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£
¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯¤Æ²Ä°¦¤¯¤Æ¤Ê¤ó¤È¤âÅ¥¤¯¤µ¤¤¤½¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²Æì¥Á¥ã¥ó¥×¥ë¥¥»¨²ß´î´ï¡¡Î°µå¥¬¥é¥¹
²Æì¥Á¥ã¥ó¥×¥ë¥¥»¨²ß´î´ï¡¡»¨²ß
¡ü¥æ¥ó¥¿¥¯¥ä
¡Ø¤æ¤ó¤¿¤¯¡Ù¤È¤Ï²Æì¤ÎÊý¸À¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¡£
ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤È¡Ø¤æ¤ó¤¿¤¯¡Ù¤·¤Æ¼è¤êÂ·¤¨¤¿¡¢¤ª²Û»Ò¡¢¿©ÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¹©·ÝÉÊ¤äÀ¸³è»¨²ß¤Ê¤É¤Î²ÆìÆÃ»ºÉÊ¤ä¤ªÅÚ»ºÉÊ¤ò¿ôÂ¿¤¯°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥æ¥ó¥¿¥¯¥ä¡¡¥µ¡¼¥¿¡¼¥¢¥ó¥À¡¼¥®¡¼
¥æ¥ó¥¿¥¯¥ä
¤¦¤ë¤Þ»Ô¤«¤é¡¢²Æì¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤ªÅ¹¤¬2Å¹ÊÞ½ÐÅ¹¡ª
¡üÎ¶²Ú
²Æì¿©ºà¤ÎÆÚÈé¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÍÈ¤²¤¿¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¡õÅü¼Á¥¼¥í¤Î·ò¹¯¤ª¤ä¤Ä¡Ø¥¢¥ó¥À¥«¥·¡¼¡Ù¤ÎÀìÌçÅ¹¡ÖÎ¶²Ú¡×¤¬½ÐÅ¹¡£
²Æì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¡¢¸Å¤¤ÀÎ¤«¤é²Æì¸©Ì±¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤¿·ò¹¯¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¡£
¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Î¤ª¼ò¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤âºÇ¹â¡ª²Æì¤ªÅÚ»º¤Ë¤â¿Íµ¤¤Î¿·Á¯¤Ê¥¢¥ó¥À¥«¥·¡¼¤ò¹©¾ìÄ¾Á÷¤ÇÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
Î¶²Ú¡¡¥¢¥ó¥À¥«¥·¡¼
¡ü³ô¼°²ñ¼ÒÆÁ¿¹ÍÜ·Ü¾ì
²Æì¡¦¤¦¤ë¤Þ»Ô¤Î¡Ö¤¯¤¬¤Ë¤¿¤Þ¤´¡×ÆÁ¿¹ÍÜ·Ü¾ì¤¬¡¢²Æì¤ÈËÌ³¤Æ»¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÃÏ°è¤Î·Ã¤ß¤ò½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤ºî¤Ã¤¿¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÍñ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¤¿¤Þ¤´²°¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¡¢ËÜÊª¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒÆÁ¿¹ÍÜ·Ü¾ì¡¡¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó
¢£²Æìµ¤Ê¬¤¬Â¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª
²Æì¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¤Ç¤¢¤ë¥¨¥¤¥µ¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Î°µåÔ¢º×¤êÂÀ¸Ý¡¢²Æì½Ð¿È¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢²Æìµ¤Ê¬¤¬ËþµÊ¤Ç¤¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òËèÆü¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÄ¶õ¤Ë¶Á¤¤À¤¹¡¢ÎÏ¶¯¤¤ÂÀ¸Ý¤ä¥¨¥¤¥µ¡¼¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
[¥¨¥¤¥µ¡¼¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹]
4·î26Æü(ÅÚ)14:00¡Á
¡ü¡ÖÄ®ÅÄÎ°¡× ¥¨¥¤¥µ¡¼¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¤ò³èÆ°¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢ÅÁÅý¤¢¤ë²Æì¸©ÃæÉô¤Î¥¨¥¤¥µ¡¼¤ò²Æì»Ô¸Õ²°ÀÄÇ¯²ñ¤Ë»Õ»ö¤·¡¢¥¨¥¤¥µ¡¼¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢ÃÏ°è¹×¸¥¤äÀÄÇ¯°éÀ®¤Ê¤É¤Î´ðËÜÅª³µÇ°¤ä¥ë¡¼¥ë¤òÀÄÇ¯²ñ¤è¤ê·Ñ¾µ¤·³èÆ°¡£
¥¨¥¤¥µ¡¼Ââ¤ÎÅý°ì´¶¤äÃËÀ¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÂÀ¸Ý¤Î²»¤Ë²Ã¤¨¡¢°ìÀÆ¤Ë¡Ö¤Ò¤Í¤ë¡¢²óÅ¾¤¹¤ë¡¢ÂÀ¸Ý¤ò²ó¤¹¡¢Èô¤ÓÄ·¤Í¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÌöÆ°´¶¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤Ê½÷À¤ÎÍ¥²í¤Ç¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÍÙ¤ê¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
Ä®ÅÄÎ°
4·î27Æü(Æü)14:00¡Á
¡ü¡ÖÅìµþÃæÌî¶è¿·É÷¥¨¥¤¥µ¡¼¡× ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¤òµòÅÀ¤Ë²Æì¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¡Ö¥¨¥¤¥µ¡¼¡×¤Î±éÉñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼ã¤µ¡¦¸µµ¤¡¦Àª¤¤¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢Âç³ØÀ¸Ãæ¿´¤È¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÃÏ°è¹×¸¥¤Î¤¿¤á³èÆ°Ãæ¡ª
²Æì½Ð¿È¼Ô¤¬¿á¤«¤»¤ë¡ÈÉ÷¡É¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÃæÌî¶è¿·É÷¥¨¥¤¥µ¡¼
