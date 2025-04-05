µÙ¶ÈÀë¸À¤·¤¿51ºÐ¤Î¥ì¥¹¥éー¡¡¶å½£¥×¥í¥ì¥¹¤Ç³Ð¸ç¤ÎºÆµ¯¡¡Éüµ¢Àï¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿
Ê¡²¬¤òµòÅÀ¤Ë¡Ö¶å½£¤Ð¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¥Ð¥¤¡ª¡×¤Î¹ç¸ÀÍÕ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡Ö¶å½£¥×¥í¥ì¥¹¡×¤Ï2025Ç¯¡¢ÀßÎ©¤«¤é17Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£2·î¤Ë¤Ï¡¢¿·³ã¸©½Ð¿È¤Î¥ì¥¹¥éー¤ÎÆþÃÄ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ÎÆþÃÄ¤Ë¤Ï¤¢¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹
¡ÖÀÖ¥³ー¥Êー¤è¤ê¡¢¿·ÆþÃÄÁª¼ê¡¢¡ÈX¡É¤ÎÆþ¾ì¤Ç¤¹¡£¡×
¶å½£¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ëNPOË¡¿Í¡Ö¶å½£¥×¥í¥ì¥¹¡×¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢¿·ÆþÃÄÁª¼ê¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö±Û¸å¤Î±ÑÍº¡¢¥·¥Þ½ÅÌî¡ª¡×
¿·³ã¸©½Ð¿È¤Î¥·¥Þ½ÅÌîÁª¼ê¤Ï51ºÐ¡£26Ç¯Á°¡¢1999Ç¯¤Ë¥ê¥ó¥°¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¥·¥Þ½ÅÌîÁª¼ê¡Ê51¡Ë
¡Ö¤Þ¤À¡È¥·¥Þ½ÅÌî¡É¤È¤¤¤¦¥×¥í¥ì¥¹¥éー¤ò¶å½£¤Î³§¤µ¤ó¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤³¤¦¤¤¤¦¥ì¥¹¥éー¤¬¶å½£¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥Ôー¥ë¤Ç¤¤ë¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¡¢Ç§ÃÎ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¤¬¥¹¥¿ー¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
2025Ç¯2·î¡¢¿·³ã¤«¤éÊ¡²¬¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¥·¥Þ½ÅÌîÁª¼ê¡£³Ð¸ç¤Î°Ü½»¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¥·¥Þ½ÅÌîÁª¼ê
¡Ö¤³¤³¤«¤é¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡£¤½¤ÎÂè°ìÊâ¡¢¥¹¥¿ー¥È¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¤â¤¦´üÂÔ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡×
¥á¥¥·¥³¤Ç¥ê¥ó¥°¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¥·¥Þ½ÅÌîÁª¼ê¡£¡Ö¿·³ã¥×¥í¥ì¥¹¡×¤ò´úÍÈ¤²¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥±¥¬¤Ëµã¤«¤µ¤ì2Ç¯Á°¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤«¤é¤ÎµÙ¶È¤òÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥·¥Þ½ÅÌîÁª¼ê
¡Ö½¸µÒÌÌ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ª¶â¤ÎÌÌ¤Î¸·¤·¤µ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥×¥í¥ì¥¹¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤³¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤¿»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£¡×
µÙ¶ÈÀë¸À¤·¤¿¥·¥Þ½ÅÌîÁª¼ê¤òºÆ¤Ó¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢Éüµ¢Àï¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¶å½£¥×¥í¥ì¥¹¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¶å½£¥×¥í¥ì¥¹¡¦ÃÞÁ°¤ê¤ç¤¦ÂÀ Íý»öÄ¹
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç½ª¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¤Î¤¬°ìÈÖ¡£¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÁ°¤ò¸«Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤¢¤Î¿Í¤Î»Ñ¤Ï¡¢¶å½£¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¡Ê¥·¥Þ½ÅÌîÆþÃÄ¤Ï¡Ë²¿¤è¤ê¤Î¼ý³Ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£ ¥·¥Þ½ÅÌîÁª¼ê
¡Ö¶å½£¤ÎÊý¤¿¤Á¤è¤ê¤â¶å½£¤ò°¦¤¹¤ë¥×¥í¥ì¥¹¥éー¡£ËÍ¤¬¡Ê½Ð¿ÈÃÏ¡Ë¿·³ã¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¶å½£¤ÎÎÉ¤µ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ëÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Éüµ¢Àï¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆ®»Ö¤Ï²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥·¥Þ½ÅÌîÁª¼ê
¡Ö¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬²¿¤«¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤í¤¦¤È¤¹¤ëÊý¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¡¢¸µµ¤¤äÍ¦µ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È¡£¡×
¥×¥í¥ì¥¹¥éー¤È¤·¤ÆÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¡£¥·¥Þ½ÅÌî 51ºÐ¡¢¸Î¶¿¡¦¿·³ã¤òÎ¥¤ì¡¢ºÆ¤Ó¤³¤Î¶å½£¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¸µµ¤¤ÈÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨FBSÊ¡²¬ÊüÁ÷¤á¤ó¤¿¤¤¥ï¥¤¥É2025Ç¯3·î25Æü¸á¸å5»þ¤¹¤®ÊüÁ÷