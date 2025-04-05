²ñ¼Ò¤ÎÆþ´Û¥²¡¼¥È¤Ç¡Ö²¿¤â¤»¤ºËÀÎ©¤Á¡×¤¹¤ë¿·Æþ¼Ò°÷¡£Æþ¼Ò4Æü¤ÇÂà¼Ò¤·¤¿¡È¤Þ¤µ¤«¤ÎÍýÍ³¡É¤È¤Ï¡½¡½¿Íµ¤µ»ö¥Ù¥¹¥È
¿·Æþ¼Ò°÷¤¬º£Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¤¹¤°¼¤á¤¿¿·Æþ¼Ò°÷¡×¤Îµ»ö¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Àµ»ö¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª¡Ê½é¸ø³«2024Ç¯9·î25Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡ºòº£¡¢Æþ¼Ò¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÂà¿¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿·Æþ¼Ò°÷¤ÎÏÃÂê¤ÏËçµó¤Ë²Ë¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡º£²ó¤ÏÆþ¼Ò3ÆüÌÜ¤Ç²ñ¼Ò¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¿·Æþ¼Ò°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Å´¹Ý¥á¡¼¥«¡¼¶ÐÌ³¤Î¥«¥Ê¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦42ºÐ¡Ë¤ËÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
¢¡¹²¤Æ¤â¤»¤º¡Ö¼Ò°÷¾Ú¤òËº¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡4·î¡¢¥«¥Ê¤µ¤ó¤¬Æ¯¤¯²ñ¼Ò¤Î±Ä¶ÈÉô¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¿·Æþ¼Ò°÷¡¦A·¯¡£Æþ¼Ò¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÄ«¡¢¥«¥Ê¤µ¤ó¤ÏÉáÃÊÄÌ¤ê²ñ¼Ò¤ÎÆþ´Û¥²¡¼¥È¤òÄÌ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£
¡Ö°ì¿Í¤Î¼ã¤¤ÃËÀ¤¬¥²¡¼¥ÈÁ°¤ÇÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¹²¤Æ¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¯ËÀÎ©¤Á¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤³¤Ç¿·Æþ¼Ò°÷A·¯¤À¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¡Ø¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡Ù¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ø¼Ò°÷¾Ú¤òËº¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¡£
¡¡¤¤¤¤Ê¤ê¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¯¤Ê¤ó¤ÆÀè¹Ô¤¤¬ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤è¡£¤À¤Ã¤Æ¡È¼Ò°÷¾Ú¤ÏÉ¬¤º»ý»²¤¹¤ë¤³¤È¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿Í»öÉô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¸ý¤ò»À¤Ã¤Ñ¤¯²¿²ó¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¡¢Æþ¼ÒÆü¤Ë¼Ò°÷¾Ú¤òËº¤ì¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Æº£¤Þ¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡×
¡¡²¿¤â¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤A·¯¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥«¥Ê¤µ¤ó¤¬¿Í»öÉô¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¡¢Ìµ»ö¤Ë¥²¡¼¥È¤òÄÌ²á¡£½éÆü¤Ï¤½¤Î¸å¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤¯A·¯¤Ïµ¢Âð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¢¡²¿ÅÙ¤â¥È¥¤¥ì¤Ë¤³¤â¤ê¡Ä¥µ¥Ü¤êµ¿ÏÇ
¡¡¤·¤«¤·Æþ¼Ò2ÆüÌÜ¡£¸áÁ°Ãæ¤ÎA·¯¤Ï¤ä¤ëµ¤¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÎÂÎÄ´¤Ï°¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸á¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÞÊÑ¡£
¡Ö¸áÁ°Ãæ¤Ï¿·¿Í¸¦½¤¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃëµÙ¤ß¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¸á¸å¤Î¶ÈÌ³¤À¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¡¢Èà¤Ï¡ØÈè¤ì¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤âÃëµÙ¤ßÃæ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ê¤è¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤«¤é10Ê¬·Ð¤Ã¤Æ¤âÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤±¤Ã¤¤ç¤¯30Ê¬·Ð¤Á¡¢ÃËÀ¼Ò°÷¤¬¥È¥¤¥ì¤Þ¤ÇÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤è¤¦¤ä¤¯A·¯¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡30Ê¬¤â¥È¥¤¥ì¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÂÎÄ´¤¬°¤¤¤Î¤«¤È¿´ÇÛ¤·¤¿¤¬¡¢¥«¥Ê¤µ¤ó¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿ºÝ¤ÎA·¯¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