4·î28Æü(·î)19:30¡Á
¡ü¡ÖÎ°µåÔ¢º×¤êÂÀ¸Ý Åìµþ»ÙÉô¡×¡¡¥¨¥¤¥µ¡¼¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¡ÖÎ°µåÔ¢º×¤êÂÀ¸Ý¡×¤Ï¡¢²Æì¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¥¨¥¤¥µ¡¼¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¡¢ÆÈ¼«¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ð¥Á¤µ¤Ð¤¤¬ÆÃÄ§¤ÎÁÏºîÂÀ¸Ý½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£
1982Ç¯¤Ë²Æì»Ô¤ÎË¢À¥¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¡¢¸½ºß¡¢¤½¤ÎÎØ¤Ï²Æì¤òÄ¶¤¨¤ÆÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Ë¤Þ¤Ç³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¤Ë¡ÖÌ¥¤»¤ë¡×¤¿¤á¤ÎÍÙ¤ê¤ò½Å»ë¤¹¤ë¡¢ÁÏºî¥¨¥¤¥µ¡¼ÃÄÂÎ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Î°µåÔ¢º×¤êÂÀ¸Ý Åìµþ»ÙÉô
4·î29Æü(²Ð)14:00¡Á
¡ü¡Ö²£ÅÄÀ¾Â¿Ëà¥¨¥¤¥µ¡¼ÂÀ¸Ý¡×¡¡¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
1996Ç¯¤Ë²£ÅÄÊÆ·³´ðÃÏÆâ¤Î²Æì½Ð¿È¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿ÃÄÂÎ¤Ç¡¢ÅìµþÅÔÊ¡À¸»Ô¤òÃÏ¸µ¤È¤·¤¿Â¿ËàÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·¡¢³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥¤¥µ¡¼ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£
¥¨¥¤¥µ¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼ÂçÊç½¸Ãæ¡ª
¤³¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÏ·¼ãÃË½÷Éý¹¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
²£ÅÄÀ¾Â¿Ëà¥¨¥¤¥µ¡¼ÂÀ¸Ý
[²Æì¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯]
4·î28Æü(·î)14:00¡Á
¡ü¡Ö¥Ò¥Ç¥·¥·¡×
¥Ò¥Ç(ËÙÆâ¥Ò¥Ç½Ó)¤È¥·¥·(ÃæÎ¤¿¿»Ò)¤Î±´»°ÀþÃË½÷¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£
²ÆìÌ±ÍØ¤¿¤Ã¤×¤êÃË½÷¥³¥ó¥Ó±´¤òÃæ¿´¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¥Ò¥Ç¥·¥·
4·î29Æü(²Ð¡¦½Ë) (1)12:00¡Á (2)16:00¡Á
¡ü¡ÖÌîºêËüÍÕ¡×
²Æì¸©½Ð¿È¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡£
¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é²Î¤ò±´¤¦¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¾®³ØÀ¸¤«¤é¼«¤éºî»ìºî¶Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÉñÂæ¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤ÏÅÔÆâ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤É¤Ç³èÆ°Ãæ¡£
¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï»°Àþ¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î²Î¾§¤â¡£
¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤²ÆìÆÈÆÃ¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê²ÎÀ¼¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÌîºêËüÍÕ
¢£¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û»ÜÀß³µÍ×
¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û¤Ï¡¢¡ØGREENING¤·¤è¤¦¡£
¡Ù(GREENING¡áÀ¸Ì¿ÎÏ¤È¿·Á¯¤µ¤ò²óÉü¤µ¤»¤Æ¡¢¼«Á³¤Ê¾õÂÖ¤Î¼«Ê¬¤Ë¤â¤É¤¹¤³¤È)¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¤³¤ÎµÈ¾Í»û¤È¤¤¤¦³¹¤«¤é¡¢Ë¤«¤ÊÊë¤é¤·Êý¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(1) »ÜÀßÌ¾¾Î¡¡¡¡¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û¡¡coppice KICHIJOJI
(2) ½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¢©180-0004 ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»ÔµÈ¾Í»ûËÜÄ®1ÃúÌÜ11ÈÖ5¹æ
(3) ¸òÄÌ¡¡¡¡¡¡¡¡JRÃæ±ûÀþ¡¦ÁíÉðÀþ¡ÖµÈ¾Í»û±Ø¡×ËÌ¸ý¤è¤êÅÌÊâ2Ê¬
µþ²¦°æ¤ÎÆ¬Àþ¡ÖµÈ¾Í»û±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ2Ê¬
(4) ·úÃÛ³µÍ×¡¡¡¡±ä¾²ÌÌÀÑ¡¡Ìó46,000m2¡¿
·úÊªµ¬ÌÏ¡¡AÅï¡¡ÃÏ²¼1³¬¡¦ÃÏ¾å7³¬¡¢BÅï¡¡ÃÏ²¼1³¬¡¦ÃÏ¾å9³¬
(5) Ãó¼Ö¾ì¡¡¡¡¡¡100Âæ
¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û¥¢¥¯¥»¥¹MAP
¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û³°´Ñ
A´Û3³¬²°³°¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÖGREENING¹¾ì
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ²Æì¤Î¿©Ê¸²½¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤éÈþÌ£¤·¤¤Ì£³Ð¤ò´®Ç½¡ª¥³¥Ô¥¹µÈ¾Í»û¡Ø²Æìµ¤Ê¬¡Ù appeared first on Dtimes.