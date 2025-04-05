¥Ç¥Ö¥é¥¤¥Í¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£ÂàÃÄÉ½ÌÀ¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¥À¥¤¥¯¤¬Á÷¤Ã¤¿³¨Ê¸»ú¤Ï
¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½MF¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Ç¥Ö¥é¥¤¥Í¤Ï¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤ÈSNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î³¹¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ï¡ÄËÍ¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¹¤ë¤Û¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤ÈËÍ¤¿¤Á¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¹¥¤à¤È¹¥¤Þ¤¶¤ë¤È¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë»þ¤¬Íè¤¿¡£3¿Í¤Î»Ò¶¡¤ÈºÊ¡¢¤½¤·¤ÆËÍ¤Ï¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Ï±Ê±ó¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ë¹ï¤Þ¤ì¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âËÍ¤¿¤Á¤Î¥Û¡¼¥à¤À¡£
¤³¤Î³¹¡¢¥¯¥é¥Ö¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢Í§¿Í¡¢²ÈÂ²¤Ë¡¢¤³¤Î10Ç¯´Ö¤ÎÎ¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤ÊÊª¸ì¤Ë¤â½ª¤ï¤ê¤Ï¤¯¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ºÇ¹â¤Î¾Ï¤À¤Ã¤¿¡×
33ºÐ¤Î¥Ç¥Ö¥é¥¤¥Í¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë¥·¥Æ¥£¤Ø²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç413»î¹ç¤Ç106¥´¡¼¥ë174¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎMF¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÈá´ê¤À¤Ã¤¿UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ä¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿¡£
¶áÇ¯¡¢¥·¥Æ¥£¤È¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¿¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤¢¤ëDF¥Õ¥£¥ë¥Ò¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¥À¥¤¥¯¤Ï¡¢¥Ç¥Ö¥é¥¤¥Í¤ÎÂàÃÄÅê¹Æ¤ËËüºÐ¤Î³¨Ê¸»ú¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸ùÀÓ¤ò»¾¤¨¤ë°ÕÌ£¤Î¤Ï¤º¡£
ºÇ¤â¡Ö¥¢¥ó¥Á¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿¡×¥¹¥¿¡¼5Áª
±óÆ£¹Ò¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥ó¥À¥¤¥¯¤â¥Ç¥Ö¥é¥¤¥Í¤â»Ò¶¡¤Î³Ø¹»¤¬Æ±¤¸¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤«¡£