¡ÖÆþ³Ø¼°¤Ï¡¢¥«¥¤¥íÅ½¤ë¤«¤é´¨¤µÂÐºö¥Ð¥Ã¥Á¥ê♡¡×¤Î¤Ï¤º¤¬¡Ö¤ä¡¢¥ä¥Ð¤¤¡ª¡ª¡×¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ú¤·¤¯¤¸¤ê¡Û¤¬¡ª
¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÆþ³Ø¼°¤äÂ´¶È¼°¤Ç¡¢ÂÎ°é´Û¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¤¬¤¢¤ëÊÝ¸î¼Ô¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ°é´Û¤Ï¹¤¤¾å¤ËÅ·°æ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë½ë¤µ´¨¤µ¤ÎÄ´À°¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤ÏÉ®¼Ô¤¬Í§¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡¢ÂÎ°é´Û¤Ç¤Î´¨¤µÂÐºö¤ËÂç¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¥È¥Û¥Û¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æþ³Ø¼°¤Ç´¨¤µÂÐºö¤·¤¿¤éÂç¼ºÇÔ¡ª
´¨¤µÂÐºö¤Ç¡¢¥«¥¤¥í¤À¤±¤ËÍê¤ë¤È´í¸±¡ª Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÆþ³Ø¼°¤Ë»²Îó¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤¼¤Ò¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ä¥¹¥Èー¥ë¤Ê¤É¡¢²¹ÅÙÄ´À°¤¬¤Ç¤¤ë¥°¥Ã¥º¤â³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§¥ª¥«¥¶¥¥ï¥«¥³
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§ÍõÂô¤æ¤¤Î
¸µOL¡£½Ð»º¤òµ¡¤Ë¡¢°éµÙ¼èÆÀ¤ÎÆñ¤·¤µ¤ä¥ïー¥¥ó¥°¥Þ¥¶ー¤ÎÀ¸¤¿É¤µ¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Á¡¢ÌäÂêÄóµ¯¤·¤¿¤¤¤È¥é¥¤¥¿ー¤ËÅ¾¿È¡£°ÊÍèÎø°¦¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1000ËÜ°Ê¾å¼¹É®¤¹¤ë¥Õ¥êー¥é¥¤¥¿ー¡£Æü¡¹¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤ä¥ê¥âー¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç½÷À¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´Ø¤¹¤ë´îÅÜ°¥³Ú¤ò¼èºà¡£µ»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£