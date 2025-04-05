¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡ÙS.H.Figuarts¤Ë¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ó¥¿¡¼¥¬¥ô ¥¹¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥ß¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤¬ÅÐ¾ì
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤è¤ê¡ÖS.H.Figuarts ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ó¥¿¡¼¥¬¥ô ¥¹¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥ß¥Õ¥©¡¼¥à¡×(8,800±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯12·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2025Ç¯12·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖS.H.Figuarts ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ó¥¿¡¼¥¬¥ô ¥¹¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥ß¥Õ¥©¡¼¥à¡×(8,800±ß)
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤è¤ê¡¢¡Ö¥À¡¼¥¯¥·¥ç¥¦¥Þ¡×¤¬ÊÑ¿È¤¹¤ë¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ó¥¿¡¼¥¬¥ô ¥¹¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥ß¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤¬S.H.Figuarts¤ËÅÐ¾ì¡£
³ÆÉô¤¬±Ô³Ñ¤ËÀí¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÎ©ÂÎ²½¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ü¥Ç¥£·Á¾õ¤ä¡¢É½ÌÌ¤ÎÌÏÍÍ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë²Õ½ê¤Ø¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤äÆ¬Éô¤Ø¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢·àÃæ¤Î°õ¾Ý¤òÄÉµá¡£¥Ü¥Ç¥£Á´ÂÎ¤Î¥À¡¼¥¯¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤â¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë±è¤Ã¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
¡Ö¤ªÊ¢¤Î¸ý¡¦¥Ó¥¿¡¼¥¬¥ô¡×¤Ë¤Ï¾å³Ü¤Î³«ÊÄ¤ª¤è¤Ó¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬²óÅ¾¤¹¤ë¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÅëºÜ¡£ÆâÉô¤Ë¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥ß¥´¥Á¥¾¥¦¡×¤Ï¥Ù¥ë¥È¤«¤é¤ÎÃåÃ¦¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢º¸¹ø¤ËÁõÈ÷¤·¤¿¡Ö¥Ö¥ë¥¥ã¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥´¥Á¥¾¥¦¡×¤Ï¥Û¥ë¥À¡¼¤«¤é¤Î¼è¤ê³°¤·¤¬¤Ç¤¡¢ÉÕÂ°¤Î¼ê¼ó¥Ñ¡¼¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ì¤Ð¼ê¤Ë»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ó¥¿¡¼¥¬¥ô¡×¤¬¼«¤éÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿ÀìÍÑÉð´ï¡Ö¥Ó¥¿¡¼¥¬¥ô¥¬¥Ö¥ì¥¤¥É¡×¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢·ã¤·¤¤¹¶·âÀ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿ÏÉô¤Î·Á¾õ¤âºÆ¸½¡£¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤òÊø¤µ¤Ê¤¤´ØÀá¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ý¡¼¥º¤¬¼«Á³¤Ë·è¤Þ¤ë¡£·àÃæ¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê¶§¡¹¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¼«Í³¼«ºß¡£¸ª´ØÀá¤Î°ú¤½Ð¤·²ÄÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥Ó¥¿¡¼¥¬¥ô¥¬¥Ö¥ì¥¤¥É¡×¤òÎ¾¼ê¤Ç»ý¤Ã¤¿¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
ÊÌÇä¤ê¤ÎS.H.Figuarts ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÊÂ¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦´Ñ¤¬Âç¤¤¯¹¤¬¤ë¡£
(C)2024 ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK EM¡¦Åì±Ç
2025Ç¯12·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖS.H.Figuarts ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ó¥¿¡¼¥¬¥ô ¥¹¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥ß¥Õ¥©¡¼¥à¡×(8,800±ß)
³ÆÉô¤¬±Ô³Ñ¤ËÀí¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÎ©ÂÎ²½¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ü¥Ç¥£·Á¾õ¤ä¡¢É½ÌÌ¤ÎÌÏÍÍ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë²Õ½ê¤Ø¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤äÆ¬Éô¤Ø¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢·àÃæ¤Î°õ¾Ý¤òÄÉµá¡£¥Ü¥Ç¥£Á´ÂÎ¤Î¥À¡¼¥¯¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤â¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë±è¤Ã¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
¡Ö¤ªÊ¢¤Î¸ý¡¦¥Ó¥¿¡¼¥¬¥ô¡×¤Ë¤Ï¾å³Ü¤Î³«ÊÄ¤ª¤è¤Ó¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬²óÅ¾¤¹¤ë¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÅëºÜ¡£ÆâÉô¤Ë¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥ß¥´¥Á¥¾¥¦¡×¤Ï¥Ù¥ë¥È¤«¤é¤ÎÃåÃ¦¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢º¸¹ø¤ËÁõÈ÷¤·¤¿¡Ö¥Ö¥ë¥¥ã¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥´¥Á¥¾¥¦¡×¤Ï¥Û¥ë¥À¡¼¤«¤é¤Î¼è¤ê³°¤·¤¬¤Ç¤¡¢ÉÕÂ°¤Î¼ê¼ó¥Ñ¡¼¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ì¤Ð¼ê¤Ë»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ó¥¿¡¼¥¬¥ô¡×¤¬¼«¤éÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿ÀìÍÑÉð´ï¡Ö¥Ó¥¿¡¼¥¬¥ô¥¬¥Ö¥ì¥¤¥É¡×¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢·ã¤·¤¤¹¶·âÀ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿ÏÉô¤Î·Á¾õ¤âºÆ¸½¡£¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤òÊø¤µ¤Ê¤¤´ØÀá¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ý¡¼¥º¤¬¼«Á³¤Ë·è¤Þ¤ë¡£·àÃæ¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê¶§¡¹¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¼«Í³¼«ºß¡£¸ª´ØÀá¤Î°ú¤½Ð¤·²ÄÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥Ó¥¿¡¼¥¬¥ô¥¬¥Ö¥ì¥¤¥É¡×¤òÎ¾¼ê¤Ç»ý¤Ã¤¿¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
ÊÌÇä¤ê¤ÎS.H.Figuarts ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÊÂ¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦´Ñ¤¬Âç¤¤¯¹¤¬¤ë¡£
(C)2024 ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK EM¡¦Åì±Ç