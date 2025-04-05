CL¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³Àï¸å¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥ê¥å¥Ç¥£¥¬¡¼&¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤ËÈ³¶â¡¢1»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤Ï1Ç¯¤Î¼¹¹ÔÍ±Í½¤¬ÉÕ¤¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï½Ð¾ì¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤·
²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ(UEFA)¤Ï4Æü¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î¥É¥¤¥ÄÂåÉ½DF¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥ê¥å¥Ç¥£¥¬¡¼¤È¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ³¶â¤È1»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò²Ê¤·¤¿¡£½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï1Ç¯´Ö¤Î¼¹¹ÔÍ±Í½¤¬ÉÕ¤¯¡£
Î¾Áª¼ê¤Ï3·î12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢PKÀï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À»àÆ®¤ÎËö¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¥é¥¦¥ó¥É16¡¦2nd¥ì¥°¤Î¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼Àï½ªÎ»Ä¾¸å¤Ë´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿ºÝ¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤«¤é¹ðÈ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
PKÀï¤ÇºÇ½ª¥¥Ã¥«¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥å¥Ç¥£¥¬¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹¢¤òÁß¤ÃÀÚ¤ë¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¤·¡¢¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤ÏÆ±¤¸¤¯¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¸Ô´Ö¤Ë¿¨¤ì¤ë¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
UEFA¤Ï¥ê¥å¥Ç¥£¥¬¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ4Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó640Ëü±ß)¡¢¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤ËÂÐ¤·¤Æ3Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó480Ëü±ß)¤ÎÈ³¶â¤ò²Ê¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¤¯Ä´ººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿MF¥À¥Ë¡¦¥»¥Ð¡¼¥¸¥ç¥¹¤Ï2Ëü¥æ¡¼¥í¤ÎÈ³¶â¡¢FW¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÒë¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Â¨»þ½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤òÌÈ¤ì¤¿¥ê¥å¥Ç¥£¥¬¡¼¤È¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤Ï8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëCL½à¡¹·è¾¡1st¥ì¥°¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤Ë½Ð¾ì²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
Î¾Áª¼ê¤Ï3·î12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢PKÀï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À»àÆ®¤ÎËö¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¥é¥¦¥ó¥É16¡¦2nd¥ì¥°¤Î¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼Àï½ªÎ»Ä¾¸å¤Ë´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿ºÝ¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤«¤é¹ðÈ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
UEFA¤Ï¥ê¥å¥Ç¥£¥¬¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ4Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó640Ëü±ß)¡¢¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤ËÂÐ¤·¤Æ3Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó480Ëü±ß)¤ÎÈ³¶â¤ò²Ê¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¤¯Ä´ººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿MF¥À¥Ë¡¦¥»¥Ð¡¼¥¸¥ç¥¹¤Ï2Ëü¥æ¡¼¥í¤ÎÈ³¶â¡¢FW¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÒë¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Â¨»þ½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤òÌÈ¤ì¤¿¥ê¥å¥Ç¥£¥¬¡¼¤È¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤Ï8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëCL½à¡¹·è¾¡1st¥ì¥°¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤Ë½Ð¾ì²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é