¥¤¥é¤Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖA·¯¤Ë»Å»ö¤ò¶µ¤¨¤ëÀèÇÚ¼Ò°÷¤ò¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¡Ø¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Î°ì¸À¤â¡Ø¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Î°ì¸À¤â¤Ê¤¯¡¢ÌµÉ½¾ð¤Ç¤µ¡¼¤Ã¤ÈÌá¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¸á¸å¤Î¶ÈÌ³Ãæ¤â²¿ÅÙ¤«¥È¥¤¥ì¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë30Ê¬µ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤¦¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ10¡Á20Ê¬µ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò3¡¢4²ó·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ê¤é¤Ð¿É¤¯¤ÆÂçÊÑ¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢ÀµÄ¾¸À¤¦¤ÈÈà¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤¤ÂÖÅÙ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥µ¥Ü¥Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¢¡3ÆüÌÜ¤Ï½Ð¼Ò¤»¤º¡¢¤È¤¦¤È¤¦ÌµÃÇ·ç¶Ð
¡¡·Þ¤¨¤¿3ÆüÌÜ¡£ºòÆü¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤«¤é²÷Éü¤·¤Æ¡¢º£Æü¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö3ÆüÌÜ¡¢A·¯¤Ï¿¦¾ì¤ËÍè¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£µÙ¤à¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤âÍè¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾å»Ê¤¬ÅÅÏÃ¤È¥á¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÅÏÃ¤Ï·Ò¤¬¤é¤º¡¢¥á¡¼¥ë¤ÎÊÖ¿®¤â¤Ê¤·¡£ÌµÃÇ·ç¶Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¸ý¤Ë¤Ï½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢A·¯¤ÏÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ÎÆü¤Îµ¢Âð¸å¡¢¥«¥Ê¤µ¤ó¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢Âà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¡£
¡ÖÂà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤«µ¤¤Ë¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤Î¤«¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½¢³è¤Ç¶ìÏ«¤·¤Æ¤»¤Ã¤«¤¯Æþ¤Ã¤¿²ñ¼Ò¤ò¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¿ôËü±ß¤âÊ§¤Ã¤Æ¼¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤¬¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ä¡Ä¤°¤é¤¤¤Î´¶ÁÛ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ºòº£¡¢Æþ¼Ò¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÂà¿¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿·Æþ¼Ò°÷¤ÎÏÃÂê¤ÏËçµó¤Ë²Ë¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡º£²ó¤ÏÆþ¼Ò3ÆüÌÜ¤Ç²ñ¼Ò¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¿·Æþ¼Ò°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Å´¹Ý¥á¡¼¥«¡¼¶ÐÌ³¤Î¥«¥Ê¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦42ºÐ¡Ë¤ËÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
¢¡¹²¤Æ¤â¤»¤º¡Ö¼Ò°÷¾Ú¤òËº¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö°ì¿Í¤Î¼ã¤¤ÃËÀ¤¬¥²¡¼¥ÈÁ°¤ÇÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¹²¤Æ¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¯ËÀÎ©¤Á¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤³¤Ç¿·Æþ¼Ò°÷A·¯¤À¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¡Ø¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡Ù¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ø¼Ò°÷¾Ú¤òËº¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¡£
¡¡¤¤¤¤Ê¤ê¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¯¤Ê¤ó¤ÆÀè¹Ô¤¤¬ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤è¡£¤À¤Ã¤Æ¡È¼Ò°÷¾Ú¤ÏÉ¬¤º»ý»²¤¹¤ë¤³¤È¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿Í»öÉô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¸ý¤ò»À¤Ã¤Ñ¤¯²¿²ó¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¡¢Æþ¼ÒÆü¤Ë¼Ò°÷¾Ú¤òËº¤ì¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Æº£¤Þ¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡×
