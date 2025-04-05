ºù¤¬¸«º¢¤Î´ØÅì¡¡½µËö¤Î¤ª²Ö¸«¤Ï5Æü(ÅÚ)¤¬¥Ù¥¹¥È¡¡6Æü(Æü)¤ÏµÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤äÍë±«¤â
´ØÅìÆîÉô¤ä¹ÃÉÜ¤Ç¤Ïºù¤¬Ëþ³«¤È¤Ê¤ê¡¢º£½µËö¤Ïº£Æü5Æü(ÅÚ)¤¬Àä¹¥¤Î¤ª²Ö¸«ÆüÏÂ¡£ÌÀÆü6Æü(Æü)¤ÏµÞ¤Ë±«µÓ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢Íë±«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£¶õÌÏÍÍ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤´Ãí°Õ¤ò¡£
5Æü(ÅÚ)¡¡¤ª²Ö¸«ÆüÏÂ¡¡Ãë´Ö¤ÏÃÈ¤«¤¤
º£Æü5Æü(ÅÚ)¤Î´ØÅì¹Ã¿®¤Ï¡¢¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢¸áÁ°¤òÃæ¿´¤ËÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüÃæ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢Å·µ¤¤ÎÊø¤ì¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ìë¤ÏÀéÍÕ¸©¤Ê¤É±è´ßÉô¤Î°ìÉô¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï17¡îÁ°¸å¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤Î»þ´ü¤é¤·¤¤ÍÛµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ä¹Ìî¤Ç¤ÏÁ°Æü¤è¤ê7¡î¤â¹â¤¯¡¢Æüº¹¤·¤Î¤â¤È¤Ç¤Ï²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
6Æü(Æü)µÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤äÍë±«¤ËÃí°Õ
ÌÀÆü6Æü(Æü)¤Ï¾å¶õ¤Ë´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë±«±À¤¬È¯Ã£¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤Î¤Ï¸á¸å¤Ç¤¹¤¬¡¢Áá¤¤½ê¤Ç¤ÏÆüÉÕ¤±¤¬ÂØ¤ï¤ëº¢¤Ë¤Ï±«±À¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Íë¤òÈ¼¤Ã¤ÆµÞ¤Ë¥¶¥Ã¤È¶¯¤¯¹ß¤ë½ê¤â¤¢¤ê¡¢ÍîÍë¤äÆÍÉ÷¡¢¤Ò¤ç¤¦¤Ë¤â¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï16¡î¤«¤é18¡î¤¯¤é¤¤¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃÈ¤«¤ÊÆî¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢Æüº¹¤·¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ä«ÈÕ¤Ï¥Ò¥ó¥ä¥ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ïµ¤²¹¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤¬¥Ô¡¼¥¯¡¡±«¤Ç¤âÂÐºö¤ò
º£Æü5Æü(ÅÚ)¤Î²ÖÊ´Èô»¶ÎÌ¤Ï´ØÅì¤ä»³Íü¤Ç¡Ö¶Ë¤á¤ÆÂ¿¤¤¡×¡¢Ä¹Ìî¤Ç¡ÖÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡×Í½ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü6Æü(ÅÚ)¤Ï±«¤Ç²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤ä¤äÂ¿¤¤¡×½ê¤¬¤Û¤É¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤¬¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª²Ö¸«¤ä³°¤Ç¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ä¥á¥¬¥Í¤Ê¤É¤ÇËüÁ´¤ÎÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£