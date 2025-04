´Å¤µ¤È¤Û¤í¶ì¤µ¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡ª¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥Ð¡¼¥¬¡¼¥«¥é¥á¥ë¥×¥ê¥óÌ£¡×

ブルボンは、「エブリバーガー」シリーズに、甘さとほろ苦さが味わえる「エブリバーガーカラメルプリン味」を2025年4月1日(火)より期間限定で販売中です。

ブルボン「エブリバーガーカラメルプリン味」

内容量 :61g

発売日 :2025年4月1日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :12カ月

ブルボンは、「エブリバーガー」シリーズに、甘さとほろ苦さが味わえる「エブリバーガーカラメルプリン味」を2025年4月1日(火)より期間限定で販売中。

「エブリバーガーカラメルプリン味」は、小さなハンバーガー型のかわいい見た目のお菓子です。

ほろ苦いカラメル風味のビスケットでまろやかな甘さのプリン風味クリームをサンドしています。

口に入れるとレトロな喫茶店で食べるプリンのような味わいをサクサクとした食感とともに楽しめます。

【エブリバーガーについて】

ハンバーガーのパン(バンズ)のように焼きあげたビスケットで、パティに見立てたチョコレートクリームをサンドしたチョコスナックです。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 甘さとほろ苦さが味わえる!ブルボン「エブリバーガーカラメルプリン味」 appeared first on Dtimes.