¡¡²¿¤â¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤A·¯¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥«¥Ê¤µ¤ó¤¬¿Í»öÉô¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¡¢Ìµ»ö¤Ë¥²¡¼¥È¤òÄÌ²á¡£½éÆü¤Ï¤½¤Î¸å¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤¯A·¯¤Ïµ¢Âð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¢¡²¿ÅÙ¤â¥È¥¤¥ì¤Ë¤³¤â¤ê¡Ä¥µ¥Ü¤êµ¿ÏÇ
¡¡¤·¤«¤·Æþ¼Ò2ÆüÌÜ¡£¸áÁ°Ãæ¤ÎA·¯¤Ï¤ä¤ëµ¤¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÎÂÎÄ´¤Ï°¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸á¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÞÊÑ¡£
¡Ö¸áÁ°Ãæ¤Ï¿·¿Í¸¦½¤¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃëµÙ¤ß¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¸á¸å¤Î¶ÈÌ³¤À¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¡¢Èà¤Ï¡ØÈè¤ì¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤âÃëµÙ¤ßÃæ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ê¤è¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤«¤é10Ê¬·Ð¤Ã¤Æ¤âÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤±¤Ã¤¤ç¤¯30Ê¬·Ð¤Á¡¢ÃËÀ¼Ò°÷¤¬¥È¥¤¥ì¤Þ¤ÇÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤è¤¦¤ä¤¯A·¯¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡30Ê¬¤â¥È¥¤¥ì¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÂÎÄ´¤¬°¤¤¤Î¤«¤È¿´ÇÛ¤·¤¿¤¬¡¢¥«¥Ê¤µ¤ó¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿ºÝ¤ÎA·¯¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¥¤¥é¤Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖA·¯¤Ë»Å»ö¤ò¶µ¤¨¤ëÀèÇÚ¼Ò°÷¤ò¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¡Ø¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Î°ì¸À¤â¡Ø¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Î°ì¸À¤â¤Ê¤¯¡¢ÌµÉ½¾ð¤Ç¤µ¡¼¤Ã¤ÈÌá¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¸á¸å¤Î¶ÈÌ³Ãæ¤â²¿ÅÙ¤«¥È¥¤¥ì¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë30Ê¬µ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤¦¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ10¡Á20Ê¬µ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò3¡¢4²ó·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ê¤é¤Ð¿É¤¯¤ÆÂçÊÑ¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢ÀµÄ¾¸À¤¦¤ÈÈà¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤¤ÂÖÅÙ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥µ¥Ü¥Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¢¡3ÆüÌÜ¤Ï½Ð¼Ò¤»¤º¡¢¤È¤¦¤È¤¦ÌµÃÇ·ç¶Ð
¡¡·Þ¤¨¤¿3ÆüÌÜ¡£ºòÆü¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤«¤é²÷Éü¤·¤Æ¡¢º£Æü¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö3ÆüÌÜ¡¢A·¯¤Ï¿¦¾ì¤ËÍè¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£µÙ¤à¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤âÍè¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾å»Ê¤¬ÅÅÏÃ¤È¥á¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÅÏÃ¤Ï·Ò¤¬¤é¤º¡¢¥á¡¼¥ë¤ÎÊÖ¿®¤â¤Ê¤·¡£ÌµÃÇ·ç¶Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¸ý¤Ë¤Ï½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢A·¯¤ÏÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ÎÆü¤Îµ¢Âð¸å¡¢¥«¥Ê¤µ¤ó¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢Âà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¡£
¡ÖÂà¿¦Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤«µ¤¤Ë¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤Î¤«¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½¢³è¤Ç¶ìÏ«¤·¤Æ¤»¤Ã¤«¤¯Æþ¤Ã¤¿²ñ¼Ò¤ò¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¿ôËü±ß¤âÊ§¤Ã¤Æ¼¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤¬¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ä¡Ä¤°¤é¤¤¤Î´¶ÁÛ¤Ç¤·¤¿¡×